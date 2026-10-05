4 నెలల క్రితం కిలో రూ.50 - ఇప్పుడు రూ.80పైనే - 'సన్న బియ్యం' పరుగులు ఎందాక?
బియ్యం ధరలకు రెక్కలొస్తున్నాయి. నాలుగు నెలల క్రితం కిలో రూ. 50గా ఉన్న ధరలు నేడు రూ. 83 వరకు చేరాయి. తక్కువ నాణ్యత ఉన్న సన్న బియ్యాన్ని సైతం రూ.60కి పైనే విక్రయిస్తున్నారు.
Published : October 5, 2026 at 10:44 AM IST
Rice Price Hike in Telangana : ఓవైపు ఎండల తీవ్రత పెరుగుతుండగా, ఇంకోవైపు సన్న బియ్యం ధరలకు రెక్కలొస్తున్నాయి. 4 నెలల క్రితం వరకు కిలో బియ్యం ధర రూ.50 నుంచి రూ.55 మధ్య ఉండేది. ప్రస్తుతం ఏకంగా రూ.65 నుంచి రూ.83 వరకు చేరింది. తక్కవ నాణ్యత ఉన్న సన్నబియ్యం సైతం రూ.60కి పైనే ఉంటోంది. ఈ క్రమంలోనే నూకల ధరలూ పెరగడం గమనార్హం. గతంలో వీటి ధర కిలో రూ.20 ఉండగా, ప్రస్తుతం రూ.30కి చేరింది.
4 నెలల్లోనే 25 శాతం పెరిగుదల
సన్నబియ్యం ధరలు 4 నెలల్లోనే 25 శాతం వరకు పెరిగాయి. ఆదివారం ప్రముఖ రకాల 25 కేజీల బస్తా ధరలను పరిశీలిస్తే సగటున కిలోకు జేఎస్ఆర్ ప్రీమియం-కోలం రూ.83.50, జేఎస్ఆర్ రా రైస్ ధర రూ.74.85, లలిత సోనామసూరి రూ.71.33, కర్నూలు సోనా మసూరి రూ.70, హెచ్ఎంటీ రా రైస్ రూ.69గా ఉంది. కిరాణా షాపుల్లో హెచ్ఎంటీ రా రైస్ ధర రూ.78 చొప్పున విక్రయిస్తున్నారు. పక్షం రోజుల కిందట వీటి ధర రూ.70గా ఉండేది.
ఎల్నినో ప్రభావంతో వర్షాకాలంలో ధాన్యం దిగుబడి అంచనాల మేరకు వచ్చే పరిస్థితి కనిపించడం లేదు. మరోవైపు యాసంగి సాగు గుబులు పుట్టిస్తోంది. గత ఏడాది రాష్ట్రంలో 92.17 లక్షల ఎకరాల్లో వరి సాగైంది. అయితే ఈసారి ఎల్నినో ప్రభావంతో 78.23 లక్షల ఎకరాలకే పరిమితం అయింది. ఈ నేపథ్యంలో భవిష్యత్తులో సన్నాల ధరలపై దీని ప్రభావం మరింతగా ఉండనుంది.
ఇతర రాష్ట్రాలకు ఎగుమతి
రాష్ట్రంలో సాగవుతున్న సన్న ధాన్యం నాణ్యమైనవి. ఈ నేపథ్యంలోనే మన రాష్ట్రంతో పాటు పక్క రాష్ట్రాల్లో సైతం వీటికి మంచి డిమాండ్ ఉంది. సన్నాలు ముఖ్యంగా ఉమ్మడి నల్గొండ, నిజామాబాద్, ఖమ్మం జిల్లాల్లో ఎక్కువగా సాగవుతున్నాయి. దీంతో ఆయా ప్రాంతాల్లో కోతలు మొదలవ్వగానే మహారాష్ట్ర, కర్ణాటక, ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రాల వ్యాపారులు వచ్చి ధాన్యాన్ని కొనేస్తున్నారు. దేశంలోని ముంబయి, బెంగళూరు, చెన్నై వంటి మహా నగరాలకు వీటిని భారీ మొత్తంలో తరలిస్తున్నారు. దీంతో రాష్ట్రంలో బియ్యం లభ్యత తగ్గుతోంది.
మిల్లర్ల 'క్యాష్ అండ్ క్యారీ' షరతు
గతంలో రైస్ మిల్లర్లు వ్యాపారులకు సరఫరా చేసిన బియ్యం డబ్బులను చెల్లించేందుకు 2 నెలల గడువిచ్చేవారు. అయితే ఇప్పుడు మాత్రం నగదు చెల్లించాకే బియ్యం ఇస్తామంటున్నారు. ఈ కారణంతో రిటైల్ షాపుల యజమానులు సైతం మరికొంత ధర పెంచేస్తున్నారు.
మార్కెట్లో సన్నాల లభ్యత తగ్గుముఖం
పౌర సరఫరాల సంస్థ గత ఖరీఫ్లో 72 లక్షల టన్నుల ధాన్యాన్ని సేకరించింది. దీనిలో కేవలం 5 లక్షల టన్నులే మిగులుగా గుర్తించారు. ఈ పరిణామంతో మార్కెట్లో సన్నాల లభ్యత తగ్గుముఖం పట్టింది. ఇది పరోక్షంగా బియ్యం ధరలు పెరిగేందుకు కారణమైందని బియ్యం ఎగుమతిదారులు చెబుతున్నారు.
పలువురు మిల్లర్ల అక్రమాలు
ప్రభుత్వం సీఎంఆర్ కోసం ఇచ్చే సన్న ధాన్యంతో పలువురు మిల్లర్లు అక్రమాలకు పాల్పడుతున్నారు. కొందరు నేరుగా వడ్లను, మరికొందరు బియ్యాన్ని అమ్మేస్తున్నారు. విజిలెన్స్, ఎన్ఫోర్స్మెంట్ బృందాలు ఇటీవల చేస్తున్న తనిఖీల్లో సుమారు రూ.2,000 కోట్ల విలువైన ధాన్యం మాయమైన విషయం వెల్లడైంది.
దీనితో పాటు కొందరు మిల్లర్లు ప్రభుత్వం ఇచ్చిన మేలు రకం ధాన్యాన్ని ఇతర రాష్ట్రాలకు అమ్మేసి, నాణ్యత తక్కువగా ఉన్న సన్న ధాన్యంతో వాటిని భర్తీ చేస్తున్నట్లు తెలుస్తోంది. మరికొందరు రేషన్ బియ్యాన్ని దళారుల ద్వారా మిల్లులకు తెప్పించుకుంటూ అక్రమాలకు పాల్పడుతున్నట్లు అధికారుల తనిఖీల్లో బయటపడుతోంది.
ఈ జాగ్రత్తలు పాటిస్తే మేలు
- ఇతర రాష్ట్రాల వ్యాపారులు చేస్తున్న సన్న ధాన్యం సేకరణను వీలైనంత వరకు అడ్డుకోవాలి.
- బియ్యం అక్రమ నిల్వలపై ఎప్పటికప్పుడు అధికారులు తనిఖీలు నిర్వహించాలి.
- బియ్యం దుకాణాల్లోనూ భారీగా నిల్వలు ఉండకుండా అధికారులు చర్యలు తీసుకోవాలి.
- రైతులు, దళారుల నుంచి నేరుగా ధాన్యాన్ని కొంటూ బియ్యంతో పెద్ద మొత్తంలో వ్యాపారాలు సాగిస్తున్న మిల్లర్లను కట్టడి చేయాలి.
- అదనపు కేటాయింపులు చేస్తే స్థలం సర్దుబాటు పేరిట ఇప్పటికే ఉన్న ధాన్యాన్ని విక్రయించడం వంటి అక్రమాలకు ఆస్కారం లభిస్తుంది. దీనిని దృష్టిలో ఉంచుకొని ధాన్యం కేటాయింపుల విషయంలో మిల్లుల సామర్థ్యం, ప్రస్తుతమున్న ఖాళీని దృష్టిలో ఉంచుకోవాలి.
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