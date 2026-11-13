గ్రామాల్లోనూ పెరుగుతున్న గంజాయి వినియోగం - మత్తులో యువత భవిష్యత్తు ఆగం
Youth Addicting To Drugs : గంజాయి మత్తులో యువత భవిష్యత్తు చిత్తవుతోంది. గ్రామాల్లోనూ మాదకద్రవ్యాల వినియోగం పెరుగుతోంది. భద్రాద్రి కొత్తగూడెం జిల్లాలోని పలు మండలాల్లో ఇటీవల భారీగా కేసులు పెరుగుతుండటమే ఇందుకు నిదర్శనం.
Published : November 13, 2026 at 1:51 PM IST
గంజాయి వాడకంతో యువత జీవితాలు ఛిద్రమవుతున్నాయి. మత్తులో ఘోరమైన నేరాలకు ఒడిగడుతున్నారు. ఎక్కువగా నగరాల్లో ఉండే మాదకద్రవ్యాల వ్యసనం క్రమంగా పల్లెలకూ వ్యాపించింది. గొలుసుకట్టు దుకాణాలు వీటికి అడ్డాలుగా మారుతున్నాయి. భద్రాద్రి కొత్తగూడెం జిల్లాలోని అశ్వారావుపేట, దమ్మపేట మండలాల్లో గత కొన్నేళ్లుగా గంజాయికి సంబంధించిన కేసులు భారీగా పెరుగుతుండటం యువత మత్తుకు ఎంతలా బానిసలవుతున్నారో తెలిపేందుకు అద్దం పడుతోంది. ఆయా పట్టణాల్లోని పలు కాలనీలు, ప్రధాన రహదారుల వెంట గంజాయి విక్రయిస్తున్నట్లు ఆరోపణలు వస్తున్నాయి. ఇక్కడ గత రెండేళ్లలో గంజాయి రవాణా, వినియోగానికి సంబంధించి పోలీసులు పెద్ద సంఖ్యలో కేసులు నమోదు చేశారు.
ఇటీవల పట్టుబడ్డ పలు గంజాయి కేసులివే
- దమ్మపేట మండలం చిల్లగుంపులో ఐదు కిలోల గంజాయిని పోలీసులు స్వాధీనం చేసుకున్నారు. అదే సమయంలో సత్తుపల్లిలో సంచలనం రేపిన గంజాయి కేసులో దాదాపు 80 మందిని అదుపులోకి తీసుకోగా వారిలో ఎక్కువమంది యువకులే ఉండటం గమనార్హం.
- గత జులైలో అచ్యుతాపురంలోని ఆయిల్ పామ్ తోటలో 100 కిలోల గంజాయిని పోలీసులు పట్టుకున్నారు.
- గత ఏడాది ఆగస్టులో విశాఖపట్నం నుంచి హైదరాబాద్కు తరలిస్తున్న రెండు క్వింటాళ్ల గంజాయిని ఆంధ్రప్రదేశ్-తెలంగాణ సరిహద్దులో పోలీసులు పట్టుకున్నారు.
- రెండు నెలల ముందు విశాఖపట్నం అడవుల నుంచి తరలిస్తున్న సుమారు రూ.2 కోట్ల విలువైన గంజాయిని పోలీసులు స్వాధీనం చేసుకున్నారు.
- గతంలో కూడా హైదరాబాద్కు తరలిస్తున్న గంజాయిని పోలీసులు పట్టుకొని, సంబంధిత వ్యక్తులను అరెస్టు చేశారు.
"గంజాయి లాంటి మాదకద్రవ్యాలకు యువత బానిసగా మారకుండా ఉండేందుకు తరచూ సోషల్ మీడియాలో అవగాహన కార్యక్రమాలు నిర్వహిస్తున్నాం. గంజాయి రవాణా లేదా వినియోగానికి సంబంధించి ఏదైనా సమాచారం తెలిస్తే, పోలీసులకు తెలపాలి. ఇలా సమాచారం అందించిన వారి వివరాలను గోప్యంగా ఉంచుతాం. గంజాయి రవాణా, అమ్మకాలపై ఉక్కుపాదం మోపుతాం. పెట్రోలింగ్ కూడా మరింత ముమ్మరం చేస్తాం" - నాగరాజు రెడ్డి, సీఐ
ఈజీ మనీకి అలవాటుపడి విక్రేతలవుతున్నారు
చాపకింద నీరులా మారుమూల మండలాలకు సైతం గంజాయి పాకుతోంది. ఈ ఉచ్చులో చిక్కుకున్న యువత తమ జీవితాలను నాశనం చేసుకుంటున్నారు. ప్రభుత్వం దీన్ని నివారించేందుకు చర్యలు చేపడుతున్నా పూర్తి స్థాయిలో కట్టడి కావడం లేదు. మాదకద్రవ్యాల వినియోగంతో పాటు వాటి సరఫరా కూడా పోలీసులకు సవాలుగా మారింది. ఈజీ మనీ కోసం పలువురు విద్యార్థులే విక్రేతలుగా మారుతుండటం ఆందోళన కలిగిస్తోంది.
విద్యాసంస్థల్లో పనిచేసే కొందరు సిబ్బంది కూడా త్వరగా డబ్బు సంపాదించాలనే ప్రలోభానికి లోనై గంజాయి లాంటి మాదకద్రవ్యాలను విక్రయిస్తున్నారు. మాదకద్రవ్యాల విక్రయ ముఠాలను కనిపెట్టడం, వారి నెట్వర్క్లను గుర్తించడం పోలీసులకు సవాలుగా మారింది. ఈ సరఫరాలో భాగస్వాములైన వారిని పట్టుకోవడానికి, సాక్ష్యాధారాలను సేకరించేందుకు పోలీసులు డెకాయ్ ఆపరేషన్లు చేపట్టాల్సి వస్తోంది.
గంజాయి మత్తులో చిత్తవుతున్న యువత - సవాల్గా మారుతున్న ఫామ్హౌస్ పార్టీలు
ఒకప్పుడు సెక్యూరిటీ గార్డు - ఇప్పుడు రూ.కోట్ల గంజాయి దందాకు కింగ్పిన్