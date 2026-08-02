ఏటా ముగ్గురిని బలి తీసుకుంటున్న హైదరాబాద్ నాలాలు! - ఈ మరణాలకు సమాధానం చెప్పేదెవరు?
ఇంకా లభించని మియాపూర్లోని నాలాలో పడిన వృద్ధుడి ఆచూకీ - బల్దియా ఇంజినీర్ల నిర్లక్ష్యానికి అద్దం పడుతున్న నాలాల గల్లంతు మరణాలు - హైడ్రా ఏర్పడిన తర్వాత పనులు పూర్తిగా అటకెక్కించిన జీహెచ్ఎంసీ
Published : August 2, 2026 at 12:20 PM IST
Open Drain Accidents Raising In Hyderabad : వర్షాకాలం వచ్చిందంటే హైదరాబాద్ మహా నగరంలో ప్రతి సంవత్సరం మూతల్లేని మ్యాన్హోళ్లు, రక్షణ గోడల్లేని వరద నాలాల్లో పడి ముగ్గురు, నలుగురు మృత్యువాత పడుతున్నారు. ఏటా ఇలాంటి ప్రమాదాలను గమనిస్తుంటే బలి తీసుకుంటున్నది నాలాలా? లేక నిర్లక్ష్యంగా వ్యవహరించే ఇంజినీర్లా? అన్న ప్రశ్న తలెత్తుతోంది. వానాకాలం వస్తుందని తెలిసి కూడా నాలాల మరమ్మతు పనులను ఇంజినీర్లు అసంపూర్తిగా వదిలేస్తున్నారు. ప్రధాన రహదారుల వెంట, కాలనీల్లో ప్రవహించే వరద నాలాలకు ప్రహరీ గోడ నిర్మించడం లేదు. వాటి చుట్టూ ఇనుప జాలీలు, పైకప్పులు ఏర్పాటు చేయడం లేదు.
మొన్నటి నాలా ప్రమాదాన్ని దృష్టిలో ఉంచుకొనైనా : ఇంజినీర్ల నిర్లక్ష్యం కారణంగా నగరంలో ప్రతి సంవత్సరం నాలా ప్రమాదాలు జరుగుతూనే ఉన్నాయి. ప్రస్తుతం రాష్ట్రంలో నడుస్తున్న ఓటరు సర్వే సాకు చూపుతూ టౌన్ ప్లానింగ్ విభాగం కూడా వర్షాకాలంలో చేపట్టాల్సిన చర్యలపై నిర్లక్ష్యం వహిస్తోంది. సెల్లారు తవ్వకం, శిథిలావస్థకు చేరిన భవనాలను తనిఖీలు చేయడం నిలిపేసింది. ఇటీవల గోపన్పల్లి టీఎన్జీవో కాలనీలో జరిగిన సెల్లార్ ప్రమాదాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకొనైనా మూడు నగరపాలికలు దిద్దుబాటు చర్యలు చేపట్టాలని ప్రజలు కోరుతున్నారు.
హామీలిచ్చి ఆదమరుస్తున్నారు : గత 10 సంవత్సరాల్లో నాలాల్లో పడి దాదాపు 30 మంది మృత్యువాతపడ్డారు. 2020, సెప్టెంబరు 17న నేరెడ్మెట్ ప్రాంతానికి చెందిన సుమేధ (12) అనే చిన్నారి ఓపెన్ నాలాలో పడి గల్లంతైన ఘటన నగర ప్రజలందరినీ కలచి వేసింది. ఈ దుర్ఘటన జరిగిన తర్వాత అప్పటి జీహెచ్ఎంసీ అధికారులు మహా నగరంలోని మొత్తం ఓపెన్ నాలాలపై పైకప్పులు, చుట్టూ జాలీలు ఏర్పాటు చేస్తామన్నారు. అలాగే ఏటా వర్షాకాలానికి ముందే నాలాలను సర్వే చేసి ఓపెన్ నాలాల దగ్గర జాగ్రత్త చర్యలు తీసుకుంటామన్నారు. కానీ ఈ హామీలు ఎక్కడా కార్యరూపం దాల్చలేదు.
పనులను అటకెక్కించిన బల్దియా : రెండు సంవత్సరాల నుంచి వరద నాలాల విషయంలో హైడ్రా అధికారులు, జీహెచ్ఎంసీ ఇంజినీర్లు దోబూచులాట ఆడుతున్నారు. నాలాల పూడికతీత, వాటికి అడ్డుగా రక్షణ గోడలు, జాలీలు ఏర్పాటు చేసే బాధ్యత బల్దియా అధికారులదే. హైడ్రా ఏర్పడిన తర్వాత వర్షాకాల అత్యవసర బృందాల నిర్వహణ, విపత్తుల నిర్వహణ ఆ సంస్థనే చూసుకుంటోంది. దీంతో జీహెచ్ఎంసీ ఇంజినీర్లు తక్కిన పనులను కూడా అటకెక్కించారు.
గతేడాది నుంచి వరుసగా చోటు చేసుకున్న నాలాల ప్రమాదాలు :
- గత నెల 29న నాలా మరమ్మతు పనుల్లో భాగంగా మియాపూర్లోని వైశాలినగర్ అండర్పాస్ దగ్గర తెరచి ఉంచిన మ్యాన్హోల్లో పడి బాలయ్య అనే వృద్ధుడు కొట్టుకుపోయారు. ఇప్పటికీ బాలయ్య ఆచూకీ లభించలేదు.
- 2025 సెప్టెంబర్లో యాకుత్పురాలో నాలా పూడిక తీసేందుకు మ్యాన్హోల్ మూతను తెరచి అలాగే వదిలేశారు. దీంతో ఓ ఐదేళ్ల చిన్నారి అందులో పడగా, స్థానికులు వెంటనే గమనించి రక్షించారు.
- 2025 సెప్టెంబర్ 14న దినేశ్ అనే యువకుడు ముషీరాబాద్ నాలాలో పడిపోయాడు. మెహిదీపట్నం అఫ్జల్సాగర్ వరద నాలాలో పడి బావా-బామ్మర్దులైన అర్జున్, రాము కొట్టుకుపోయారు. నెల రోజుల తర్వాత వీరి మృతదేహాలు మూసీ నదిలో లభ్యమయ్యాయి.
- 2025 ఆగస్టులో కర్మన్ఘాట్లోని టీకేఆర్ కమాన్ సమీపంలోని నాలాలో పడి సయ్యద్ ఫర్హాన్ అనే వ్యక్తి గల్లంతయ్యాడు.
- నాలాల్లో పడి 2023లో ఇద్దరు, 2021లో ముగ్గురు, 2020లో ఇద్దరు, 2019లో మరో ఇద్దరు ప్రాణాలు కోల్పోయారు. రెండు రోజుల కిందట నాగోల్లో లభించిన గుర్తు తెలియని మృతదేహం వంటి ఘటనల్లోనూ చాలా మంది బాధితులు ఉంటారు.
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