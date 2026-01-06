ప్రభుత్వ, అసైన్డ్ భూముల అన్యాక్రాంతం - అక్రమార్కుల్లో వణుకు పుట్టిస్తున్న 'కేఎస్ఏఏసీ' నివేదిక
ధరణి పోర్టల్లో జరిగిన భూ లావాదేవీలపై కేరళకు చెందిన కేఎస్ఎఎసీ ఫోరెన్సిక్ ఆడిట్ నివేదిక - సంగారెడ్డిలో నిబంధనలకు విరుద్ధంగా భూ మార్పిడి - అసైన్డు భూములు విక్రయిస్తే ఏం జరుగుతుంది?
Published : January 6, 2026 at 10:44 AM IST
Assigned Land Converting Into Registered Land : కొందరు రెవెన్యూ అధికారులు నిబంధనలను తుంగలో తొక్కి ప్రభుత్వ, అసైన్డ్ భూములను పట్టా భూములుగా మార్చి అన్యాక్రాంతం చేసినట్లు ఆరోపణలున్నాయి. నిజ నిర్దారణ చేసేందుకు ప్రభుత్వం విచారణ ప్రారంభించిన విషయం తెలిసిందే. మొదటగా సిద్దిపేట జిల్లాలో భూముల స్థితిగతుల మార్పిడిపై సాంకేతికతను వినియోగించి ఫోరెన్సిక్ ఆడిట్ చేపట్టింది. ధరణి పోర్టల్లో జరిగిన భూ లావాదేవీలపై కేరళకు చెందిన 'కేరళ సెక్యూరిటీ ఆడిట్ అండ్ అష్యూరెన్స్ సెంటర్ (కేఎస్ఎఎసీ)' ఆధ్వర్యంలో నిర్వహించిన ఫోరెన్సిక్ ఆడిట్ నివేదికను రెండు రోజుల కిందట రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి సమర్పించినట్లు సమాచారం. సంగారెడ్డి జిల్లాలో నిబంధనలకు విరుద్ధంగా జరిగిన భూ మార్పిడిపై ఫోరెన్సిక్ ఆడిట్ నిర్వహించాలని నిర్ణయించారు. ఒక్కొక్కటిగా ఉక్కుపాదం మోపుతుండటంతో అక్రమార్కుల్లో వణుకు పుడుతోంది.
అసైన్డ్ భూములకు ఎన్వోసీలు జారీ : డిజిటల్ లావాదేవీల్లో జరిగిన అక్రమాలపై చేపట్టిన కేరళ సంస్థ నిర్వహించిన ఫోరెన్సిక్ ఆడిట్లో సిద్దిపేట జిల్లాలో 448 ఎకరాల ప్రభుత్వ భూములను పట్టాభూములుగా మార్పిడి చేసినట్లు ప్రాథమికంగా నిర్దారించినట్లు సమాచారం. సంగారెడ్డి జిల్లాలో విధులు నిర్వహించిన ఓ ఉన్నతాధికారి నిబంధనలు ఉల్లంఘించి, పలు అసైన్డ్ భూములకు ఎన్వోసీలు జారీ చేసినట్లు ఆరోపణలున్నాయి. ముఖ్యంగా రాష్ట్ర రాజధాని శివారులోని పటాన్చెరులో వేలాది ఎకరాల అసైన్డ్ భూములను సమీపంలోని పట్టా భూములకు చెందిన సర్వే నంబర్లకు చెందిన బైనంబర్లతో రిజిస్ట్రేషన్లు పూర్తి చేశారు. ఇదే విధంగా కంది, సదాశివపేట, పటాన్చెరు మండలాల్లో విలువైన అసైన్డ్ భూములు అన్యాక్రాంతమయ్యాయి. ఆయా భూముల్లో స్థిరాస్తి వెంచర్లు వెలవడమే కాకుండా ప్లాట్లుగా చేసి విక్రయించారు.
అసైన్డు భూములు అంటే? : అసైన్డ్ భూములు అంటే భూమి లేని నిరుపేదలు, వెనుకబడిన వర్గాల సాగు లేదా నివాస అవసరాల కోసం ప్రభుత్వం ఉచితంగా కేటాయించిన ప్రభుత్వ భూములు. ఇవి కేవలం అనుభవించడానికి మాత్రమే. వీటిని విక్రయించడం, బహుమతిగా ఇవ్వడం లేదా బదిలీ చేయడం నిషిద్ధం. తెలంగాణ/ ఆంధ్రప్రదేశ్ అసైన్డ్ భూముల చట్టం 1977 ప్రకారం, ఇటువంటి లావాదేవీలు చట్టవిరుద్ధం. లబ్ధిదారులు ఇతరుల పేరిట తమ భూములను ప్రభుత్వ దస్త్రాల్లో మార్చుకునేందుకు వీలు లేకుండా ఈ భూములను నిషేధిత జాబితా22(ఎ)లో నమోదు చేశారు. అసైన్డ్దారులు మరణిస్తే వారసులకు సంక్రమిస్తుందే తప్ప ఇతరులకు దానిపై హక్కు ఉండదు.
నింబంధనలు ఉల్లంఘిస్తే పరిణామాలు ఇలా : ఏమైనా షరతులను ఉల్లంఘించినట్లయితే అసైన్డ్ భూమిని ప్రభుత్వం స్వాధీనం చేసుకోవచ్చు. తెలంగాణ అసైన్డ్ భూముల చట్టం సెక్షన్ 5(1) ప్రకారం కలెక్టర్ లేదంటే ఎమ్మార్వో స్థాయికి తగ్గని అధికారులు అసైన్డ్ భూముల జాబితాను రిజిస్ట్రేషన్ అధికారులకు అందజేయాల్సి ఉంది. నిబంధనల ప్రకారం అసైన్డ్ భూములను రిజిస్టర్ చేసే అధికారం సబ్ రిజిస్ట్రార్కు లేదు. అసైన్డ్ చట్టం ప్రకారం ఏ అధికారి అయినా నిబంధనలను ఉల్లంఘిస్తే ఆరు నెలల సాధారణ జైలు, రూ.10 వేల వరకు జరిమానా విధించవచ్చు.
గతంలోనూ కొందరు అధికారులు : ఫోరెన్సిక్ ఆడిట్తో పాటు నిషేధిత భూముల జాబితా నవీకరణపై వివరాలు వెల్లడించేందుకు రెవెన్యూ అధికారులు ముందుకు రావడం లేదు. గతంలో ఉమ్మడి జిల్లాలో పనిచేసిన కొందరు రెవెన్యూ అధికారులు ఇష్టారాజ్యంగా భూములను మార్పిడి చేయడంతో పాటు నిషేధిత జాబితా నుంచి ప్రభుత్వ, అసైన్డ్ భూములను తొలగించి భూబకాసూరుల కొమ్ముకాసినట్లు ఆరోపణలున్నాయి. ప్రభుత్వ ఆదేశాల మేరకు గోప్యత పాటిస్తున్నామని ఓ రెవెన్యూ అధికారి 'ఈటీవీ భారత్-ఈనాడు'తో చెప్పారు.
అసైన్డ్ భూములు రిజిస్ట్రేషన్ చేసే అధికారం సబ్ రిజిస్ట్రార్లకు లేదు : హైకోర్టు
నాగారంలోని ఆ భూములపై వివరాలివ్వండి - రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి హైకోర్టు ఆదేశం