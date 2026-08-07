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వెదజల్లినా దక్కని ప్రయోజనం - ఎల్‌నినో దెబ్బకు ఎండిపోయిన వరి పంట

వరి రైతులను కోలుకోలేని దెబ్బతీసిన ఎల్‌నినో-సాహసించి 'వెదజల్లే' పద్ధతి వైపు అడుగులేసినా రైతులు-వేలాది హెక్టార్లలో ప్రత్యామ్నాయ సాగు చేసిన అన్నదాతలు- నీరు లేక పూర్తిగా ఎండిపోయిన వరి పంట

Rice Crop Dried Up Due To ElNino Effect
Rice Crop Dried Up Due To ElNino Effect (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : August 7, 2026 at 12:27 PM IST

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Rice Crop Dried Up Due To ElNino Effect : వాన కోసం ఆకాశం వైపు చూసి చూసి కళ్లు కాయలు కాచాయి. కాలువల్లో నీటి చుక్క కోసం చేసిన నిరీక్షణ నిరాశే మిగిల్చింది. ఎల్‌నినో ప్రభావంతో నెలకొన్న తీవ్ర వర్షాభావం కృష్ణా జిల్లా వరి రైతులను కోలుకోలేని దెబ్బతీసింది. నీటి లభ్యత తక్కువగా ఉండటంతో సాహసించి వెదజల్లే పద్ధతి వైపు అడుగులేసినా అన్నదాతలకు చివరకు గుండెకోతే మిగిలింది. వేలాది హెక్టార్లలో ఈ ప్రత్యామ్నాయ సాగును అనుసరించినా వరుణుడు కరుణించక పెట్టుబడులన్నీ బూడిదలో పోసిన పన్నీరయ్యాయని రైతులు ఆవేదన చెందుతున్నారు.

కృష్ణా జిల్లాలో ఈ ఏడాది ఖరీఫ్ సీజన్‌లో 1.60 లక్షల హెక్టార్లలో వరి సాగు అవుతుందని అధికారులు అంచనా వేశారు. అయితే ఎల్‌నినో ప్రభావంతో లోటు వర్షపాతం నమోదు కావడం, సాగునీరు అందక ఖరీఫ్ సాగు ముందుకు సాగలేదు. ఈ నేపథ్యంలో వరి రైతులు ప్రత్యామ్నాయం వైపు అడుగులు వేసినా కష్టాలు వీడలేదు. నారుమడులు, నాట్లకు బదులు వెదజల్లే పద్ధతిలో రెండుసార్లు పంట వేసినా వరుణుడు కరుణించక, కాల్వల నుంచి సాగునీరు అందక పంట పూర్తిగా ఎండిపోయింది. వేల రూపాయల పెట్టుబడి నేలపాలైందని రైతులు లబోదిబోమంటున్నారు.

వెదజల్లినా దక్కని పంట (ETV Bharat)

"ఈ సంవత్సరం, ఎల్​నినో ప్రభావం వల్ల, వర్షాలు లేకపోవడంతో మేము తీవ్రమైన సమస్యలను ఎదుర్కొంటున్నాం. మేము ఒకసారి 'విత్తనాలు చల్లే' పద్ధతిలో విత్తనాలు వేశాం, కానీ ప్రయోజనం లేకపోయింది. రెండోసారి మళ్లీ విత్తనాలు వేశాం. అప్పుడు, వర్షాలు లేకపోవడంతో, వేసిన పొలాలన్నీ ఎండిపోయాయి. కాలువలోకి నీరు చేరడం కూడా చాలా ఆలస్యమైంది. అదేవిధంగా, సుమారు రూ. 15,000 ఖర్చయింది. వర్షాలు పడుతున్నప్పటికీ, అవి చినుకుల్లా పడుతున్నాయి. అవి పంటకు, భూమికి సరిపోవడం లేదు" -బాధిత రైతులు

కృష్ణా జిల్లాలో సుమారు 29,152 హెక్టార్లలో వెదజల్లే పద్ధతిలో రైతులు వరి సాగు చేశారు. ప్రధానంగా పామర్రు, అవనిగడ్డ, పెడన, మచిలీపట్నం నియోజకవర్గాల్లో అధిక విస్తీర్ణంలో వెదజల్లే పద్ధతిలో వరి సాగైంది. పంట వేసినప్పటి నుంచి ఒక్క చినుకు రాలలేదు. తీవ్రమైన ఎండలు, ఉష్ణోగ్రతల వల్ల భూమి బీటలు వారి లేత మొలకలు కాస్తా నిలువునా ఎండిపోయాయి. ఒక్కసారి కాదు, రెండుసార్లు వేసినా ఫలితం లేకుండా పోయింది. విత్తనాలు, దుక్కులు, ఎరువులకే ఎకరాకు 10 నుంచి 15 వేల వరకు ఖర్చయిందని రైతులు కన్నీటి పర్యంతమవుతున్నారు పంట పరిశీలన కోసం వచ్చిన వ్యవసాయశాఖ అధికారులు, శాస్త్రవేత్తల వద్ద తమను ఆదుకోవాలంటూ రైతులు వేడుకున్నారు. అయితే, ప్రస్తుతం అడపాదడపా కురుస్తున్న వర్షాలు, అందుబాటులో ఉన్న నీటిని సమర్థవంతంగా వినియోగించుకుంటే పంటను రక్షించుకోవచ్చని శాస్త్రవేత్తలు సూచిస్తున్నారు.

"ప్రస్తుతం ఎల్​నినో పరిస్థితిని గమనిస్తే, పంట వేయడానికి ఎంచుకున్న రైతుల పొలాలు అక్కడక్కడా ఎండిపోయాయి. ఇటువంటి పరిస్థితులలో, సరైన సమయంలో అందుబాటులో ఉన్న నీటిని సమర్థవంతంగా ఉపయోగించుకోవడం అవసరం. అలాగే, పంటను కాపాడటానికి కూడా చర్యలు తీసుకోవాలి" -సుధారాణి, ఘంటశాల కృషివిజ్ఞాన కేంద్రం ప్రధాన శాస్త్రవేత్త

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