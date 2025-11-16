ETV Bharat / state

ఏళ్లనాటి మహిమాన్విత రాగి చెంబు - డబ్బులు పెడితే రాత్రికి రాత్రే కోటీశ్వరులు!

రాత్రికి రాత్రే కోటీశ్వరులైపోవాలని ఆశ - ప్రజల బలహీనతలు సొమ్ము చేసుకుంటున్న కేటుగాళ్లు - రైస్‌ పుల్లింగ్ పాత్ర పేరిట ఓ యువకుడిని మోసం చేసిన కేటుగాళ్లు

RICE PULLING SCAM IN NIZAMABAD
RICE PULLING SCAM IN NIZAMABAD (ETV)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : November 16, 2025 at 4:40 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

Rice Pulling Scam In Nizamabad : రాగి చెంబు చూపించి మహిమ గలిగిన పాత్ర అంటూ నమ్మిస్తారు. వందల ఏళ్లనాటి ఈ చెంబుకు అపారమైన శక్తులు ఉన్నాయంటూ భ్రమ కల్పిస్తారు. ప్రత్యేక పూజలు చేసి, అందులో ఏం పెట్టినా రెట్టింపవుతాయని మాటలతో ఊదరగొడతారు. రాత్రికి రాత్రే కోటీశ్వరులైపోతారంటూ మాయమాటలు చెబుతారు. సరిగ్గా సమయం చూసి డబ్బు, నగలతో ఉడాయిస్తారు. ప్రజల బలహీనతలను ఆసరాగా చేసుకుని ఇలాంటి ఠక్కుటమారా గారడీ విద్యలతో మోసగించే ముఠాలు రాష్ట్రంలో మళ్లీ పురుడుపోసుకుంటున్నాయి. అమాయకులను మోసం చేసి డబ్బులు దండుకుంటున్నాయి. ఇక్కడ అచ్చం బ్లఫ్​ మాస్టర్​ సినిమాలో ఉన్నట్టే మోసం జరిగింది.

శాస్త్ర, సాంకేతిక రంగంలో ఒకవైపు దేశం దూసుకుపోతున్నా, ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్​తో ప్రపంచం పోటీ పడుతున్నా, కొన్నిచోట్ల ఇంకా మూఢ నమ్మకాలు రాజ్యమేలుతూనే ఉన్నాయి. కష్టపడకుండానే రాత్రికి రాత్రే కోటీశ్వరులైపోవాలన్న ప్రజల ఆశలు, బలహీనతలను కొందరు మోసగాళ్లు ఆసరాగా తీసుకుని సొమ్ము చేసుకుంటున్నారు. అలాంటి వారి మాయలో పడి రూ.లక్షలు పోగొట్టుకుంటున్నారు. నిజామాబాద్ జిల్లాలోని నందిపేట మండలంలో 'రైస్‌ పుల్లింగ్‌ పాత్ర' పేరిట ఓ యువకుడి నుంచి సుమారు రూ.75 లక్షలు వసూలు చేసి కేటుగాళ్లు మోసం చేశారు.

రైస్‌పుల్లింగ్ పాత్ర పేరిట మాయ - రూ.75 లక్షలు కాజేసిన మోసగాళ్లు (ETV)

ఏళ్లనాటి మహిమ గల పాత్ర : నిజామాబాద్ జిల్లా నందిపేట మండలం సీహెచ్ కొండూరుకు చెందిన దమ్మన్నగారి సాయికృష్ణ అనే వ్యక్తికి తన బంధువు ద్వారా ఏపీలోని నెల్లూరు జిల్లాకు చెందిన యతిరాజుల రాఘవేంద్ర, శ్రీరామరాజు పరిచయమయ్యారు. తమ వద్ద ఎన్నో ఏళ్లనాటి మహిమ కలిగిన రైస్‌పుల్లింగ్‌ ఇత్తడి చెంబు ఉందని, అది ఎవరి వద్ద ఉంటే వారు రాత్రికి రాత్రే కోటీశ్వరులైపోతారని నమ్మించారు. ఈ చెంబులో డబ్బులు వేస్తే రెట్టింపు అవుతాయని మాయమాటలతో ఊదరగొట్టారు. దీంతో డబ్బుపై ఆశపుట్టిన సాయికృష్ణ, ఆ చెంబు తనకు కావాలని కోరాడు.

సాయికృష్ణ తమ బుట్టలోపడ్డాడని తెలుసుకున్న ముగ్గురు నిందితులు అతడిని హైదరాబాద్‌, నెల్లూరు, గుంటూరు తిప్పుతూ హిప్నాటిజం (లోబర్చుకోవడం) ద్వారా వారి మాటలు నమ్మేలా చేశారు. పలు దఫాలుగా అతని వద్ద నుంచి రూ.75 లక్షలను కాజేశారు. ఎన్నిసార్లు అడిగినా రైస్‌ పుల్లింగ్ పాత్ర ఇవ్వకపోవడంతో తాను మోసపోయానని గ్రహించి సాయికృష్ణ స్థానిక పోలీసులను ఆశ్రయించాడు.

"రైస్​ పుల్లింగ్​తో అద్భుతాలు సాధించవచ్చని చెప్పి సాయికృష్ణ అనే వ్యక్తిని మోసం చేశారు. ఆయన నుంచి దాదాపు రూ.75 లక్షలను వసూలు చేశారు. ప్రజలు ఎవరు కూడా ఇలాంటి వాటిని నమ్మకండి. పురాతనమైన నాణేలు, చెంబులు ఉన్నాయని, వాటితో కోటిశ్వరులు అవుతారంటూ మోసపూరితమైన మాటలు చెప్పి నమ్మబలుకుతారు. ఇలాంటి వాటిని నమ్మకండి. ప్రజలకు ఇదే మా విజ్ఞప్తి" - వెంకటేశ్వర రెడ్డి, నిజామాబాద్ డీసీపీ

ఇటీవల మోసాలు చేస్తున్న కొన్ని ముఠాలు : రైస్‌ పుల్లింగ్ పేరిట గతంలో పెద్దఎత్తున మోసాలు జరిగినా, ఇప్పుడు కేసుల సంఖ్య చాలా వరకు తగ్గిందని పోలీసులు తెలిపారు. మళ్లీ ఇటీవల కొన్ని ముఠాలు పురాతన పాత్రలు తీసుకొచ్చి మాయలు, మహిమలంటూ నమ్మించి బురిడీ కొట్టిస్తున్నాయని అన్నారు. ఈ కేసులో యతిరాజుల రాఘవేంద్రను పోలీసులు హైదరాబాద్‌లో అరెస్ట్‌ చేయగా, మరో ఇద్దరు కేటుగాళ్లు శ్రీరామరాజు, నర్సింగరావులు పరారీలో ఉన్నారు. మహిమ కలిగిన పాత్రలు అంటూ ఏవీలేవని, నేరగాళ్ల మాటలు నమ్మి మోసపోవద్దని పోలీసులు సూచిస్తున్నారు. ఎవరైనా మహిమ కలిగిన పాత్రలు ఉన్నాయని చెబితే వెంటనే పోలీసులకు సమాచారం ఇవ్వాలన్నారు.

Financial Frauds: సామాన్యుల ఆశలే పెట్టుబడి.. అడుగడుగునా మోసగాళ్ల అలజడి

Honey Trap: సైనైడ్​తో చంపేస్తుంది.. గుప్త నిధులు, రైస్​ పుల్లింగ్ పేరుతో...

TAGGED:

RICE PULLING FRAUD
RICE PULLING SCAM IN NIZAMABAD
RICE PULLING FRAUD IN TELANGANA
రైస్​పుల్లింగ్​ పేరిట మోసం
RICE PULLING SCAM IN NIZAMABAD

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

విమానాశ్రయాన్ని తలపించేలా సికింద్రాబాద్​ రైల్వే స్టేషన్​ - మరో 13 నెలల్లో నిర్మాణం పూర్తి!

Bigg Boss 9 Telugu Day 61 Episode: ఇమ్మాన్యుయేల్​ "మూడోసారి" కెప్టెన్​ - దివ్యపై భరణి ఫైర్​ - వేరే లెవల్​గా కెప్టెన్సీ టాస్క్​!

ఆదర్శ గ్రామాలు : ఈ తండాల్లో ఒక్కో ఇంట్లో ఇద్దరు, ముగ్గురు ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు

హైవేలపై క్యూ ఆర్​ కోడ్​ బోర్డులు - స్కాన్​ చేస్తే చాలు మీకు కావాల్సిన సమాచారం మీ చేతిలో

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.