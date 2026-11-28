భూ అక్రమార్కులపై రెవెన్యూ శాఖ నజర్ - ల్యాండ్ పూలింగ్తో న్యాయ వివాదాలకు చెక్!
Government Land Encroachments : రూ.కోట్ల విలువైన ప్రభుత్వ భూములను ఆక్రమించుకునేందుకు ప్రయత్నిస్తున్న వారిపై రెవెన్యూ శాఖ ల్యాండ్ పూలింగ్ అస్త్రాన్ని ప్రయోగిస్తోంది. తద్వారా ప్రభుత్వ భూములు అన్యాక్రాంతం కాకుండా చర్యలు చేపడుతోంది.
Published : November 28, 2026 at 10:57 AM IST
తప్పుడు డాక్యుమెంట్లతో ప్రభుత్వ భూములను ఆక్రమించుకుని, న్యాయపరమైన వివాదాలు సృష్టించి వాటిని సొంతం చేసుకునేందుకు ప్రయత్నిస్తున్న అక్రమార్కులపై రెవెన్యూ శాఖ అధికారులు ల్యాండ్ పూలింగ్ అస్త్రాన్ని ప్రయోగించనున్నారు. శంషాబాద్ మండలంలోని బుల్లెట్ రైల్ హబ్ ప్రతిపాదిత ప్రాంతంలో భూములను ఆక్రమించుకున్న వారికి ల్యాండ్ పూలింగ్ ద్వారా ఎకరాకు కేవలం 600 గజాలు మాత్రం ఇచ్చేందుకు అధికారులు నిర్ణయం తీసుకున్నారు. మేడ్చల్-మల్కాజిగిరి జిల్లాలోని మూసీ పునరుజ్జీవ ప్రాజెక్టుకు సేకరించనున్న ప్రభుత్వ భూములకు కూడా ఇదే విధానాన్ని అమలు చేయనున్నారు.
ఆ ప్రాంతాల్లోనే అధికం
రూ.కోట్ల విలువైన ప్రభుత్వ భూములను ఆక్రమించుకున్న వ్యక్తులు తప్పుడు డాక్యుమెంట్లను సమర్పించి కోర్టులను ఆశ్రయిస్తున్నారు. వివాదాస్పద స్థలం అంటూ నకిలీ రికార్డులు సృష్టిస్తున్నారు. వాస్తవాలు విచారించండి అంటూ న్యాయస్థానాలు ఉత్తర్వులు జారీ చేయగానే ఆ ఉత్తర్వులను తమకు అనుకూలంగా మార్చుకుని ప్రభుత్వ స్థలాల్లో భవనాలు, షెడ్లు, వాణిజ్య సముదాయాలను నిర్మిస్తున్నారు. శంషాబాద్, శేరిలింగంపల్లి, రాజేంద్రనగర్, గండిపేట, సరూర్నగర్, హయత్నగర్, ఉప్పల్, కీసర, ఘట్కేసర్ మండలాల్లో ప్రభుత్వ భూముల ఆక్రమణలు ఉన్నాయి.
ప్రభుత్వ భూములు కాజేసేందుకు
ప్రభుత్వ భూములను ఆక్రమించుకున్నవారు ఆ భూములు తమవేనంటూ వాదించడంతోపాటు సమాంతరంగా వాటిని ఇతరులకు అమ్మేందుకు కూడా ప్రయత్నాలు చేస్తున్నారు. రెవెన్యూశాఖ అధికారులు ల్యాండ్పూలింగ్ ప్రక్రియ ద్వారా వాటిని ప్రైవేటు పట్టాభూములకు పరిహారం ఇచ్చిన తరహాలో చాలా తక్కువ పరిహారాన్ని ఇవ్వనున్నట్లు సమాచారం.
న్యాయస్థానాల్లో విచారణ కొనసాగుతుండగానే ఆయా భూముల్లో భవనాలు, దుకాణాలు ఏర్పాటైతే ఏళ్లతరబడి విచారణ తర్వాత కోర్టు తీర్పు సర్కారుకు అనుకూలంగా వచ్చినా నివాసాలు, దుకాణాలుండంతో వాటిని కూల్చాలంటే శాంతిభద్రతల సమస్యలు ఏర్పడేందుకు అవకాశాలున్నాయి.
వివాదాలకు చెక్ పెట్టేందుకు ల్యాండ్ పూలింగ్
ప్రభుత్వ భూములను పట్టాభూములంటూ అక్రమార్కులు వాదించి ఎకరాల చొప్పున విక్రయించకుండా ఉండేందుకు ల్యాండ్పూలింగ్ విధానం చెక్ పెట్టనుంది. రూ.పదుల కోట్ల విలువైన భూములు కబ్జాదారులు సొంతం చేసుకోకుండా రూ.లక్షల్లోనే వారికి పరిహారాన్ని ఇస్తే అక్కడితో శాశ్వతంగా వివాదం పరిష్కారమవ్వనుంది.
స్థలం కనిపిస్తే చాలు స్వాహా చేసేస్తారు
హైదరాబాద్ నగరంలో భూ దందాలు క్రమంగా పెరిగిపోతున్నాయి. ఎక్కడైనా ఖాళీ స్థలం కనిపిస్తే చాలు కబ్జా చేసేందుకు ఒకరు కాపాడుకునేందుకు కొందరు వెనుకాడలేదు. ఇద్దరి మధ్య జరిగే పోరాటాన్ని అడ్డంపెట్టుకొని డబ్బులు రాబట్టుకునేందుకు ఇంకొకరు మధ్యవయక్తి అవతారమెత్తుతున్నారు. దీనివల్ల ప్రభుత్వానికి రావాల్సిన ఆదాయానికి గండిపడుతోంది. వెరసి సొంతిల్లనే సుందర స్వప్నం సామాన్యులకు ఓ కలగానే మిగిలిపోతోంది. కబ్జాలు, మోసాలు, సెటిల్మెంట్ల మధ్య మధ్యతరగతి, సామాన్యులే నలిగిపోతున్నారు. హైడ్రా వచ్చినప్పటి నుంచి ఆక్రమణలు కొంత తగ్గినప్పటికీ పూర్తిగా మాత్రం ఇంకా పరిస్థితిలో మార్పు రాలేదు.
రాత్రికి రాత్రే సరిహద్దుల మార్పు - రూ.600 కోట్ల ప్రభుత్వ భూమి ఆక్రమణకు యత్నం
నిజాంకాలం నాటి దస్త్రాలు సృష్టించి మాయాజాలం - కబ్జాకోరల్లో రూ.300 కోట్ల ప్రభుత్వ భూమి!