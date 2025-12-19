పసిడికి ప్రత్యామ్నాయంగా 'వన్ గ్రామ్' గోల్డ్ - వీధికో దుకాణం, రూ. లక్షల్లో వ్యాపారం
ఆకాశాన్ని తాకుతున్న బంగారం ధరలు - కొనలేక బెంబేలెత్తుతున్న సామాన్యులు - ఆదుకుంటున్న వన్ గ్రామ్ గోల్డ్
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : December 19, 2025 at 9:56 AM IST
Rising Trend of One Gram Gold: బంగారం ధరలు భగ్గుమంటున్నాయి. పసిడి వైపు చూడాలంటేనే సామాన్యుడు హడలిపోతున్నాడు. తులం బంగారం కొనాలంటే ఆస్తులు అమ్ముకోవాల్సిన పరిస్థితి వచ్చింది. శుభకార్యాలు, పెళ్లిళ్లు ఆగిపోవు కదా, మరి నగలు ఎలా? దీనికి సమాధానమే 'వన్ గ్రామ్ గోల్డ్'. పేద, మధ్యతరగతి ప్రజలకు ఇప్పుడు ఇదే ఆభరణం. ఒకప్పుడు దీన్ని 'కాకి బంగారం' అని చిన్నచూపు చూసేవారు. 'రోల్డ్ గోల్డ్' అని తీసిపారేసేవారు. కానీ ఇప్పుడు సీన్ రివర్స్ అయ్యింది. అదే ఇప్పుడు నయా ట్రెండ్గా మారింది. అచ్చం బంగారంలా మెరిసిపోయే ఈ నగలు ఇప్పుడు ఫ్యాషన్ ఐకాన్గా మారాయి. వైఎస్ఆర్ జిల్లాలో ఇప్పుడు ఎక్కడ చూసినా ఈ దుకాణాలే కళకళలాడుతున్నాయి.
ధరల దడ, ప్రత్యామ్నాయం వైపు అడుగులు: గత కొన్నేళ్లుగా బంగారం ధరల తీరు చూస్తే గుండె గుభేల్ మంటోంది. సామాన్యుడికి బంగారం అందనంత ఎత్తుకు వెళ్లిపోయింది. 2010లో కేవలం రూ. 20 వేల చిల్లర ఉన్న 10 గ్రాముల బంగారం ధర, ఇప్పుడు ఏకంగా రూ. 1.34 లక్షలకు చేరింది. ఇంత భారీ ధర పెట్టి అసలు బంగారం కొనడం పేద, మధ్యతరగతి వర్గాలకు శక్తికి మించిన పని. అందుకే చాలామంది ప్రత్యామ్నాయ మార్గాలను వెతుకుతున్నారు. వారి చూపు ఇప్పుడు ఆకర్షణీయమైన 'వన్ గ్రామ్ గోల్డ్' వైపు మళ్లింది.
వీధికో షాపు, ఊరికో మార్కెట్: జిల్లాలో ఈ వ్యాపారం మూడు పువ్వులు ఆరు కాయలుగా సాగుతోంది. ఒకప్పుడు పట్టణానికి ఏదో ఒక మూల ఒక రోల్డ్ గోల్డ్ షాపు ఉండేది. ఇప్పుడు పరిస్థితి మారింది. ప్రతి వీధికి ఒక షాపు వెలుస్తోంది. కేవలం చిన్న షాపులే కాదు, పెద్ద పెద్ద షాపింగ్ మాల్స్లోనూ వీటికి చోటు దక్కింది. ప్రముఖ వస్త్ర వ్యాపార సముదాయాలు, కార్పొరేట్ బంగారు నగల షోరూంలలో కూడా వన్ గ్రామ్ గోల్డ్ కోసం ప్రత్యేక గ్యాలరీలు ఏర్పాటు చేస్తున్నారు. అక్కడ వీటి అమ్మకాలు జోరుగా సాగుతున్నాయి.
జిల్లాలో 500కు పైగా దుకాణాలు: ఈ వ్యాపార విస్తృతి ఎంతలా ఉందో గణాంకాలే చెబుతున్నాయి. వైఎస్ఆర్ జిల్లా వ్యాప్తంగా సుమారు 500 వరకు వన్ గ్రామ్ గోల్డ్ దుకాణాలు ఉన్నట్లు వ్యాపారులు అంచనా వేస్తున్నారు. జిల్లా కేంద్రమైన కడప నగరంతో పాటు ప్రొద్దుటూరు, కమలాపురం, జమ్మలమడుగు, కొండాపురం, బద్వేలు, మైదుకూరు వంటి పట్టణాల్లో ప్రత్యేక దుకాణాలు వెలిశాయి. నిత్యం రూ. లక్షల్లో వ్యాపారం జరుగుతోందని వ్యాపారులు సంతోషం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. 'గ్రామ్ సీడెడ్స్' పేరుతో విక్రయిస్తున్న ఆభరణాలకు మంచి డిమాండ్ ఉంది.
అచ్చం బంగారంలాగే: మగువలు వీటి వైపు మొగ్గు చూపడానికి ప్రధాన కారణం 'డిజైన్స్'. రూ. లక్షలు పెట్టి కొనే బంగారు ఆభరణాల్లో ఎలాంటి డిజైన్లు ఉంటాయో, అచ్చం అలాంటి డిజైన్లే వన్ గ్రామ్ గోల్డ్లోనూ దొరుకుతున్నాయి. కేవలం రూ. వేల ఖర్చుతోనే మెడ నిండా ఆభరణాలు వేసుకునే వెసులుబాటు కలుగుతోంది. పెద్ద పెద్ద హారాలు, నెక్లెస్లు, గాజులు, వడ్డాణాలు, ఇలా అన్నీ అందుబాటు ధరలో లభిస్తుండటంతో మహిళలు వీటిని కొనేందుకు ఎగబడుతున్నారు. పైగా దొంగల భయం ఉండదు. ఎక్కడికైనా స్వేచ్ఛగా వేసుకుని వెళ్లొచ్చు.
ధరల పట్టిక (10 గ్రాములు): బంగారం ధరలు గత 15 ఏళ్లలో ఎలా పెరిగాయో చూస్తే ఈ మార్పు ఎందుకు వచ్చిందో అర్థమవుతుంది.
- 2010: రూ. 20,728
- 2015: రూ. 24,930
- 2020: రూ. 50,150
- ప్రస్తుతం: రూ. 1,34,510
ఈ ధరల వ్యత్యాసమే వన్ గ్రామ్ గోల్డ్ మార్కెట్కు ఊపిరి పోసిందని చెప్పొచ్చు. ఫ్యాషన్కు ఫ్యాషన్, ఆదాకు ఆదా కావడంతో ఈ 'నకిలీ' బంగారమే ఇప్పుడు సామాన్యుడి అసలు ఆస్తిగా మారుతోంది.
