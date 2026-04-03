భూ సమస్యలకు ఇక చెల్లు - ఇక ఒకే గొడుగు కిందకు భూమి సర్వే, రిజిస్ట్రేషన్, రికార్డుల నిర్వహణ

రెవెన్యూశాఖలో కొత్త శకానికి కాంగ్రెస్‌ సర్కార్‌ నాంది -భూ సమస్యల పరిష్కారానికి సమీకృత భూభారతి పోర్టల్‌- రైతులకు భరోసా, భద్రత కల్పించేందుకే తెచ్చామన్న సర్కార్‌ - రంగారెడ్డి జిల్లాలో పోర్టల్‌ ప్రారంభించిన మంత్రి పొంగులేటి

Bhu Bharati Portal
Integrated Bhu Bharati Portal (ETV Bharat)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : April 3, 2026 at 3:05 PM IST

Integrated Bhu Bharati Portal : రెవెన్యూ వ్యవస్థలో కీలకమైన మార్పు మొదలైంది. భూమి సర్వే, రిజిస్ట్రేషన్, రికార్డుల నిర్వహణ ఇప్పటి వరకు మూడు వేర్వేరు శాఖల్లో ఉన్న సేవలన్నింటినీ ఒకే గొడుగు కిందకు తెచ్చే సమీకృత భూ భారతి పోర్టల్‌కు తొలి అడుగు పడింది. రంగారెడ్డి జిల్లా ఆమనగల్ మండలం మిఠాయిపల్లి గ్రామంలో రెవెన్యూ శాఖ మంత్రి పొంగులేటి శ్రీనివాస రెడ్డి ఈ పోర్టల్‌కు లాంఛనంగా శ్రీకారం చుట్టారు.

ఇకపై క్షేత్ర స్థాయిలో భూమికి, రికార్డుల్లోని సమాచారానికి సరిపోలితేనే భూ భారతి పోర్టల్‌లో రిజిస్ట్రేషన్‌ చేస్తారు. పట్టా పాసు పుస్తకంతో పాటు భూధార్‌ నంబరును కేటాయిస్తారు. భవిష్యత్‌లో ఆ భూమి సర్వే సంఖ్యలు, విస్తీర్ణం మార్చడం లాంటి వాటికి ఆస్కారమే ఉండదు. పకడ్బందీగా భూముల వ్యవస్థను తీర్చిదిద్దేందుకు రంగారెడ్డి జిల్లా ఆమనగల్లు, ఖమ్మం జిల్లా కూసుమంచి, భద్రాద్రి జిల్లా అశ్వారావుపేట, సంగారెడ్డి జిల్లా వట్‌పల్లి, నారాయణపేట జిల్లా కోస్గీ ఈ ఐదు మండలాల్లో పైలట్‌ ప్రాజెక్టుగా ప్రారంభమైంది.

సాగు భూముల రిజిస్ట్రేషన్​కు భూ సర్వే తప్పనిసరి : 2020 నవంబర్ రెండో తేదీ నుంచి అమల్లోకి వచ్చిన ధరణి పోర్టల్‌లో ఏ సమాచారం ఉంటే ఆ మేరకు రిజిస్ట్రేషన్‌ చేయడంతో క్షేత్రస్థాయిలో పెద్ద ఎత్తున సమస్యలు ఉత్పన్నమయ్యాయి. వీటన్నింటినీ సరి చేసేందుకు కాంగ్రెస్‌ ప్రభుత్వం భూ భారతి పోర్టల్‌ను తీసుకొచ్చింది. సర్వే, రిజిస్ట్రేషన్, రెవెన్యూ విభాగాలను ఒకే పోర్టల్‌ కిందకు తీసుకొచ్చింది. సర్వే వివరాలు, స్టాంపులు-రిజిస్ట్రేషన్‌ శాఖ వద్ద ఉన్న వివరాలు, రెవెన్యూ శాఖ రికార్డుల్లోని వివరాలు ఈ పోర్టల్‌లో అందుబాటులో ఉంటాయి. సాగు భూముల రిజిస్ట్రేషన్‌ చేసుకోవాలనుకుంటే ఇకపై భూమి సర్వే తప్పనిసరి. అనంతరం రెవెన్యూ శాఖ రైతుకు సర్వే పటం జారీ చేస్తుంది. దాని ఆధారంగా భూ భారతి పోర్టల్‌లో రిజిస్ట్రేషన్‌-మ్యుటేషన్‌కు దరఖాస్తు చేసుకోవాలి. క్షేత్రస్థాయిలో ఎంత భూమి ఉంటే అంత భూమికే రిజిస్ట్రేషన్‌ చేస్తారు.

రంగారెడ్డి జిల్లా ఆమనగల్లు మండలం మిఠాయిపల్లిలో కల్వకుర్తి ఎమ్మెల్యే కసిరెడ్డి నారాయణరెడ్డితో కలిసి ఇంటిగ్రేటెడ్‌ భూ భారతి పోర్టల్‌ను రెవెన్యూ శాఖ మంత్రి పొంగులేటి శ్రీనివాస రెడ్డి ప్రారంభించారు. 45 రోజుల పాటు అమలు చేసి, మార్పు చేర్పులపై పరిశీలన చేస్తామని మంత్రి పేర్కొన్నారు. భూ భారతి పోర్టల్​లో సేవలు సత్వరంగా లభిస్తాయన్న మంత్రి రైతు స్మార్ట్‌ఫోన్‌తో ఇంటి నుంచే లాగిన్ అయి అన్ని సేవలు పొందవచ్చని వివరించారు.

గత బీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం ప్రవేశపెట్టిన ధరణి పోర్టల్ కారణంగా రాష్ట్రంలో 9 లక్షల 52 వేల సాదాబైనామా దరఖాస్తులు ఇప్పటికీ పరిష్కారం కాకుండా నలిగిపోతున్నాయి. ఈ సమస్య పరిష్కారం కోసం వారం కిందట భూభారతిలో సవరణ చేస్తూ జీవో జారీ చేశాం. సాగు చేస్తూ ఆధీనంలో ఉన్న వ్యక్తి వద్ద కన్సెంట్ తీసుకుని ఆ భూమి పట్టాను ఖరారు చేయడానికి అనుమతి ఇచ్చే ఈ జీవో సాదాబైనామా బాధితులకు కొత్త ఆశాకిరణంగా మారింది. అంతేగాక గతంలో గ్రామంగా ఉండి ఇప్పుడు మున్సిపాలిటీగా మారిన ప్రాంతాల్లో నివాసం ఉంటున్న వారికి కూడా సాదాబైనామా సదుపాయం వర్తించేలా చేస్తాం. - మంత్రి పొంగులేటి శ్రీనివాస రెడ్డి

ప్రతి సర్వే నంబర్​కు భూధార్​ నంబర్ : ఆధార్‌ తరహాలో భూధార్ నంబర్ ప్రతి సర్వే నంబర్‌కు ప్రత్యేకమైన డిజిటల్ గుర్తింపు ఇవ్వనున్నారు. భూమి ఎవరి పేర ఉంది, ఎంత విస్తీర్ణం, హద్దుల వివరాలన్నీ ఒకే చోట కనిపిస్తాయి. ప్రతి మండలానికి 4 నుంచి ఆరుగురు లైసెన్స్‌ సర్వేయర్లను నియమించారు. భూధార్ నంబర్, లైసెన్స్‌డ్‌ సర్వేయర్లు, జీఎన్​ఎస్​ఎస్​ రోవర్లతో భూ వ్యవహారాలు మరింత పారదర్శకంగా, జవాబుదారీగా మార్చాలని ప్రభుత్వం లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది.

నేడు ప్రయోగాత్మకంగా సమీకృత భూ భారతి పోర్టల్‌ అమలు - ఇక ఇంటి నుంచే రైతులకు భూ సేవలు

ఒకేచోటకు సబ్​ రిజిస్ట్రార్లు : 11 సమీకృత సముదాయాలు - 39 రిజిస్ట్రేషన్​ కార్యాలయాలు

