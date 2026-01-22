ETV Bharat / state

వారానికి 7 నుంచి 10 కేసులు - కాటేసి చంపుతున్న రక్తపింజర

గత సంవత్సరం 717 మంది పాముకాటు బాధితులు - 450 మందికి విషసర్పాల కాట్లు - రక్తపింజర, నాగులు, కట్లపాములు మూడు రకాలే ఎక్కువగా

Rising Deaths Due To Rattlesnake Bites And Delay In Treatment
Rising Deaths Due To Rattlesnake Bites And Delay In Treatment (EENADU)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : January 22, 2026 at 1:53 PM IST

Rising Deaths Due To Rattlesnake Bites And Delay In Treatment : ఉమ్మడి విజయనగరం జిల్లాలో ఇటీవల జరుగుతున్న పాముకాట్లకు ఎక్కువగా రక్తపింజర (రసెల్స్‌ వైపర్‌)లే కారణమవుతున్నాయి. బాధితులు సకాలంలో స్పందించకపోవడం, లక్షణాలు గుర్తించలేక అశ్రద్ధ చేస్తుండడంతో అనేక మంది ప్రాణాపాయ స్థితికి చేరుతున్నారు. కట్లపాములు, నాగులు సైతం కాటేస్తున్నాయి. కాలంతో సంబంధం లేకుండా సంవత్సరం పొడవునా ఈ పాములు పొంచి చూస్తుండడంతో తీవ్ర భయాందోళన వ్యక్తమవుతోంది.

7 నుంచి 10 కేసులు : విజయనగరంలోని మహారాజా ఆసుపత్రికి వారానికి సుమారు 7 నుంచి 10 కేసులు వస్తున్నాయి. గత సంవత్సరం దాదాపు 717 మంది పాముకాటు బాధితులు వచ్చారు. వీరిలో 450 మందిని విషసర్పాలే కాటేశాయని వైద్యులు స్పష్టం చేశారు. వీటిల్లో రక్తపింజర, కట్లపాములు, నాగులు మూడు రకాలే ఎక్కువగా ఉన్నాయి. మన్యంలోనూ అనేక ఘటనలు జరుగుతున్నప్పటికీ నేటికి కూడా చాలామంది నాటు వైద్యాన్నే ఆశ్రయిస్తున్నారు. దీంతో గత సంవత్సరం లెక్కల్లో 146 మందే జిల్లా ఆసుపత్రికి వచ్చినట్లు చూపారు. పాము కాటుకు గురైతే ఆందోళన చెందకుండా వెంటనే ఆస్పత్రికి తీసుకెళ్లాలని వైద్యులు సూచిస్తున్నారు.

తీసుకోవల్సిన జాగ్రత్తలు :

  • ప్రమాదం జరిగిన తక్షణమే వైద్యులను సంప్రదించాలి.
  • పాముకాటుకు గురైన భాగాన్ని సాధ్యమైనంతవరకు కదపకుండా ఉంచాలి
  • సొంత వైద్యం మంచిది కాదు
  • విషాన్ని నోటితో లాగడం, కాటేసిన దగ్గర బ్లేడ్లతో గాట్లు పెట్టడం వంటి పనులు చేయొద్దు
  • ఐస్, రసాయనాలను వాడకూడదు
  • రక్త ప్రసరణ జరగకుండా ఆ భాగంలో కట్టు కట్టొద్దు. అలా చేసినంత మాత్రాన సరఫరా ఆగిపోదు. పైగా ఆ భాగమంతా మరింత వాచి, తీవ్ర విష ప్రభావానికి గురవుతుంది.

పాముకాటు లక్షణాలివీ :

  • చూపు మసకబారడం, మాట తడబడడం వంటివి జరుగుతుంది
  • ఆందోళన, ఆయాసం, శ్వాస తీసుకోవడంలో ఇబ్బంది
  • ఒక్కోసారి పక్షవాతం వచ్చే అవకాశాలు ఉన్నాయి.
  • నొప్పితో పాటు చర్మం రంగు మారడం
  • ఇవే లక్షణాలు లేకపోయినా ముప్పు తొలగిందని భ్రమ పడొద్దు

జరిగిన ప్రమాదాలు :

  • గుర్ల మండలం బూర్లిపేటకు చెందిన ఓ బాలుడ్ని ఇంటి వద్దే ఓ పాము కాటేసింది. గజపతినగరం ప్రాంతానికి చెందిన ఓ పార్టీ నాయకుడు పొలానికి వెళ్లగా సర్పానికి బలయ్యారు.
  • రాజాం మండలం డోలపేట గ్రామంలో ట్యూషన్‌కు వెళ్తున్న బాలుడ్ని, సైకిల్‌లో దాక్కున్న రక్తపింజర కాటేసింది. కుటుంబ సభ్యులు అప్రమత్తం కావడంతో ఆ బాలుడికి ప్రాణాపాయం తప్పింది. రెండు నెలల క్రితం ఈ ఘటన జరిగింది.

ప్రమాద తీవ్రత - లక్షణాలు:

  • రక్తస్రావం: దీని విషం 'హెమోటాక్సిక్'. కాటు వేసిన కొద్ది నిమిషాల్లోనే శరీరంలో అంతర్గత రక్తస్రావం జరిగి, రక్తం గడ్డకట్టే సామర్థ్యాన్ని కోల్పోతుంది.
  • శరీరంపై గుర్తులు: దీని శరీరంపై గొలుసు ఆకారంలో ఉండే మూడు వరుసల మచ్చలు ఉంటాయి. ముదురు గోధుమ రంగులో ఉండే ఈ పాము ఎండు గడ్డిలో లేదా పొదల్లో ఉంటే గుర్తుపట్టడం కష్టం.
  • అత్యంత వేగం: రక్తపింజర దాడి చేసే వేగం చాలా ఎక్కువ. ఇతర పాముల కంటే ఇది అత్యంత దూకుడుగా వ్యవహరిస్తుంది.

"చికిత్స నిమిత్తం చాలామంది ఆసుపత్రికి ఆలస్యంగా వస్తున్నారు. రక్తపింజరలాంటివి కాటేస్తే వెంటనే బాధితుడిని సమీపంలోని ఆసుపత్రికి తీసుకెళ్లాలి. వెంటనే యాంటీ వీనమ్‌ అందిస్తారు. అనంతరం జిల్లా ఆసుపత్రులకు రిఫర్‌ చేస్తారు. ఉమ్మడి జిల్లాలో 70 శాతం వరకు విషపూరితమైన పాములే ఉన్నాయి. తగిన జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి." -పద్మజ, సూపరింటెండెంట్, మహారాజా ఆసుపత్రి

