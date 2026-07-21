తిరుమల ఘాట్ రోడ్లలో దడ పుట్టిస్తున్న ప్రమాదాలు - ఆ తప్పులు చేస్తే ప్రాణాలకే ముప్పు
తిరుమల ఘాట్ రోడ్లలో పెరుగుతున్న రోడ్డు ప్రమాదాలు - నిద్రలేమి, అతివేగంతోనే ఎక్కువ ఘటనలు - మలుపుల వద్ద అవగాహన లేమితో ప్రాణాల మీదకు - గత 2నెలల వ్యవధిలోనే పదికి పైగా ప్రమాదాలు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : July 21, 2026 at 5:21 PM IST
Tirumala Ghat Road Accidents : అఖిలాండకోటి బ్రహ్మాండ నాయకుడు శ్రీ వేంకటేశ్వరస్వామి. ఆ స్వామివారి దర్శనం కోసం వచ్చే భక్తుల సంఖ్య రోజురోజుకూ పెరుగుతోంది. అదే స్థాయిలో తిరుమల కొండకు వాహనాల రద్దీ కూడా ఉంటోంది. ఆర్టీసీ బస్సులు, సొంత కార్లు, ద్విచక్ర వాహనాల్లో భక్తులు భారీగా వస్తున్నారు. అయితే, ఈ పవిత్ర ప్రయాణంలో కొందరి నిర్లక్ష్యం ప్రాణాల మీదకు తెస్తోంది. ఇటీవల తిరుమల ఘాట్ రోడ్లలో ప్రమాదాలు విపరీతంగా పెరిగాయి. వరుసగా జరుగుతున్న ఈ ఘటనలు భక్తులతో పాటు అధికారులను తీవ్ర ఆందోళనకు గురి చేస్తున్నాయి.
ప్రమాదాలకు కారణాలివే : తిరుమల ఘాట్ రోడ్లలో డ్రైవింగ్ చేయడం అందరికీ సాధ్యం కాదు. ఎంతో నైపుణ్యం, అనుభవం ఉన్న డ్రైవర్లు మాత్రమే ఇక్కడ సురక్షితంగా వాహనాన్ని నడపగలరు. కానీ, సుదూర ప్రాంతాల నుంచి చాలామంది సొంత వాహనాల్లో వస్తున్నారు. వారికి ఇక్కడి మలుపులపై అవగాహన ఉండటం లేదు. దానికితోడు నిద్రలేమి ప్రధాన కారణంగా మారుతోంది. తగినంత విశ్రాంతి లేకుండా గంటల తరబడి వాహనం నడపడం వల్లే ఎక్కువ ప్రమాదాలు జరుగుతున్నాయి. ముఖ్యంగా కొండ దిగే సమయంలో శేషాచలం అటవీ ప్రాంతంలో వాతావరణం చల్లగా ఉంటుంది. ఆ చల్లగాలికి నిద్రమత్తు రావడం, మలుపుల్లో డ్రైవింగ్ సరిగా రాకపోవడంతో వాహనాలు అదుపు తప్పుతున్నాయి. దీనికితోడు అతివేగం కూడా ప్రమాదాలకు ప్రధాన కారణమవుతోంది.
కొండ దిగేటప్పుడు, ఎక్కేటప్పుడు : భక్తుల భద్రత దృష్ట్యిలో ఉంచుకుని ఘాట్ రోడ్లలో టీటీడీ కచ్చితమైన సమయ నిబంధనలు పెట్టింది. మొదటి ఘాట్ రోడ్డు (కొండ దిగే మార్గం) పొడవు 19 కిలోమీటర్లు ఉంటుంది. తిరుమల నుంచి తిరుపతికి వచ్చే ఈ దారిలో 58 మలుపులు ఉన్నాయి. ఈ మార్గంలో కిందకు దిగేందుకు ఏ వాహనమైనా కనీసం 40 నిమిషాల సమయం తప్పనిసరిగా తీసుకోవాలి. అంతకంటే ముందు వస్తే జరిమానాలు విధిస్తారు. రెండో ఘాట్రోడ్డు (కొండ ఎక్కే మార్గం) పొడవు 18 కిలోమీటర్లు. ఈ మార్గంలో 6 మలుపులు ఉంటాయి. ఈ మార్గంలో కొండ పైకి చేరేందుకు కనీసం 28 నిమిషాల సమయం తీసుకోవాలి. ఈ సమయాలను పర్యవేక్షించేందుకు అలిపిరి, తిరుమలలోని టోల్గేట్ల వద్ద టీటీడీ స్కానింగ్ వ్యవస్థను ఏర్పాటు చేసింది.
గందరగోళానికి గురవుతూ : ప్రమాదాల నివారణకు ట్రాఫిక్ విభాగం ఘాట్ రోడ్లలో అనేక హెచ్చరిక సూచికలు ఏర్పాటు చేసింది. కానీ, కొంతమంది వాహనదారులు వాటిని గమనించకుండా నిర్లక్ష్యంగా వెళ్తున్నారు. మరికొందరు ఆ సూచికలను సరిగా అర్థం చేసుకోలేక గందరగోళానికి గురవుతున్నారు. ఫలితంగా ప్రమాదాల బారిన పడుతున్నారు. గత రెండు నెలల వ్యవధిలోనే ఘాట్ రోడ్లలో సుమారు పది వాహనాలు ప్రమాదాలకు గురయ్యాయి. ప్రస్తుతం తిరుమలకు రోజూ సుమారు 900 ద్విచక్ర వాహనాలు, ఆర్టీసీ బస్సులు వస్తున్నాయి. ఇక నాలుగు చక్రాల వాహనాలు, కార్లు సుమారు 12 వేల నుంచి 16 వేల వరకు ఉంటున్నాయి. రద్దీ ఎక్కువగా ఉండటంతో ఏమాత్రం ఏమరుపాటుగా ఉన్నా ముప్పు తప్పదు.
టీటీడీ, పోలీసుల కఠిన చర్యలు : ఘాట్రోడ్డులో ప్రయాణికుల భద్రత కోసం టీటీడీ, తిరుమల ట్రాఫిక్ పోలీసులు కఠిన చర్యలు తీసుకుంటున్నారు. ప్రవేశ మార్గాల్లో భారీ హెచ్చరిక బోర్డులను ఏర్పాటు చేశారు. వాహనదారులు తప్పనిసరిగా సీటు బెల్టు పెట్టుకోవాలని స్పష్టం చేస్తున్నారు. తగినంత విశ్రాంతి తీసుకున్న తర్వాతే వాహనాన్ని నడపాలని సూచిస్తున్నారు. ట్రాఫిక్ నిబంధనలు పాటిస్తూ, పరిమిత వేగంతోనే వెళ్లాలని హెచ్చరిస్తున్నారు. నిబంధనలు ఉల్లంఘించే వాహనాలపై నిరంతరం తనిఖీలు చేపడుతున్నారు. నిబంధనలు పాటించని వారికి భారీగా జరిమానాలు విధిస్తున్నారు. సుదూర ప్రాంతాల నుంచి సొంత వాహనాల్లో వచ్చే భక్తులు, తప్పనిసరిగా ఘాట్ రోడ్డు అనుభవం ఉన్న డ్రైవర్లను వెంట తెచ్చుకోవాలని పోలీసులు సూచిస్తున్నారు.
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