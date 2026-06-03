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రొయ్య ఏం మిగిలిందయ్యా? - పెరుగుతున్న సాగు ఖర్చులతో ఆక్వా రైతులకు కటకట

పంట తీసే సమయానికి ధరలు పడిపోయి ఆందోళన - రూ.లక్షల్లో పెట్టుబడి పెట్టినా లాభాలు నామమాత్రమే - యుద్ధం పేరుతో ధరలను తగ్గించేస్తున్న దళారులు

Rising cultivation costs For Aqua Farmers
Rising cultivation costs For Aqua Farmers (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : June 3, 2026 at 9:05 AM IST

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Rising Cultivation Costs For Aqua Farmers : సాగు ఖర్చులు పెరగడం, అడుగడుగునా ప్రతికూలతలు ఆక్వా రైతుల్ని అగాధంలోకి నెడుతున్నాయి. పంట తీసే సమయానికి ఎగుమతిదారులు సిండికేట్‌గా మారి ధరలు తగ్గించడం రొయ్య రైతులను ఆవేదనకు గురిచేస్తోంది. పెట్టుబడి పైపైకి పోతుంటే రాబడి దిగజారుతోందనే ఆవేదన రైతుల్లో వ్యక్తమవుతోంది. చెరవుగట్టుపై మీసం మెలేయాల్సిన రొయ్య రైతు కుయ్యో మొర్రో అంటున్నాడు.

ప్రకాశం జిల్లాలోని ఒంగోలు, కొత్తపట్నం, టంగుటూరు, సింగరాయకొండ, ఉలవపాడు, నాగులుప్పలపాడు, గూడ్లూరు మండలాల పరిధిలోని తీరప్రాంత గ్రామాల్లో రొయ్యల చెరువులు సుమారు 20,000 ఎకరాల్లో విస్తరించి ఉన్నాయి. ఇందులో దాదాపు 13,000 ఎకరాలు 'టైగర్' రకం రొయ్యల సాగుకు కేటాయించగా మిగిలిన 7,000 ఎకరాలను 'వనామీ' రకం సాగుకు వినియోగిస్తున్నారు. సాధారణంగా రొయ్యలు కిలోకు 40 కౌంట్ల (సంఖ్య) పరిమాణానికి చేరుకోవడానికి నాలుగు నెలల సమయం పడుతుంది. అయితే ఈ సంవత్సరం వేసవి తాపం తీవ్రంగా ఉండటం వల్ల చెరువుల్లో ఆక్సిజన్ స్థాయిలు తగ్గిపోయి పెద్ద సంఖ్యలో రొయ్య పిల్లలు మృత్యువాత పడ్డాయి. వాటి పెరుగుదల అకాలంగా స్తంభించిపోయి కేవలం 10 నుంచి 15 గ్రాముల పరిధిలోనే ఉండిపోయింది. లక్షల రూపాయలు పెట్టుబడి పెట్టినప్పటికీ తమకు చెప్పుకోదగ్గ దిగుబడి లభించడం లేదని ఆక్వా రైతులు వాపోతున్నారు.

ఈ పరిస్థితికి తోడు మార్కెట్లో రొయ్యల ధరలు కుప్పకూలడం రైతుల్లో మరింత ఆందోళన రేకెత్తిస్తోంది. గత నెలలో కిలో 100-కౌంట్ రొయ్యల ధర రూ.270 ఉండగా ఇప్పుడు అది ఒక్కసారిగా రూ.230కి పడిపోయింది. 90-కౌంట్ రొయ్యల ధర రూ.280 నుంచి రూ.240కి అలాగే 60-కౌంట్ రొయ్యల ధర రూ.310 నుంచి రూ.300కి తగ్గింది. రొయ్యల దాణా, చెరువుల నిర్వహణకు అవసరమైన రసాయనాలు, మందుల ధరలు పెరుగుతుండటంతో రైతులు తీవ్ర ఆర్థిక నష్టాల్లో కూరుకుపోతున్నారు.

ఈ సంక్షోభం నుంచి తమను రక్షించేందుకు ప్రభుత్వం జోక్యం చేసుకోవాలని ఆక్వా రైతులు విజ్ఞప్తి చేస్తున్నారు. ముఖ్యంగా మధ్యవర్తుల వ్యవస్థను కట్టడి చేయడం ద్వారా, విద్యుత్‌ను రాయితీ ధరపై (యూనిట్‌కు రూ.1.50 చొప్పున) సరఫరా చేయడం ద్వారా తమకు అండగా నిలవాలని వారు కోరుతున్నారు.

"2014లో ఈ సాగు ప్రారంభమైనప్పుడు 100 కౌంచ్​ రొయ్యలను 250 రూపాయలకు కొనుగోలు చేసేవారు. ఆ సమయంలో 25 కిలోల దాణా బస్తా ధర 60 రూపాయలు ఉండేది. ఇప్పుడు దాని ధర 90 రూపాయలకు పెరిగింది. ప్రస్తుతం 100 కౌంట్​ రొయ్యలను కేవలం 220 రూపాయలకు మాత్రమే కొనుగోలు చేస్తున్నారు. సాగుకు సంబంధించిన ఇతర అదనపు ఖర్చులన్నీ రెట్టింపు కాగా రొయ్యల ధర మాత్రం 25 శాతం పడిపోయింది. ధరలు ఈ విధంగా పడిపోతుండటంతో సాగును కొనసాగించడం మాకు అత్యంత కష్టంగా మారింది"_ ఆక్వా రైతుల ఆవేదన

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TAGGED:

AQUA FARMERS CONDITIONS
SHRIMP FISH EXPORTS
COST FOR AQUA FARMING
ఆక్వా రైతులకు కటకట
RISING CULTIVATION COSTS

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