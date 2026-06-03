భూముల ధరలు పెంచిన ప్రభుత్వం - జూన్ 5 నుంచి అమలు
సీఎం ఆలోచన మేరకు నిపుణుల సూచనలతో నిర్ణయం - అభివృద్ధి సామర్థ్యం, భూముల డిమాండ్, వేలాలు, మార్కెట్ పరిస్థితుల ఆధారంగా భూమి విలువ - సవరణను శాస్త్రీయంగా చేపట్టామంటున్న మంత్రి పొంగులేటి
Revision Of Land Values in Telangana (ETV Bharat)
Published : June 3, 2026 at 6:37 PM IST
Revision Of Land Values in Telangana :
- రాష్ట్రంలో సవరించిన భూముల మార్కెట్ విలువలు జూన్ 5, 2026 నుంచి అమలు: మంత్రి పొంగులేటి శ్రీనివాస రెడ్డి
- భూముల విలువల సవరణను శాస్త్రీయంగా, హేతుబద్ధంగా చేపట్టాం
- క్షేత్రస్థాయి అధ్యయనం, మార్కెట్ పరిస్థితుల విశ్లేషణ ఆధారంగా కొత్త విలువలను నిర్ణయించాం
- సీఎం రేవంత్ రెడ్డి ఆలోచన మేరకు నిపుణుల సూచనలు, అధికారుల సలహాలతో నిర్ణయం
- ప్రాంతాల వారీగా మార్కెట్ ధరలు, రిజిస్ట్రేషన్లు, ప్రభుత్వ విలువల మధ్య వ్యత్యాసాలను పరిశీలించాం
- గత బీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం శాస్త్రీయ అధ్యయనం లేకుండా భూముల ధరలను పెంచింది
- 2021-22లో ఆరు నెలల వ్యవధిలో రెండు సార్లు భూముల విలువలు పెంచారు
- రిజిస్ట్రేషన్ ఛార్జీలను 6 శాతం నుంచి 7.5 శాతానికి పెంచింది బీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం
- గత ప్రభుత్వ సవరణలలో కొన్ని చోట్ల మార్కెట్ ధరల కంటే తక్కువ, మరికొన్ని చోట్ల అధికంగా విలువలు నిర్ణయించబడ్డాయి
- భూ లావాదేవీలలో ఏర్పడుతున్న సమస్యలను పరిష్కరించేందుకు రాష్ట్రవ్యాప్తంగా పునర్విమర్శ చేపట్టాం
- రాష్ట్రంలోని 144 సబ్ రిజిస్ట్రార్ కార్యాలయాల పరిధిలో మార్కెట్ విలువల సమీక్ష నిర్వహించాం
- గ్రామీణ, పట్టణ మార్కెట్ విలువల సవరణ కమిటీలు స్థానిక పరిస్థితులను అధ్యయనం చేశాయి.
- అభివృద్ధి సామర్థ్యం, భూముల డిమాండ్, వేలాలు, మార్కెట్ పరిస్థితులను పరిగణనలోకి తీసుకున్నాం
- ఓఆర్ఆర్, ఆర్ఆర్ఆర్ కొత్త రహదారులు, పారిశ్రామికాభివృద్ధి, మౌలిక వసతుల విస్తరణను ప్రమాణాలుగా తీసుకున్నాం
- ఫ్లాట్ల విషయంలో ఉన్న అసమానతలను తొలగిస్తూ కొన్ని ప్రాంతాల్లో అన్ని అంతస్తులకు ఒకే రేటు అమలు చేశారు.
- ఇప్పటికే అధిక మార్కెట్ విలువలు ఉన్న ప్రాంతాల్లో ఎలాంటి పెంపు ప్రతిపాదనలేదు.
- హెచ్ఎండీఏ, సీయూఆర్ఈ పరిధి, ఇతర ప్రాంతాలకు కనీస ప్రాథమిక మార్కెట్ రేట్లు నిర్ణయించాం
- వ్యవసాయ భూములు, ప్లాట్లు, ఫ్లాట్లకు కొత్త కనీస రేట్లు ఖరారు చేశాం
- 2021 తర్వాత నిర్మాణ వ్యయాలు సవరించకపోవడంతో కొత్త రేట్ల అవసరం ఏర్పడింది
- నిర్మాణ సామగ్రి ధరలు, కార్మికుల వేతనాల పెరుగుదలను పరిగణనలోకి తీసుకున్నాం
- ఆర్సీసీ, నాన్-ఆర్సీసీ నిర్మాణాల రేట్లను గ్రామీణ, పట్టణ ప్రాంతాల్లో సవరించాం
- ప్రజలకు ఇబ్బందులు కలగకుండా, పారదర్శకతతో ఈ సవరణలు చేపట్టాం
- భూ లావాదేవీలలో పారదర్శకత పెరగడంతో పాటు ప్రభుత్వ ఆదాయం కూడా వృద్ధి చెందుతుంది