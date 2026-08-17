22ఏను భూతంగా చూపించి - ప్రజలను ఇబ్బంది పెడితే సహించేది లేదు : మంత్రి పొంగులేటి
ప్రజల నుంచి వస్తున్న దరఖాస్తులపై ఆరా - ప్రజలను కార్యాలయాల చుట్టూ తిప్పుకోవద్దు - రంగారెడ్డి, హైదరాబాద్, సంగారెడ్డి, మేడ్చల్-మల్కాజిగిరి జిల్లాల కలెక్టర్లు, ఆర్డీవోలతో సమీక్ష సమావేశంలో మంత్రి పొంగులేటి
Published : August 17, 2026 at 12:23 PM IST
Ponguleti on 22A Prohibited Listed Lands : 22ఏ (భూముల నిషేధిత జాబితా)ను భూతంగా చూపించి ప్రజలను ఇబ్బంది పెడితే సహించేది లేదని రెవెన్యూ శాఖ మంత్రి పొంగులేటి శ్రీనివాస్ రెడ్డి హెచ్చరించారు. ఈ కారణంతో ప్రజలను కార్యాలయాల చుట్టూ తిప్పుకోవద్దని అధికారులకు సూచించారు. తీవ్ర జాప్యం చేయకుండా ప్రజల సమస్యను వెంటనే పరిష్కరించాలని ఆదేశించారు. నిషేధిత భూముల అంశంపై రంగారెడ్డి, మేడ్చల్-మల్కాజిగిరి, సంగారెడ్డి, హైదరాబాద్ జిల్లా కలెక్టర్లు, ఆర్డీవోలు, సబ్ రిజిస్ట్రార్లతో మంత్రి సచివాలయంలో సమీక్ష నిర్వహించారు. 22-ఏలో భూమి ఉందనే కారణంతో ప్రజలను ఇబ్బంది పెట్టే అధికారం ఎవరికీ లేదని మంత్రి స్పష్టం చేశారు.
ఆ ఒక్క కారణంతో ఇబ్బంది పెట్టొద్దు : ప్రజల సమస్యను పరిష్కరించడం అధికారులుగా మీ బాధ్యత అని మంత్రి స్పష్టం చేశారు. నిజమైన భూ హక్కుదారుడికి న్యాయం చేస్తూనే ప్రభుత్వ భూములు, ప్రభుత్వ ఆస్తులను కాపాడాలని అధికారులకు దిశానిర్దేశం చేశారు. ఈ రెండింటిలో ఏ ఒక్క దానిని నిర్లక్ష్యం చేసినా ప్రభుత్వం తీవ్రంగా పరిగణిస్తుందని హెచ్చరించారు. 22Aలో భూమి ఉందనే ఒక్క కారణంతో ప్రజలను ఇబ్బందులకు గురి చేయడం సరికాదని హితవు పలికారు. ఆ భూమి నిషేధిత జాబితాలోకి ఎందుకు వచ్చింది? సంబంధిత రికార్డులు ఏం చెబుతున్నాయి? ఎప్పటిలోగా పరిష్కరిస్తారు? వాస్తవ పరిస్థితి ఏమిటో సమగ్రంగా పరిశీలించి నిర్ణయం తీసుకోవాలని పొంగులేటి సూచించారు. ప్రజల నుంచి ఫిర్యాదుల కోసం టోల్ ఫ్రీ నెంబర్ ఏర్పాటు చేసినట్లు తెలిపారు.
బైనంబర్లతో ఆధారంగా పరిశీలన : హైదరాబాద్లోని చాలాప్రాంతాల్లో ఇంటి నంబర్ల ఆధారంగా రిజిస్ట్రేషన్లు చేశారు. కొన్ని చోట్ల అసైన్డ్, ప్రభుత్వ రకానికి చెందిన భూముల్లోనూ నివాసాలు వచ్చాయి. రెవెన్యూ శాఖ వద్ద ఆ ఇంటి నంబర్లు ఉండవు. సర్వే నంబర్లను మాత్రమే పరిగణనలోకి తీసుకొని నిషేధిత జాబితాలో చేర్చడంతో కొన్ని ఇళ్లు 22ఏలో ఉండిపోయాయి. అలాంటి కేసులను బై నంబర్ల ఆధారంగా పరిశీలించాలని అధికారులు భావిస్తున్నారు. జిల్లా కలెక్టర్లు, జిల్లా రిజిస్ట్రార్లు పరస్పరం చర్చించుకొని పరిష్కరించాలని ప్రభుత్వం ఆదేశాలు జారీ చేసింది. ప్రతి సోమవారం ప్రత్యేకంగా సమావేశం నిర్వహంచి ఆ భూములపై స్పష్టత తీసుకురావాలని కలెక్టర్లను ప్రభుత్వం ఆదేశించింది. ఈ నేపథ్యంలోనే మంత్రి పొంగులేటి సచివాలయంలో రెవెన్యూ శాఖ ఉన్నతాధికారులతో సమావేశం నిర్వహించారు.
మిగులు భూములు, అసైన్డ్ భూములు తదితరాలు కలిపి ఇప్పటి వరకు భూ యజమానుల నుంచి పెద్ద ఎత్తున విజ్ఞాప్తులు ప్రభుత్వానికి అందాయి. వాటిలో అత్యధికంగా మేడ్చల్-మల్కాజిగిరి జిల్లా నుంచే రాగా వాటిలో ఎక్కువగా అర్హత ఉన్నవేనని అధికారులు గుర్తించారు. అయితే రంగారెడ్డి, యాదాద్రి భువనగిరి, సంగారెడ్డి, వికారాబాద్, నల్గొండ జిల్లాల్లో పలు కేసులు బహిర్గతం అయ్యాయి. ప్రభుత్వం సేకరించిన భూమిపోగా మిగులు భూములు, ప్రభుత్వం వేలం పాటల ద్వారా విక్రయించినవి, లే అవుట్ల అభివృద్ధి అనంతరం అమ్మినవి, దేవాదాయ, వక్ఫ్ భూములకు చెందిన సర్వే నంబర్లతో ఉన్న భూములకు నిషేధిత జాబితా ముడిపడింది. ప్రభుత్వ రకానికి చెందిన భూమి అనే క్లాజ్ ఉండటంతో ఆ సర్వే నంబరు మొత్తం 22ఏ(నిషేధిత జాబితా)లో చేరింది.
నిషేధిత భూములపై ఎవరూ ఆందోళన చెందొద్దు - అర్హులైన ప్రతి ఒక్కరికీ న్యాయం చేస్తాం : మంత్రి పొంగులేటి
22ఏ భూముల పేరిట ఏ ఒక్క అర్హుడికీ అన్యాయం జరగనివ్వం : మంత్రి పొంగులేటి