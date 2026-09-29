హైదరాబాద్ రియల్ ఎస్టేట్కు మరింత జోష్ - ఇళ్లు, కార్యాలయ స్థలాలకు పెరిగిన డిమాండ్
హైదరాబాద్లో రియల్ ఎస్టేట్ జోరుమీద కొనసాగుతోంది. నగరంలో ఉద్యోగ, వ్యాపార అవకాశాలు పెరగడం, సంస్థల విస్తరణ, గ్లోబల్ క్యాపబిలిటీ కేంద్రాల (జీసీసీ) ఏర్పాట్లు ఇందుకు ప్రధాన కారణాలుగా కనిపిస్తున్నాయి.
Published : September 29, 2026 at 10:46 PM IST
Hyderabad Real Estate Market : హైదరాబాద్లో స్థిరాస్తి రంగం జోరుమీద కొనసాగుతోంది. ఇళ్లతో పాటు కార్యాలయ స్థలాలకు కూడా గిరాకీ పెరుగుతోంది. ప్రస్తుత ఆర్థిక సంవత్సరం జులై-సెప్టెంబరు త్రైమాసికంలో హైదరాబాద్లో కొత్త ఇళ్ల అమ్మకాలు 15 శాతం, కార్యాలయ లీజింగ్ 47 శాతం వృద్ధి సాధించినట్లు స్థిరాస్తి కన్సల్టింగ్ సంస్థలు అనరాక్, కొలియర్స్ ఇండియా నివేదికలు వెల్లడించాయి. నగరంలో ఉద్యోగ, వ్యాపార అవకాశాలు పెరగడం, సంస్థల విస్తరణ, గ్లోబల్ క్యాపబిలిటీ కేంద్రాల (జీసీసీ) ఏర్పాట్లు ఇందుకు ప్రధాన కారణాలుగా కనిపిస్తున్నాయి.
దేశవ్యాప్తంగా పెరిగిన ఆఫీస్ లీజింగ్
దేశంలోని ఏడు ప్రధాన నగరాల్లో జులై-సెప్టెంబరు మధ్య కార్యాలయ స్థలాల లీజింగ్ వార్షిక ప్రాతిపదికన 9 శాతం పెరిగి 18.7 మిలియన్ చదరపు అడుగులకు చేరింది. గతేడాది ఇదే కాలంలో ఇది 17.2 మిలియన్ చదరపు అడుగులుగా ఉంది. కార్పొరేట్ సంస్థలు, కో-వర్కింగ్ ఆపరేటర్లు తమ వ్యాపారాలను విస్తరించేందుకు ఆసక్తి చూపడం వల్ల ఆఫీస్ స్పేస్కు డిమాండ్ పెరిగిందని కొలియర్స్ ఇండియా తెలిపింది. జనవరి-సెప్టెంబరు మధ్య మొత్తం కార్యాలయ లీజింగ్ 7 శాతం వృద్ధితో 54.4 మిలియన్ చదరపు అడుగులకు చేరింది.
జీసీసీలతో ఊపందుకున్న డిమాండ్
టెక్నాలజీ, బ్యాంకింగ్, ఆర్థిక సేవల రంగాలతో పాటు విదేశీ సంస్థలు భారత్లో గ్లోబల్ క్యాపబిలిటీ కేంద్రాలను ఏర్పాటు చేస్తుండటం కార్యాలయ స్థలాలకు డిమాండ్ను పెంచుతోంది. 2026 తొలి అర్ధభాగంలో ఫ్లెక్స్ సీట్ లీజింగ్లో జీసీసీల వాటా 44 శాతంగా నమోదైంది. 2026లో దేశవ్యాప్తంగా మొత్తం కార్యాలయ లీజింగ్ 7.5-8 కోట్ల చదరపు అడుగులకు చేరే అవకాశం ఉందని అంచనా.
రూ.1.55 లక్షల కోట్లకు ఇళ్ల విక్రయాలు
దేశంలోని ఏడు ప్రధాన నగరాల్లో జులై-సెప్టెంబరు మధ్య 1,00,220 ఇళ్లు, ఫ్లాట్లు విక్రయమయ్యాయి. గతేడాది ఇదే త్రైమాసికంలో నమోదైన 97,080 యూనిట్లతో పోలిస్తే అమ్మకాలు 3 శాతం పెరిగాయి. విక్రయాల విలువ రూ.1.52 లక్షల కోట్ల నుంచి 2 శాతం వృద్ధితో రూ.1.55 లక్షల కోట్లకు చేరింది. ఇదే సమయంలో ఇళ్ల ధరలు సగటున 7 శాతం పెరిగాయి.
ముంబయి, బెంగళూరుదే కీలక వాటా
ఏడు ప్రధాన నగరాల్లో జరిగిన మొత్తం ఇళ్ల అమ్మకాల్లో ముంబయి మెట్రోపాలిటన్ రీజియన్ (ఎంఎంఆర్), బెంగళూరు నగరాలు కలిపి 48 శాతం వాటాను సాధించాయి. మరోవైపు ఈ త్రైమాసికంలో కొత్తగా మార్కెట్లోకి వచ్చిన ఇళ్ల సంఖ్య 18 శాతం పెరిగి 1,14,320 యూనిట్లకు చేరింది.
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