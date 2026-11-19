అన్ని శాఖల మధ్య సమన్వయం కీలకం: గోదావరి పుష్కరాల ప్రత్యేక అధికారి
Arrangements for Godavari Pushkaralu : గోదావరి పుష్కరాల నిర్వహణలో వివిధ శాఖల మధ్య సమన్వయం అత్యంత కీలకమని పుష్కరాల ప్రత్యేక అధికారి ఎస్.సురేశ్ కుమార్ అధికారులకు సూచించారు.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 19, 2026 at 2:14 PM IST
వచ్చే ఏడాదిలో జరగనున్న గోదావరి మహా పుష్కరాలకు పలు ప్రాంతాల నుంచి లక్షలాది మంది భక్తులు తరలివచ్చే అవకాశం ఉన్నందున ముందస్తు ప్రణాళికతో పటిష్టమైన ఏర్పాట్లు చేపట్టాలని పుష్కరాల ప్రత్యేక అధికారి, పురపాలక పట్టణాభివృద్ధి శాఖ ముఖ్య కార్యదర్శి ఎస్. సురేష్ కుమార్ అధికారులను ఆదేశించారు. భక్తులకు ఎక్కడా చిన్నపాటి ఇబ్బంది కూడా లేకుండా ఏర్పాట్లు చేయాలని సూచించారు.
గోదావరి పుష్కరాలు–2027 నిర్వహణకు సంబంధించి రాజమహేంద్రవరం నగరంతో పాటు గోదావరి పరివాహక ప్రాంతాల్లో చేపట్టాల్సిన మౌలిక సదుపాయాలుపై సమీక్షించేందుకు రాజమహేంద్రవరం వచ్చిన సురేశ్ కుమార్ అధికారులతో ప్రత్యేక సమీక్షా సమావేశం నిర్వహించారు. అనంతరం పుష్కర ఘాట్లు పరిశీలించి అభివృద్ధి, భక్తుల రాకపోకలు, వసతి, రవాణా, పారిశుద్ధ్యం, తాగునీరు, భద్రత తదితర ఏర్పాట్లను క్షేత్రస్థాయిలో పరిశీలించారు. పుష్కరాల ప్రత్యేక అధికారి ప్రభుత్వం సురేశ్ కుమార్కు బాధ్యతలు అప్పగించినందున నగర పరిధిలోని మున్సిపల్ గ్రౌండ్ పుష్కర్ నగర్, గౌతమి ఘాట్, దండకుండ ఘాట్ ప్రాంతాల్లో పర్యటించి పుష్కరాల నిర్వహణకు అవసరమైన ఏర్పాట్లను పరిశీలించారు.
ట్రాఫిక్ ఒత్తిడి తగ్గించేలా ప్రత్యామ్నాయ మార్గాలు : తొలుత కాతేరు ప్రాంతాన్ని సందర్శించి పుష్కరాల సమయంలో భక్తుల రాకపోకలు, వాహనాల నియంత్రణ, పార్కింగ్, రవాణా అనుసంధానం, యాత్రికులకు అవసరమైన ప్రాథమిక సదుపాయాల కల్పనకు ఉన్న అవకాశాలను పరిశీలించారు. నగరానికి వచ్చే భక్తుల రద్దీని దృష్టిలో ఉంచుకుని ప్రధాన రహదారులపై ట్రాఫిక్ ఒత్తిడి తగ్గించేలా ప్రత్యామ్నాయ మార్గాలు, వాహనాల రాకపోకల నియంత్రణ, పార్కింగ్ ప్రాంతాల గుర్తింపు, పుష్కర ఘాట్లకు చేరుకునేలా ప్రత్యేక రవాణా సదుపాయాలు కల్పించే అంశాలను పరిశీలించారు.
గోదావరిలో పుణ్యస్నానాలు ఆచరించడంతో పాటు పితృదేవతలకు పిండప్రదానాలు, తర్పణాలు నిర్వహించే అవకాశం ఉన్నందున, భక్తులకు ఎలాంటి ఇబ్బందులు కలగకుండా అవసరమైన అన్ని ఏర్పాట్లను ముందుగానే గుర్తించి చేయాలని అన్నారు. పుష్కరాల నిర్వహణలో వివిధ శాఖల మధ్య సమన్వయం అత్యంత కీలకమని, భక్తుల అవసరాలను దృష్టిలో ఉంచుకుని ప్రతి అంశాన్ని పరిశీలించి అవసరమైన ప్రతిపాదనలు సిద్ధం చేయాలని సూచించారు. పుష్కరాల సందర్భంగా లక్షలాది మంది భక్తులు గోదావరికి వచ్చే అవకాశం ఉన్న నేపథ్యంలో ఘాట్ల అభివృద్ధి, సౌకర్యాల కల్పనపై వివిధ శాఖల అధికారులు సమన్వయంతో చర్యలు చేపట్టాలని చెప్పారు.
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