పసిపిల్లలపై కీచక పంజా - నమ్మినవారే నయవంచకులు

పరిచయస్తుల ముసుగులో చిన్నారులపై లైంగిక దాడులు - విశాఖ పీఎంపాలెం పరిధిలో పెరుగుతున్న పోక్సో కేసులు - వాంబే కాలనీ, మధురవాడల్లో వరుస ఘటనలతో ఉలిక్కిపడ్డ స్థానికులు

Vizag POCSO Cases Alert (ETV Bharat)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : May 12, 2026 at 5:28 PM IST

​Vizag POCSO Cases Alert : తమ కళ్ల ముందే ఎదుగుతున్న చిన్నారులను చూసి ఆ తల్లిదండ్రులు మురిసిపోతుంటారు. తమ బిడ్డలకు ఏ ఆపదా రాకూడదని కంటికి రెప్పలా కాపాడుకుంటారు. కానీ, ఆ పసిపిల్లలపై కొందరు కీచకుల కళ్లు పడుతున్నాయి. అభం శుభం తెలియని ఆ చిన్నారుల జీవితాలతో మృగాళ్లు చెలగాటమాడుతున్నారు. మన చుట్టూ ఉన్నవారే కదా, మనకు తెలిసిన వారే కదా అని నమ్మితే అదే అదనుగా కాటేస్తున్నారు. మాయమాటలు చెప్పి అమాయక బాలికలను లోబరుచుకుంటున్నారు. వారి భవితను శాశ్వతంగా అంధకారంలోకి నెట్టేస్తున్నారు. ఇటీవల విశాఖపట్నంలోని పీఎంపాలెం పోలీసుస్టేషన్‌ పరిధిలో తరచూ వెలుగు చూస్తున్న లైంగిక వేధింపులు, పోక్సో కేసులు స్థానిక తల్లిదండ్రులను తీవ్ర ఆందోళనకు గురి చేస్తున్నాయి.

వాంబే కాలనీలో మాయమాటలతో వల : పీఎంపాలెం పరిధిలోని వాంబే కాలనీలో ఒక కుటుంబం నివసిస్తోంది. వారికి 13 ఏళ్ల బాలిక ఉంది. అదే ప్రాంతానికి చెందిన 19 ఏళ్ల యువకుడు ఆ బాలికపై కన్నేశాడు. తెలిసినవాడే కదా అని ఆ చిన్నారి పలకరిస్తే, వయసుకు మించిన మాయమాటలు చెప్పాడు. కొంత కాలంగా ఆమెను శారీరకంగా, మానసికంగా లైంగికంగా వేధిస్తున్నాడు. బాలిక ప్రవర్తనలో మార్పు గమనించిన కుటుంబ సభ్యులు నిలదీయడంతో అసలు నిజం బయటపడింది. వెంటనే వారు పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేశారు. రంగంలోకి దిగిన పోలీసులు ఆ కీచక యువకుడిని అదుపులోకి తీసుకున్నారు.

మధురవాడలో తల్లి ప్రియుడి కిరాతకం! : మధురవాడలో 11 ఏళ్ల చిన్నారి తన తల్లి వద్దే ఉంటోంది. ఆ తల్లికి 35 ఏళ్ల వయసున్న ఒక వ్యక్తితో వివాహేతర సంబంధం ఉంది. అతడు తరచూ వారి ఇంటికి వస్తుండేవాడు. తల్లి ఇంట్లో లేని సమయం చూసి, ఆ ప్రియుడు చిన్నారిపై కన్నేశాడు. ఆ 11 ఏళ్ల బాలికపై పలుమార్లు దారుణంగా లైంగిక దాడికి పాల్పడ్డాడు. ఈ దారుణాల వల్ల ఆ చిన్నారి తీవ్రమైన కడుపునొప్పితో విలవిలలాడిపోయింది. విషయం తెలుసుకున్న బాలిక తండ్రి, వెంటనే ఆమెను ఓ వైద్యుడి వద్దకు తీసుకెళ్లాడు. డాక్టర్లు పరీక్షించడంతో తల్లి ప్రియుడి దారుణం వెలుగులోకి వచ్చింది. ఈ అమానుషంపై బాధితురాలి తండ్రి పీఎంపాలెం పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేశాడు. నిందితుడిపై వెంటనే పోక్సో కేసు నమోదు చేసిన పోలీసులు, అతడిని అరెస్ట్ చేసి రిమాండ్‌కు తరలించారు.

కాటేస్తున్నది తెలిసినవారే! : మైనర్ బాలికలపై జరుగుతున్న ఆకృత్యాలను పోలీసులు లోతుగా విశ్లేషించారు. ఇందులో విస్తుపోయే నిజాలు బయటపడ్డాయి. చిన్నారులపై లైంగిక దాడులకు పాల్పడుతున్న వారిలో సగానికి పైగా తెలిసినవారే ఉంటున్నారు. ఇరుగుపొరుగు వారు, బంధువులు, కుటుంబ మిత్రులే ఈ దారుణాలకు ఒడిగడుతున్నారు. స్మార్ట్ ఫోన్లు చేతికి రావడం మృగాళ్లకు వరంగా మారింది. సోషల్ మీడియా, స్నేహం ముసుగులో అమాయక బాలికలకు దగ్గరవుతున్నారు. వారిని ట్రాప్ చేస్తున్నారు.

సీఐ బాలకృష్ణ కీలక సూచనలు : ఈ దారుణాలపై పీఎంపాలెం సీఐ జి. బాలకృష్ణ స్పందించారు. పిల్లల పట్ల తల్లిదండ్రులు అత్యంత అప్రమత్తంగా ఉండాలని ఆయన హెచ్చరించారు. ఈ దారుణాలకు అడ్డుకట్ట వేయాలంటే ఆయన చెప్పిన ఈ కింది జాగ్రత్తలు తప్పక పాటించాలి. పిల్లల ప్రవర్తనలో ఏదైనా మార్పు కనిపిస్తే తల్లిదండ్రులు వెంటనే అప్రమత్తం కావాలి. వారు ఎందుకు సైలెంట్‌గా ఉంటున్నారో ఆరా తీయాలి. పిల్లలు ఎవరితో ఎక్కువగా మాట్లాడుతున్నారు? ఫోన్లలో, సోషల్ మీడియాలో ఎవరితో ఛాటింగ్ చేస్తున్నారు? అనే విషయాలపై ఓ కన్నేసి ఉంచాలి.

పిల్లలు పాఠశాల లేదా కళాశాలలకు వెళ్లేటప్పుడు, తిరిగి వచ్చేటప్పుడు ఎవరైనా ఆకతాయిలు వారిని వెంబడిస్తున్నారా అనేది తల్లిదండ్రులు గమనించాలి. పిల్లలతో తల్లిదండ్రులు ఎప్పుడూ స్నేహపూర్వకంగా మెలగాలి. ఏదైనా సమస్య వస్తే తాము అండగా ఉంటామనే ధైర్యాన్ని వారిలో నింపాలి. అప్పుడే వాళ్లు బయట జరిగే వేధింపులను నిర్భయంగా తల్లిదండ్రులకు చెప్పుకోగలరు. ఎవరైనా ఆకతాయిలు, తెలిసినవారు వేధింపులకు గురి చేస్తే పరువు పోతుందేమో అని భయపడొద్దు. నేరం చేసినవాడు భయపడాలి కానీ, బాధితులు కాదు. వెంటనే పోలీసులకు సమాచారం ఇవ్వాలి. తద్వారా మృగాళ్లకు కఠిన శిక్ష పడేలా చేయవచ్చు.

