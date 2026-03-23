ట్రిపుల్ ఐటీ నోటిఫికేషన్ వచ్చేసింది -​ ఇలా దరఖాస్తు చేసుకోండి

ఆర్​జీయూకేటీ బాసర దరఖాస్తులకు అధికారిక ప్రకటన - బాసరలో 1650, మహబూబ్‌నగర్‌లో 180 సీట్లు - పదో తరగతిలో అత్యధిక మార్కులు వచ్చిన గ్రామీణ విద్యార్థులకు ప్రాధాన్యం - దరఖాస్తు చేసుకోండిలా

RGUKT BASARA Admissions
RGUKT BASARA Admissions (ETV Bharat)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : March 23, 2026 at 1:56 PM IST

IIIT Admissions Telangana : తమ పిల్లలు ఉన్నత భవిష్యత్తు కోసం తల్లిదండ్రులు ఎంతగానో కష్టపడతారు. దీనికోసం రూ.లక్షల్లో కళాశాల ఫీజులు చెల్లించి మరీ ఉన్నత చదువులు చదివిస్తారు. సాధారణంగా ధనిక వర్గాల వారు ఇలా చేయడం సహజమే. అయితే పేద, దిగువ మధ్య తరగతి వారికి ఇది దాదాపు అసాధ్యం. ఇలాంటి వారిని దృష్టిలో ఉంచుకుని ప్రభుత్వం ట్రిపుల్​ ఐటీలను అందుబాటులోనికి తీసుకువచ్చింది. వీటిలో ఎంపికైన గ్రామీణ నిరుపేద విద్యార్థులకు ఉచితంగా ఆరు సంవత్సరాల ఇంటిగ్రేటెడ్​ శిక్షణతో పాటు ఉచిత భోజన వసతి సదుపాయాలను కల్పిస్తోంది.

ట్రిపుల్​ ఐటీలో చేరితే ఉన్నత భవిత ఖాయం. ప్రధానంగా ఉత్తమ ఫలితాలు సాధించే గ్రామీణ విద్యార్థులు దీనిలో చేరడం అంటే వరమనే చెప్పాలి. పదో తరగతి విద్యార్థులు ఓ వైపు పరీక్షలు రాస్తున్నారు. ఇదే సమయంలో మరో వైపు బాసరలోని రాజీవ్​గాంధీ యూనివర్సిటీ ఆఫ్​ నాలెడ్జ్​ టెక్నాలజీస్​ (ఆర్జీయూకేటీ), మహబూబ్​నగర్​ ట్రిపుల్ ఐటీ క్యాంపస్​లో రానున్న విద్యా సంవత్సరంలో చేరేందుకు ప్రకటన జారీ చేశారు. దీనికి సంబంధించి ఆన్​లైన్​లో దరఖాస్తుల స్వీకరణ ప్రక్రియ మొదలైంది.

దరఖాస్తు ఇలా చేయండి : అధికారిక వెబ్​సైట్ https:www.rgukt.ac.in ​ ద్వారా దరఖాస్తు చేయాలి. సదరు దరఖాస్తు కాపీని ప్రింట్​ తీసుకోవాలి. ఎన్​సీసీ, సైనిక, పీహెచ్​సీ, క్రీడా కోటా దరఖాస్తుదారులు మాత్రమే దరఖాస్తు ప్రతిపై సంతకం పెట్టాలి. దీనితో పాటు ధ్రువపత్రాలు జత చేసి పోస్ట్​ చేయాల్సి ఉంటుంది.

అర్హతలు : ఎంపికైన వారు ఆరు సంవత్సరాల ఇండిగ్రేటెడ్​ కోర్సుల్లో చేరతారు. దీనికి అప్లై చేసేందుకు వయో పరిమిత జూన్​ 1 నాటికి 18 ఏళ్లలోపు ఉండాలి. ఎస్సీ, ఎస్టీ అభ్యర్థులకు 3 ఏళ్లు, వికలాంగులకు 5 సంవత్సరాల వయసు సడలింపు ఉంటుంది.

అత్యధిక మార్కులు వచ్చినవారికి ప్రాధాన్యం : పదో తరగతిలో అత్యధిక మార్కులు సాధించిన గ్రామీణ పేద విద్యార్థులకు అధిక ప్రాధాన్యం ఉంటుంది. వీరికే అత్యధికంగా సీట్లు కేటాయిస్తారు. దీనిలో 85 శాతం తెలంగాణ విద్యార్థులకు, 15 శాతం అన్​ రిజర్వ్​డ్​ కోటాలో సీట్లు కేటాయిస్తారు. అన్ని విభాగాల్లోనూ బాలికలకు 33 శాతం రిజర్వేషన్ ఉంటుంది. గల్ప్ దేశాల్లో ఉద్యోగాలు చేస్తున్న భారతీయుల పిల్లలకు 5 శాతం సీట్లను సూపర్ న్యూమరీ కింద కేటాయిస్తారు. బాసరలో 1650, మహబూబ్​నగర్​లో 180 సీట్లు ఉన్నాయి.

ప్రధాన తేదీలు ఇలా :

  • ప్రకటన విడుదల - మార్చి 16
  • ఆన్​లైన్​ రిజిస్ట్రేషన్​, దరఖాస్తు ప్రక్రియ - మార్చి 18
  • దరఖాస్తు చివరి తేదీ - మే 10
  • పోస్ట్​ ద్వారా స్వీకరణకు - మే 20
  • ఎంపికైన వారి జాబితా విడుదల - మే 30
  • ప్రొవిజన్​ జాబితా - జులై 4
  • తొలి విడత కౌన్సిలింగ్​ - జులై 7

రుసుము ఇలా :

  • ఓసీ/బీసీ : రూ.500
  • ఎస్సీ/ఎస్టీ : రూ.450
  • ఇతర రాష్ట్రాల వారు : రూ.1500

మార్కులపైన శ్రద్ధ పెట్టడం కీలకం : దీనిలో విద్యార్థుల మార్కులు కీలక పాత్ర పోషిస్తున్న నేపథ్యంలో వారి మార్కులపైన శ్రద్ధ పెట్టడం ఎంతో కీలకం. ప్రస్తుతం పదో తరగతి పరీక్షలు జరుగుతున్నందున విద్యార్థులు చదువుకునే సమయాల్లో సిలబస్​ను ఓసారి చెక్​ చేసుకోవాలి. పుస్తకాలతో చెలిమి చేస్తూ సందేహం ఉన్న అంశాలపై కాస్త శ్రద్ధపెట్టాలి. సులువుగా అనిపించిన అంశాలకు తక్కువ సమయం కేటాయించాలి. గంటల తరబడి చదవకుండా మధ్యలో కాస్త విశ్రాంతిగా ఆరుబయట తిరుగుతూ మళ్లీ చదవడంతో అంశాలు సులువుగా గుర్తుంటాయి.

గంటలో సిలబస్ మొత్తం చదివేయొచ్చు : పరీక్ష ముందు రోజు సబ్జెక్టు సంబంధించిన ప్రతి పాఠ్యాంశాన్ని చిత్రాల రూపంలో, ఫ్లోచార్టుల రూపంలో నోట్ చేసుకోవాలి. దీనిని పరీక్ష ముందు రోజు గంటసేపు చదవడంతోనే పూర్తి సిలబస్​ చదివిన ఫీల్​ వస్తుంది.​​ దీనితో పాటు ఉదయం లేచిన సమయం నుంచి మధ్యాహ్నం వరకూ చదువుకునేందుకు ఎక్కు సమయం కేటాయించాలి. మధ్యాహ్నం గంట వరకు పడుకోవాలి. ఇలా చేయడం ద్వారా శరీరానికి నూతనోత్సాహం వస్తుంది. తిరిగి చదువుకునేందు ఆసక్తిని రేకెత్తిస్తుంది. రాత్రి 9 దాటితే నిద్రపోవడం ఉత్తమం. ఉదయం వీలైనంత త్వరగా నిద్ర లేవడానికి ఇది సహాయపడుతుంది.

