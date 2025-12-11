ETV Bharat / state

మన కలంకారీ కార్పెట్లకు అంతర్జాతీయ గుర్తింపు- దేశ విదేశాల్లో విక్రయాలు

కశ్మీర్, ఇతర రాష్ట్రాల ఉత్పత్తులతో పోల్చితే అందుబాటు ధర, ప్రకృతి సిద్ధమైన రంగులతో తయారీ - హస్తకళా ప్రియులు పూజ, యోగా మ్యాట్‌లుగా ఈ కార్పెట్ల వినియోగం

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : December 11, 2025 at 11:37 AM IST

Rising Demand for Pedana (Machilipatnam area) Kalamkari Art Carpets: దేశవిదేశాల్లో కలంకారీ హస్తకళల్లో కార్పెట్లకు ప్రత్యేక స్థానం ఉంది. ఇంటీరియర్‌ డెకరేటర్‌గా వినియోగించే వీటికి అంతర్జాతీయంగా ఆదరణ లభిస్తోంది. కృష్ణా జిల్లా పెడనలో రూపుదిద్దుకునే ఈ కార్పెట్లను దేశ విదేశాల్లో విక్రయిస్తుంటారు. ఇంటికి అదనపు అందాన్ని తీసుకొస్తూ ఈ కార్పెట్లు భారతీయ సంస్కృతికి ప్రతిరూపంగా నిలుస్తున్నాయి.

వివిధ సైజుల్లో : కార్పెట్లు 1.50×2 అడుగుల సైజ్‌ నుంచి 6×9 అడుగుల సైజు వరకు ఉంటాయి. ఇంటీరియర్‌ డిజైనర్లు ఇటీవల కలంకారీ కార్పెట్లను ఎక్కువగా సిఫార్సు చేస్తున్నారు. కశ్మీర్, ఇతర రాష్ట్రాల ఉత్పత్తులతో పోల్చితే అందుబాటు ధర, ప్రకృతి సిద్ధమైన రంగులతో రూపుదిద్దుకోవడం ప్రధాన కారణం. హస్తకళా ప్రియులు పూజ, యోగా మ్యాట్‌లుగా ఈ కార్పెట్లను వినియోగిస్తుంటారు. లివింగ్‌ రూం, బెడ్‌ రూం, స్టడీరూముల్లోనూ ఉపయోగిస్తుంటారు. రెండు తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ఇటీవల కలంకారీ కార్పెట్ల వినియోగం గణనీయంగా పెరిగింది. పశ్చిమ భారత దేశం నుంచి ఉత్పత్తిదారులకు ఆర్డర్లు భారీగా వస్తున్నాయి.

వరంగల్‌లో కొంతమంది కలంకారీ కార్పెట్ల వర్తకాన్ని భారీ స్థాయిలో చేస్తున్నారు. అక్కడ కొత్తవాడలో నేతన్నలు మగ్గాలపై ఉత్పత్తి చేసే కార్పెట్లను పెడనకు తీసుకొచ్చి కలంకారీ ప్రింటింగ్‌ చేస్తారు. పెడనలో రూపుదిద్దుకుంటున్న వీటిని వరంగల్‌ తరలించి అక్కడి నుంచి దేశ విదేశాలకు ఎగుమతులు చేస్తున్నారు. వరంగల్‌ నుంచి వచ్చిన కోరా కార్పెట్లు రంగురంగుల కలంకారీగా మారేందుకు కనీసం రెండు నెలలు పడుతుంది. ప్రభుత్వ సంస్థలు కూడా వివిధ సందర్భాల్లో బహుమతులుగా వీటిని ఎంపిక చేస్తున్నాయి.

ఎలా చేస్తారంటే: కలంకారీ తయారీలో ప్రధాన భూమిక వస్త్రం సిద్ధం చేసుకోవడమే. ఇందుకోసం నేతన్నలు ముందుగా వస్త్రాన్ని ఎంపిక చేసుకుంటారు. దాన్ని కరక్కాయపొడి, పాలు మిశ్రమంలో నానబెడతారు. దాన్ని అలాగే ఆరనిస్తారు. ఆ తర్వాత వేయాల్సిన చిత్రాలకు అనుగుణంగా ఔట్​లైన్​ వేసుకుంటారు. వాటికి తగిన విధంగా రంగులు వేస్తారు. వెదురుపుల్లను కుంచెగా చేసుకుని చిత్రాలు గీసి, రంగులు అద్దుతారు. తద్వారా కొంగొత్త హంగులు తీర్చిదిద్దుతారు.

Kalamkari Art
కలంకారీ హస్తకళల్లో కార్పెట్లు (Eenadu)

సహజంగా రంగులు సృష్టిస్తారిలా: ఈ వస్త్రాలు ఇంతలా ప్రఖ్యాతి పొందడానికి వీటికి ఉపయోగించే సహజ రంగులే ప్రధాన కారణమని చెప్పవచ్చు. కలంకారీలో ప్రధానంగా నలుపు, ఎరుపు, పసుపు, ఆకుపచ్చ, ఊదా తదితర రంగులు సహజంగా సిద్ధం చేసుకుంటారు.

  • నలుపు రంగు కోసం ఇనుప ముక్కలు, బెల్లం సమపాళ్లలో తీసుకుని, ఊరబెడితే రంగు ఏర్పడుతుంది.
  • అలాగే కరక్కాయ పూలు, దానిమ్మ గింజలను వారం కంటే ఎక్కువ రోజులు నానబెట్టి ఉడకబెడితే పసుపు రంగు సిద్ధమవుతుంది.
  • జాజి ఆకుతో పలు రకాల ఆకులు నానబెట్టి, ఉడికిస్తే ఎరుపు రంగు వస్తుంది.
  • నలుపు, ఎరుపు మిశ్రమంతో ఆకుపచ్చ రంగు, మంజిష్ట్రా వేరు ద్వారా ఊదా రంగులను తయారు చేస్తున్నారు.
  • ఇండిగో బ్లూకు, ఆలం కలిపి ఊరబెడతారు. అలా చేయడం వల్ల అది పది రోజుల తర్వాత ఉడకబెడితే నీలం రంగు సిద్ధం అవుతుంది.

ఈ సహజ రంగులను ఉపయోగించి చేతితో వస్త్రాలపై చిత్రాలు వేస్తారు. వీరు ఎక్కువగా ఇతిహాసాలు, జానపద కథలతో పాటు రామాయణాన్ని కూడా చిత్రీకరించారు. ఇవి భారతీయ సంస్కృతిని కళ్లకు కట్టినట్లు చూపిస్తాయి.

