జగన్ మేనమామ అని ధైర్యం చేయని అధికారులు - రిమ్స్లో భవనానికి రెండేళ్లుగా తాళం
అన్నదానం చేస్తామంటూ రిమ్స్ ప్రాంగణంలోని ఒక కీలక స్థలం స్వాధీనం - రోగుల సహాయకులకు నీడ కరువు - అధికారులు మీనమీషాలు లెక్కించడంపై వ్యక్తమవుతున్న పలు అనుమానాలు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : May 12, 2026 at 3:45 PM IST
Pochimareddy Ravindranath Reddy Charitable Trust : డిసెంబరు 23, 2019 వైఎస్సార్సీపీ ప్రభుత్వ హయాం. ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ జగన్ మోహన్ రెడ్డి మేనమామ, కమలాపురం ఎమ్మెల్యే పోచిమరెడ్డి రవీంద్రనాథ్రెడ్డి ఛారిటబుల్ ట్రస్ట్ పేరిట కడప రిమ్స్ ప్రాగంణంలోని ఒక కీలక స్థలాన్ని కేటాయించుకున్నారు. అక్కడ తాము అన్నదాన కార్యక్రమాలను నిర్వహిస్తామని పేర్కొన్నారు.
ట్రస్టు పేరుతో ఆ స్థలంలో ఉన్న భవన సముదాయాన్ని వారు తమ స్వాధీనం చేసుకున్నారు. అక్కడ కుటుంబ సభ్యుల విగ్రహాలు, ఫొటోలు భారీగా ఏర్పాటు చేశారు. అన్నదాన కార్యక్రమాన్ని ఎంతో ఆర్భాటంగా ప్రారంభించారు. ఆ భవనం లోపల, తమ కుటుంబ సభ్యుల విగ్రహాలను, ఛాయాచిత్రాలను వారు ప్రముఖంగా ప్రదర్శించారు. అన్నదాన కార్యక్రమాన్ని ఎంతో ఆర్భాటంగా ప్రారంభించారు.
ప్రభుత్వ స్థలంలోని భవనానికి వైఎస్సార్సీపీ పార్టీ రంగులు వేసి, సొంత ఆస్తి అన్నట్లుగా వారు వ్యవహరించారు. ఈ వ్యవహారంపై అప్పట్లోనే తీవ్ర విమర్శలు వెల్లువెత్తాయి. అయితే ప్రారంభించిన కొద్ది రోజులకే సదరు ట్రస్ట్ అన్నదాన కార్యక్రమాలకు స్వస్తి పలికింది. అప్పటి నుంచి సదరు భవన సదుపాయం పూర్తిగా నిరుపయోగంగానే ఉండిపోయింది.
రోగుల సహాయకులకు ఆశ్రయం కరువై: ప్రభుత్వ ఆస్తులు ప్రజా ప్రయోజనాల కోసమే ఉపయోగపడాలి. కానీ కడప రిమ్స్ ఆసుపత్రిలో పరిస్థితి ఇందుకు భిన్నంగా ఉంది. ఇక్కడికి నిత్యం వేలాది మంది రోగులు చికిత్స కోసం ఈ ఆసుపత్రికి వస్తుంటారు. వారితో పాటు వచ్చే సహాయకులకు కనీసం నీడ దొరక్క తీవ్ర ఇబ్బందులు పడుతున్నారు. దీంతో వారు వరండాల్లోనే వేచి ఉంటూ తమ కాలం వెళ్లదీయాల్సి వస్తోంది.
ధైర్యం చేయని అధికారులు: మరోవైపు దాదాపు వంద మంది రోగులకు సరిపడా వసతి కల్పించగల ఈ భవనం 2 ఏళ్లుగా తాళం వేసి ఉంటోంది. సేవా కార్యక్రమాలు నిర్వహించనప్పుడు ఈ భవనాన్ని తిరిగి రిమ్స్కు అప్పగించాల్సి ఉన్నా, ట్రస్ట్ నిర్వాహకులు ఆ దిశగా అడుగులు వేయలేదు. మాజీ సీఎం మేనమామ కావడంతో అధికారులు కూడా అడిగే ధైర్యం చేయడం లేదు.
ఆధీనంలోకి తీసుకోవడంలో సంకోచం: రాష్ట్రంలో ప్రభుత్వం మారినప్పటికీ, రిమ్స్ అధికారుల వైఖరిలో మాత్రం ఎటువంటి మార్పూ రాకపోవడం విచారకరం. కూటమి ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత కూడా, ఈ భవనాన్ని స్వాధీనం చేసుకునేందుకు అధికారులు ఎందుకు మీనమీషాలు లెక్కించడంపై పలు అనుమానాలు వ్యక్తమవుతున్నాయి.
ఈ విశాలమైన ప్రాంగణాన్ని స్వాధీనం చేసుకుని ఆసుపత్రి వార్డులుగా మార్చినట్లయితే, పడకల కొరత తీరుతుంది. తద్వారా ఎంతో మంది రోగులకు మెరుగైన వైద్య సేవలు అందే అవకాశం ఉంటుంది. అన్నదానం చేసేందుకు ముందుకొచ్చే ఇతర ట్రస్టులకు దీన్ని కేటాయించినట్లయితే, కొందరి ఆకలి బాధలైనా తీరుతాయి.
రోగుల అవసరాలకై ఉపయోగిస్తాం:
"ప్రస్తుతం పోచిమరెడ్డి రవీంద్రనాథ్ రెడ్డి ట్రస్ట్ పేరుతో ఉన్న ఈ భవన సముదాయం నిరుపయోగంగా ఉంది అన్న మాట వాస్తవమే. దీనిని స్వాధీనం చేసుకునే విషయంలో కొంత ఆలస్యమైంది. ఆ దిశగా తక్షణ చర్యలు తీసుకుంటాం. రోగుల అవసరాల కోసం ఆ భవనాన్ని వినియోగిస్తాం" - వెంకటేశ్వరరావు, సూపరింటెండెంట్, రిమ్స్
