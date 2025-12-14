ఈసారైనా నన్ను గెలిపించండి ప్లీజ్ - 100 శాతం పోలింగ్ జరగలేదని 'ఓటు' ఆవేదన
నియోజకవర్గాల్లో ఎక్కడా వంద శాతం పోలింగ్ లేదు - ఓటేయడానికి తీరిక లేకుండా ఉన్న జనాలు - ఓటే భవిష్యత్తును మార్చుతుందన్న విషయం మర్చిపోవద్దు
The Right to Vote Granted by the Indian Constitution : నేను విష్ణుమూర్తి చేతిలో ఉన్న సుదర్శన చక్రం కన్నా ఎంతో పవర్ ఫుల్. నా వల్ల రాజ్యాలకు రాజ్యాలే బాగుపడ్డాయి. రాజ్యాలకు రాజ్యాలే కూలిపోయాయి. నా వల్ల సామాన్య మనిషికి కిరీటం దక్కుతుంది. నా వల్ల పేరుగన్న అధినేతలు ఒక్కసారిగా నేలరాలారు. అంత పవర్ ఫుల్ నేనంటే. అందుకే నన్ను ప్రజాస్వామ్యానికి గుండెకాయ అంటారు. ప్రజల చేతిలో వజ్రాయుధంలా నన్ను కీర్తిస్తారు. నన్ను మంచిగా వాడితే భవిష్యత్తు తరం బాగుంటుంది.
అదే నచ్చినట్లుగా వాడితే భవిష్యత్తు తరాలనే నాశనం చేస్తుంది. నన్ను పొందాలంటే మీకు 18 ఏళ్లు నిండి ఉండాలి. ఇంతకీ నేను ఎవరినో ఇప్పటికే అర్థమై ఉంటుందే. నన్నే ఓటు అంటారు. ఇవాళ రెండో విడత గ్రామ పంచాయతీ ఎన్నికలు జరుగుతున్నాయి. ఈ ఎన్నికలో మీరు ఓటునై నేను ఉన్నాను. మీతో ఇప్పుడు ఓ చిన్న విషయాన్ని మనసు విప్పి చెబుదామని మంచు కురిసే వేళలో ఇలా వచ్చా.
శిరసు వంచి నమస్కారం : మొదటి విడతలో నేను ఏ జిల్లాలోనూ వంద శాతం దరిదాపుల్లోకి రాలేదు. కావాలంటే చూడండి. మహబూబాబాద్ జిల్లాలో 86.99, వరంగల్ జిల్లాలో 86.83 శాతం, ములుగు జిల్లాలో 78.65 శాతం, జయశంకర్ భూపాలపల్లి జిల్లాలో 84.82 శాతం, జనగామ జిల్లాలో 87.33 శాతం, హనుమకొండ జిల్లాలో 83.95 శాతం, వరంగల్ జిల్లాలో 86.07 శాతం మంది మాత్రమే నన్ను సద్వినియోగం చేసుకున్నారు. కనీసం ఇప్పుడైనా నన్ను పూర్తిగా సద్వినియోగం చేసుకుంటూ, పోలింగ్ శాతం పెంచి నన్ను గెలిపించాలని మససుపూర్తిగా శిరసు వంచి నమస్కరిస్తున్నాను.
మీ మార్కు చూపండి :
2019 పంచాయతీ ఎన్నికల్లో అనుకుంటా నన్ను 95 శాతం పైచిలుకు ఓటర్లు అనేక చోట్ల ఆదరించారు. ఆ క్షణం నా విలువను చూసి మురిసిపోయాను. అప్పట్లో అందరిని యువత మేల్కొల్పింది. ఈసారి కొత్త యువ ఓటర్లు రెండో విడతలో మీ మార్కు చూపండి. మీ కన్నా పెద్దదాన్ని కదా నా మాట వినండి. చదువుల్లో పోటీ పడి 90 శాతం పైగా మార్కులను సాధిస్తామనే స్ఫూర్తిని, నన్ను సంధించడంలోనూ చూపితే మీ భవిష్యత్తు బంగారు మయం. ఇటు నేతలు, అటు పాలకులు గుండెల్లోనూ రైళ్లు పరిగెత్తించే సత్తా కేవలం ఒక్క ఓటుకే ఉందన్న విషయం మర్చిపోవద్దు. దీనిని సద్వినియోగం చేసుకుంటే నాయకుల జాతకాలనే కాదు. మీ తలరాతలను మార్చే సత్తా ఉంది.
తీరిక చేసుకుని రండి, ఓటేసి పొండి :
స్వచ్ఛమైన పాలన పొందడానికి వీలుగా రాజ్యాంగం మనకు ఓటు హక్కును కల్పించింది. దీనిని సద్వినియోగం చేసుకుని నీతివంతులకు ఓటు వేస్తే అభివృద్ధి, సంక్షేమానికి బాటలు పడతాయి. మొదటి విడతలో ఒక్క ఓటుతో ఓడినోళ్లు ఉన్నారు. ఇది ప్రతి ఓటు విలువను తెలుపుతుంది. అందుకే ప్రతి ఒక్కరూ తీరిక చేసుకుని రండ. ఓటు వేసి మళ్లీ వెళ్లండి. పండగలు వచ్చినప్పుడు సొంతూళ్లకు రెండు, మూడు రోజులు ముందుగానే వస్తాం. మరి ఐదేళ్లకు ఒకసారి వచ్చే పండగకు ఎందుకు రారు. చదువు, ఉపాధి, ఉద్యోగాలు అని ఎక్కడెక్కడో స్థిరపడిన మీరు ఊరికి ఉపకారం చేసే ప్రజాప్రతినిధిని ఎన్నుకునేందుకు వస్తే అంతకు మించిన తృప్తి ఏమైనా ఉంటుందా చెప్పండి. అందుకే లాస్ట్ ఫర్ నాట్ లీస్ట్ నా పేరే ఓటు నేను చెప్పేదే శాననం. ఓటరు మహాశయులారా ఇది గుర్తించండి.
