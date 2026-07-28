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బియ్యం ధరలకు రెక్కలు - కిలోకు రూ.5 నుంచి 12 వరకు పెంపు

రాష్ట్రంలో రోజురోజుకు పెరుగుతున్న బియ్యం ధరలు - ప్రతి కిలోపై దాదాపు రూ.5 నుంచి రూ.12 వరకు పెంపు - 25 కిలోల బస్తాకు రూ.200 నుంచి రూ.300 వరకు పెంపు

People Facing Problems For Increasing Rice Price
People Facing Problems For Increasing Rice Price (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : July 28, 2026 at 10:19 AM IST

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People Facing Problems For Increasing Rice Price : బియ్యం ధరలు భారీగా పెరుగుతున్నాయి. దీని కారణంగా పేద, మధ్యతరగతి కుటుంబాల నెలవారీ బడ్జెట్ పూర్తిగా అస్తవ్యస్తమవుతోంది. కిలోకు రూ .5 నుంచి రూ.12 వరకు ధరలు పెరిగాయి.నెల రోజుల క్రితంతో పోలిస్తే, బియ్యం రకాన్ని బట్టి 25 కిలోల బస్తా ధర రూ.200 నుంచి రూ.300 వరకు పెరిగిందని వ్యాపారులు చెబుతున్నారు. సామాన్య ప్రజలతో పాటు, వ్యాపారులపై కూడా అదనపు భారం పడుతుందని చెప్పచ్చు.

ధర పెంపుపై ఎల్​నీనో ప్రభావం : దీనికి 'ఎల్ నినో' (El Nino) ప్రభావం ఒక కారణం. పల్నాడు ప్రాంతం ప్రధాన ధాన్యపు ఉత్పత్తి కేంద్రం అయినప్పటికీ, ఇక్కడ పండే బియ్యానికి తమిళనాడు, కేరళలో అధిక డిమాండ్ ఉండటంతో, పెద్ద మొత్తంలో బియ్యం అక్కడికి తరలిపోతోంది. మరోవైపు, 'సూపర్ ఎల్ నినో' కారణంగా ఖరీఫ్ సీజన్‌లో వరి సాగు తగ్గుతుందన్న అంచనాలతో వ్యాపారులు నిల్వలను భారీగా దాచి ఉంచుతున్నారు. గత ఖరీఫ్, రబీ సీజన్లలో వరి సాగు అంచనాలను మించి జరగడంతో దిగుబడి భారీగా వచ్చింది. ప్రభుత్వం రైతుల నుంచి రికార్డు స్థాయిలో ధాన్యాన్ని సేకరించింది. స్థానికంగా పండిన ధాన్యం నాణ్యంగా ఉండటంతో, 'ఫైన్ రైస్' (సన్న బియ్యం) రకాలను మధ్యాహ్న భోజన పథకం, అంగన్‌వాడీ కేంద్రాలకు వినియోగిస్తున్నారు. దీనివల్ల బియ్యం నిల్వలు క్రమంగా తగ్గిపోతున్నాయి.

నియంత్రణ లేని ధరలు : ధరల పెరుగుదలకు నియంత్రణ లేకపోవడం మరో కారణం అని తెలుస్తుంది. మార్కెట్‌పై అధికార యంత్రాంగానికి సరైన పట్టు లేదు. అక్రమ ధాన్యపు నిల్వలు, కృత్రిమ కొరతను అరికట్టడంలో ప్రభుత్వ శాఖలు విఫలమవుతున్నాయి. దీనివల్ల వ్యాపారులు పరిస్థితిని తమకు అనుకూలంగా మార్చుకుని లాభాలు పొందుతున్నారు.

పల్నాడు జిల్లాలో బియ్యం ధరలు గత నెలతో పోల్చితే ఈ నెల ఇలా ఉన్నాయి :
బియ్యం రకం గత నెల ధర ఈ నెల ధర
BPTరూ.4,400 రూ.5,400 రెండు నెలల క్రితం కిలో BPT బియ్యం ధర రూ.55 ఉండగా, ఇప్పుడు అది కిలోకు రూ.60 నుంచి రూ.65 మధ్య అమ్ముడవుతోంది.
సోనా మసూరి రూ.5,000రూ. 6,400
JJL రూ.5,000రూ.6,200
HMT రూ.5,500రూ.6,600

రైతు బజార్లలో ప్రత్యేక కౌంటర్లు : తక్కువ ధరలకు బియ్యం విక్రయించేందుకు ఆగస్టు 1 నుంచి రైతు బజార్లు, రైస్ మిల్లుల వద్ద ప్రత్యేక కౌంటర్లను ఏర్పాటు చేసేందుకు ప్రభుత్వం ఏర్పాట్లు చేస్తోంది. BPT, KNM , స్టీమ్ బియ్యాన్ని కిలోకు రూ.52 చొప్పున, ముడి బియ్యాన్ని కిలోకు రూ.50 చొప్పున, గ్రేడ్-2 బియ్యాన్ని కిలోకు రూ.42 చొప్పున విక్రయించడం ద్వారా మధ్యతరగతి , పేద ప్రజలకు ఉపశమనం కల్పించనున్నారు.

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