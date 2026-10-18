ఆకాశంలో నిత్యావసరాల ధరలు - సామాన్యుడికి భారంగా మారిన పండుగ ఖర్చులు
ఎల్నినో ప్రభావంతో బియ్యం, పప్పులు, వంటనూనెలు, కూరగాయల ధరలు సగటు వినియోగదారులను బెంబేలెత్తిస్తోన్నాయి. తీవ్ర వర్షాభావ, కరవు పరిస్థితుల కారణంగా దసరా, బతుకమ్మ పర్వదినం వేళ వంటింటి బడ్జెట్ 30 శాతం పైగా పెరిగిపోయింది.
Published : October 18, 2026 at 8:30 AM IST
Essential Commodities Rates Hike : సూపర్ ఎల్నినో ప్రతాపం చూపిస్తోంది. అనూహ్య వాతావరణ మార్పులు, అంతర్జాతీయంగా యుద్ధ, ఇతర పరిణామాలు వెరసి భారతీయ మార్కెట్పై తీవ్ర ప్రభావం చూపుతోంది. మునుపెన్నడూ లేని విధంగా కీలక వ్యవసాయ రంగం కుదేలవుతున్న ప్రతికూల పరిస్థితుల నడుమ దసరా, బతుకమ్మ పండుగల వేళ నిత్యావసర వస్తువుల ధరలు వణికిస్తున్నాయి. రాష్ట్రంలో బహిరంగ మార్కెట్లో నిత్యావసర వస్తువుల ధరలు గణనీయంగా పెరిగిపోతున్నాయి. కేవలం 2, 3 నెలల్లో ధరలు పైపైకి ఎగిసిపడుతుండటంతో గ్రామీణ ప్రాంతాలే కాకుండా పట్టణాలు, నగరాల్లో సైతం పేద, మధ్య తరగతి కుటుంబాలు హడలిపోతున్నాయి.
మార్కెట్లో వీటి రేట్లు బెంబేలెత్తిస్తున్నాయి
సాధారణ బియ్యం కిలో ధర రూ.60 నుంచి రూ.70, సన్న బియ్యం కిలో ధర రూ.85 నుంచి రూ.90 వరకు పెరిగిపోయాయంటే విస్మయం కలుగుతోంది. నిత్యం వంటింట్లో వాడే కంది పప్పు కిలో ధర రూ.150 నుంచి రూ.160కి పైగా పెరిగిపోయింది. కిలో ఉల్లిపాయ రేటు రూ.55 నుంచి రూ.80కి పైగా ఎగబాకింది. ఇక వంట నూనెలైన పల్లీ, పామాయిల్, పొద్దు తిరుగుడు లీటరు రూ.120 నుంచి రూ.180 చొప్పున అమ్ముడుపోతుండటంతో 'సామాన్యుడు బతికేదెలా?' అంటూ వినియోగదారులు తీవ్ర ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తున్నారు.
"బియ్యానికి డిమాండ్ చాలా పెరిగింది. దీంతో ఎక్కువగా ఇతర రాష్ట్రాలకు ఎగుమతి అవుతోంది. స్టాక్ లేక మన దగ్గర కూడా రేట్లు చాలా పెరిగాయి. ఖరీఫ్ పంటలు చేతికొస్తే కొంత వరకు తగ్గొచ్చు. కానీ ఈసారి వర్షాలు లేక వరి సాగు తగ్గింది. ఏమవుతుందో చూడాలి" - ఓ బియ్యం వ్యాపారి
అధిక ధరలతో ప్రజల్లో ఆందోళన
రాష్ట్రంలో ప్రభుత్వం ప్రతి నెలా పౌర సరఫరాల వ్యవస్థ ద్వారా దారిద్య్ర రేఖకు దిగువన ఉన్న కుటుంబాలకు ఉచిత రేషన్ బియ్యం పంపిణీ చేస్తోంది. 1.06 కోట్ల రేషన్ కార్డులుండగా 3.45 కోట్ల మందికి దాదాపు 250 లక్షల మెట్రిక్ టన్నులు పంపిణీ చేస్తోంది. రాష్ట్ర జనాభాలో 85 శాతం జనాభాకు ఉచిత బియ్యం పౌర సరఫరా వ్యవస్థ ద్వారా అందుతోంది. అయినప్పటికీ ధరలు పెరగడంపై ప్రజలు ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తున్నారు.
175 మండలాల్లో కరవు తాండవం
ఇక ఈ ఏడాది ఖరీఫ్ పంటకాలం పూర్తై రబీ కోసం సన్నద్ధమవుతున్న దృష్ట్యా రాష్ట్రంలో 20 శాతం పైగా లోటు వర్షపాతం కనిపిస్తోంది. 353 మండలాల్లో తీవ్ర వర్షాభావం, 175 మండలాల్లో కరవు కాటకాలు కమ్ముకుని భయాందోళనలకు గురి చేస్తోంది. ఎల్నినో ప్రతికూల ప్రభావం వేళ ప్రభుత్వం, పౌర సరఫరాల శాఖ జోక్యం చేసుకుని ధరలకు కళ్లెం వేయాలని వినియోగదారులు కోరుతున్నారు.
"నిత్యావసర వస్తువుల ధరలు రోజురోజుకూ పెరిగిపోతున్నాయి. బియ్యం ధరలు ఆకాశాన్నంటుతున్నాయి. ఉల్లిపాయలు కేజీ రూ.100 చెబుతున్నారు. పప్పులు, నూనెల రేట్లు విపరీతంగా పెరిగాయి. సామాన్యులపైనే ఎక్కువ భారం పడుతోంది. ప్రభుత్వం దీనిపై చర్యలు తీసుకోవాలి" - వినియోగదారులు
రాయితీ ధరలకు ప్రభుత్వం సరకులు అందించడం, అక్రమ నిల్వలపై చర్యలు తీసుకోవడం వంటి పరిష్కారాల ద్వారా ధరలు తగ్గించడంలో సహాయపడాలని సామాన్యులు అభ్యర్థిస్తున్నారు.
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