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మార్కెట్లో నకిలీ 'వైజాగ్ టీఎంటీ' కడ్డీలు - ఆర్ఐఎన్ఎల్ హెచ్చరిక

మార్కెట్లో వైజాగ్ టీఎంటీ పేరుతో నకిలీ స్టీల్ కడ్డీల విక్రయాలు - నాసిరకం స్టీల్ పట్ల అప్రమత్తంగా ఉండాలని ఆర్ఐఎన్ఎల్ హెచ్చరిక - కల్తీ ఐరన్ వాడితే భవనాల భద్రతకే ముప్పు

Visakhapatnam Steel Plant TMT Rebar
Visakhapatnam Steel Plant TMT Rebar (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : August 3, 2026 at 4:49 PM IST

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Visakhapatnam Steel Plant TMT Rebar : సొంతింటి కలను నిజం చేసుకునేందుకు ఇల్లు కడుతున్నారా? భవన నిర్మాణాలకు వాడే స్టీల్ కొనుగోలు చేస్తున్నారా? అయితే మీరు కచ్చితంగా అప్రమత్తం కావాల్సిందే. మార్కెట్లో అత్యంత ప్రజాదరణ పొందిన, నమ్మకమైన బ్రాండ్ 'వైజాగ్ టీఎంటీ' పేరుతో నకిలీ స్టీల్ కడ్డీలు విచ్చలవిడిగా చలామణి అవుతున్నాయి. ఈ మేరకు విశాఖపట్నం ఉక్కు కర్మాగారానికి (విశాఖ స్టీల్ ప్లాంట్) చెందిన కార్పొరేట్ సంస్థ రాష్ట్రీయ ఇస్పాత్ నిగమ్ లిమిటెడ్ (ఆర్ఐఎన్ఎల్) ఖాతాదారులకు, ప్రజలకు హెచ్చరికలు జారీ చేసింది. నకిలీ ఉత్పత్తుల పట్ల ప్రజలు, బిల్డర్లు, కాంట్రాక్టర్లు అప్రమత్తంగా ఉండాలని సూచించింది.

నాసిరకం ప్యాకింగ్ : విశాఖ ఉక్కు కర్మాగారానికి చెందిన ప్రతిష్టాత్మక బ్రాండ్ 'వైజాగ్ టీఎంటీ'. దీనికి మార్కెట్లో ఎంతో విశ్వసనీయత ఉంది. దీన్ని ఆసరాగా చేసుకుని కొందరు కేటుగాళ్లు మోసాలకు పాల్పడుతున్నారు. వైజాగ్ టీఎంటీ పేరుతో నకిలీ, నాసిరకం స్టీల్ కడ్డీలను విక్రయిస్తున్నట్లు సంస్థ దృష్టికి వచ్చింది. ప్యాకింగ్ విషయంలోనూ వినియోగదారులను తప్పుదోవ పట్టిస్తున్నారు. అచ్చం వైజాగ్ స్టీల్ తరహాలోనే ప్యాకింగ్ చేస్తూ మోసం చేస్తున్నారు. ఈ విషయాన్ని ఆర్ఐఎన్ఎల్ యాజమాన్యం తీవ్రంగా పరిగణించింది. ఇలాంటి మోసపూరిత ముఠాల పట్ల ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలని కోరింది.

ప్రమాదంలో భవనాల భద్రత : ఇల్లు, వాణిజ్య సముదాయాలు లేదా ఇతర మౌలిక సదుపాయాల నిర్మాణంలో స్టీల్ పాత్ర అత్యంత కీలకం. నకిలీ బ్రాండ్లతో వస్తున్న నాసిరకం స్టీల్ కడ్డీలు నాణ్యతా ప్రమాణాలకు అనుగుణంగా ఉండవు. ఇవి బ్యూరో ఆఫ్ ఇండియన్ స్టాండర్డ్స్ (బీఐఎస్) నిబంధనలకు పూర్తిగా విరుద్ధంగా ఉంటాయి. వీటిని వాడటం వల్ల నిర్మాణాల భద్రత, బలం దెబ్బతింటాయి. భవిష్యత్తులో భవనాలు కూలిపోయే ప్రమాదం కూడా ఉంటుంది. మన్నిక లేని ఈ నకిలీ కడ్డీలను కొనుగోలు చేసి ప్రాణాల మీదకు తెచ్చుకోవద్దని అధికారులు హెచ్చరిస్తున్నారు.

'అసలైన వైజాగ్ టీఎంటీని మాత్రమే కొనండి' : వినియోగదారులు, కాంట్రాక్టర్లు స్టీల్ కొనుగోలు చేసేటప్పుడు అత్యంత అప్రమత్తంగా ఉండాలి. కేవలం ఒరిజినల్ ఉత్పత్తులను మాత్రమే కొనుగోలు చేయాలి. ప్రతి అసలైన టీఎంటీ కడ్డీపై 'వైజాగ్ టీఎంటీ' అనే బ్రాండ్ పేరు స్పష్టంగా ముద్రించి ఉంటుంది. కొనుగోలు చేసే సమయంలో ప్రతి కడ్డీపై ఈ మార్కు ఉందో లేదో ఒకటికి రెండుసార్లు సరిచూసుకోవాలి. నమ్మకమైన, అధికారిక డీలర్ల వద్ద మాత్రమే స్టీల్ కొనుగోలు చేయడం ఉత్తమమని సంస్థ సూచిస్తోంది.

సందేహాలుంటే ఇక్కడ సంప్రదించండి : కొనుగోలుదారులు తాము కొంటున్న స్టీల్ అసలైనదో, నకిలీదో తెలుసుకోవడానికి ఆర్ఐఎన్ఎల్ ప్రత్యేక మార్గదర్శకాలు జారీ చేసింది. ఒరిజినల్ ఉత్పత్తుల కొనుగోలు కోసం లేదా నకిలీ ఉత్పత్తుల నిర్ధారణ కోసం దగ్గర్లోని ఆర్ఐఎన్ఎల్ బ్రాంచ్ ఆఫీసు లేదా మార్కెటింగ్ కార్యాలయాన్ని సంప్రదించవచ్చు. బ్రాంచ్ సేల్స్ ఆఫీసుల వివరాలు, సంబంధిత అధికారుల కాంటాక్ట్ నంబర్లను సంస్థ అధికారిక వెబ్ సైట్ www.vizagsteel.com లో పొందుపరిచారు. ఈ వెబ్ సైట్ లోని 'మార్కెటింగ్' విభాగంలోకి వెళ్లి 'నెట్ వర్క్' ఆప్షన్ ద్వారా పూర్తి వివరాలు తెలుసుకోవచ్చని ఆర్ఐఎన్ఎల్ కార్పొరేట్ కమ్యూనికేషన్స్ డీజీఎం జే. మల్లికార్జునరావు ఒక ప్రకటనలో స్పష్టం చేశారు.

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