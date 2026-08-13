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ఆడంబరాలకు పోయి అప్పులు - తీర్చలేక తిప్పలు!

ఆదాయానికి మించి రూ.లక్షల్లో అప్పులు చేస్తున్న ప్రజలు - తిరిగి చెల్లించే స్థోమత లేక మరణించడమే మార్గం అనుకుంటున్న చాలా మంది - వచ్చే జీతానికి తగ్గట్లుగా ప్రణాళికలు రూపొందించుకోవాలంటున్న నిపుణులు

Deaths Due To Debt
Deaths Due To Debt ((Getty Images))
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : August 13, 2026 at 5:13 PM IST

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Deaths Due To Debt : అప్పులు చేసినా కొంత కాలంలోనే తీర్చగలిగేలా ఉండాలి. కానీ తలకు మించిన అప్పులు జీవితాలను తలకిందులు చేస్తాయి. డబ్బు అప్పుగా తీసుకోవడం తప్పు కానప్పటికీ, ఆదాయానికి మించిన ఆర్థిక భారాన్ని మోయడానికి ప్రయత్నించడం ప్రమాదకరమని ఆర్థిక నిపుణులు పేర్కొంటున్నారు. నేటి ఆధునిక జీవనశైలిలో కొందరు తమను తాము ఇతరులతో పోల్చుకుంటున్నారు. ఉన్నత హోదాలో జీవించాలనే కోరికతో, తమ వాస్తవ ఆర్థిక స్థితిని విస్మరించి, తమ ఆదాయానికి అనుగుణంగా ప్రణాళిక వేసుకోవడంలో విఫలమవుతున్నారు.

  • నిజామాబాద్‌కు చెందిన ప్రభుత్వ ఉద్యోగి నరేశ్, అతని భార్య మేఘన పెరిగిపోతున్న అప్పుల కారణంగా ఆత్మహత్య చేసుకున్నారు. దీంతో వారి ఇద్దరు పిల్లలు అనాథలయ్యారు. అప్పులు తీర్చలేక, ఆర్థిక చిక్కుల నుంచి బయటపడే మార్గం కనిపించక, వారు తమ జీవితాలను అర్ధాంతరంగా ముగించారు.
  • మోపల్ మండలంలోని బాద్సీ గ్రామానికి చెందిన ప్రైవేట్ రంగంలోని ఉద్యోగి దశరథ్, అప్పులు మితిమీరిపోవడంతో ఈ నెల 4వ తేదీన ట్యాంకులోకి దూకాడు. తీవ్ర నిరాశకు లోనై ఆవేశంలో ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నారు. తన భార్యను, పిల్లలను నిస్సహాయులుగా వదిలేశాడు.

అప్పులతో పెరుగుతున్న ఆత్మహత్యలు : డిజిటల్ టెక్నాలజీ పెద్దగా శ్రమ లేకుండా రుణాలు పొందడాన్ని సులభతరం చేసింది. దీనివల్ల చాలా మంది అప్పుల ఊబిలో చిక్కుకుంటున్నారు. ఆ తర్వాత వారు ఈ రుణాలను తిరిగి చెల్లించడానికి ఇబ్బంది పడుతున్నారు. ఉద్యోగం కోల్పోవడం, వ్యాపార లేదా వ్యవసాయపరమైన ఎదురు దెబ్బలు, పెరుగుతున్న వైద్య ఖర్చులు వంటి కారణాలు తీవ్రమైన ఆర్థిక ఒత్తిడికి దారితీస్తున్నాయి. కొందరు తమ పరువు గురించి ఆందోళన చెంది, కుటుంబ ఆత్మహత్య ఒప్పందాలతో సహా తీవ్రమైన చర్యలకు పాల్పడుతున్నారు. అయితే ఆత్మహత్యల్లో 35 శాతం ఆర్థిక ఇబ్బందుల కారణంగానే జరుగుతున్నాయని పోలీసు గణాంకాలు సూచిస్తున్నాయి.

ప్రత్యామ్నాయ మార్గాలే ముఖ్యం :

  • రుణదాతలతో మొత్తం అప్పు, తిరిగి చెల్లించే వ్యూహాల గురించి చర్చించాలి.
  • ముందుగా మీ ఆదాయం లేదా జీతం నుంచి పొదుపు, పెట్టుబడులను తీసివేయాలి.
  • అనవసరమైన ఖర్చులను పూర్తిగా తగ్గించుకోవాలి.
  • నెలవారీ బడ్జెట్‌కు కట్టుబడి ఉండాలి.
  • అవాస్తవిక బడ్జెట్ లక్ష్యాలను నిర్దేశించుకోవద్దు. అలా చేయడం వల్ల భవిష్యత్తులో ప్రతికూల పరిస్థితులు తలెత్తినప్పుడు అంతా తలకిందులు కావచ్చు. దానికి బదులుగా చిన్న చిన్న ఆర్థిక లక్ష్యాలను నిర్దేశించుకుని వాటిని సాధించాలి.
  • డిజిటల్ ప్రపంచంలో వచ్చే ప్రకటనలు, రుణ ఆఫర్లకు ఆకర్షితులవకూడదు. అప్పులు చేయకుండా ఉండాలి.
  • ఖాళీ సమయంలో అదనపు ఆదాయాన్ని సంపాదించగల నైపుణ్యాలను నేర్చుకోవాలి.

డిప్రెషన్, మానసిక కుంగుబాటులో ఉన్నవారికి మానసిక వైద్య నిపుణులతో చికిత్స చేయించాలి. కేంద్ర ప్రభుత్వ టెలీమానస్‌ హెల్ప్‌లైన్‌ నంబర్‌ 14416 లేదా 1800 891 4416ను సంప్రదిస్తే నిపుణులు కౌన్సిలింగ్‌ ఇస్తారు. ఎవరికైనా ఆత్మహత్య చేసుకోవాలనే ఆలోచన ఉన్నట్టు గుర్తిస్తే వెంటనే వైద్య నిపుణులను సంప్రదించాలి.

- డా.విశాల్, మానసిక వైద్య నిపుణులు

ఆత్మహత్య పరిష్కారం కాదు : జీవితమన్నాక ఏదో ఓ సందర్భంలో సమస్యలు రావడం సహజమని, వాటికి సరైన రీతిలో ఆలోచిస్తే పరిష్కారమార్గాలు లభిస్తాయని నిపుణులు చెబుతున్నారు. మీకు ఆత్మహత్యకు సంబంధించిన ఆలోచనలు వచ్చినా, తీవ్ర ఒత్తిడిలో ఉన్నా, మీ సమస్యను ఎవరితోనైనా పంచుకోవాలని అనుకుంటున్నా, మీకు సహకరించేందుకు హెల్ప్​లైన్ సెంటర్లు సిద్ధంగా ఉన్నాయి. అందుకోసం స్నేహ ఫౌండేషన్ - 04424640050 (24x7 అందుబాటులో ఉంటుంది) లేదా టాటా ఇన్‌స్టిట్యూట్ ఆఫ్ సోషల్ సైన్సెస్ హెల్ప్‌లైన్ - 9152987821కి సంప్రదించవచ్చు. వీరు సోమవారం నుంచి శనివారం వరకు ఉదయం 8 - రాత్రి 10 గంటల వరకు అందుబాటులో ఉంటారు. వారిని సంప్రదించి మీ సమస్యలను వివరించవచ్చు. తద్వారా తగిన పరిష్కార మార్గాలను పొందవచ్చు.

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