భూ వివాద రహిత తెలంగాణే లక్ష్యం - రాష్ట్రాన్ని 7 జోన్లుగా విభజించి రీసర్వే
రాష్ట్రంలో భూవివాదాల పరిష్కారానికి 125 ఏళ్ల తర్వాత సమగ్ర రీసర్వే చేపట్టారు. రాష్ట్రాన్ని 7 జోన్లుగా విభజించి, నవంబర్ నాటికి తొలిదశ, ఏడాదిన్నరలో మొత్తం సర్వే పూర్తి చేయాలని ప్రభుత్వం లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది.
Published : October 9, 2026 at 8:35 PM IST
Minister Ponguleti On Land Re Survey : తెలంగాణలో భూ వివాదాలకు శాశ్వత పరిష్కారం చూపడమే ధ్యేయంగా ప్రభుత్వం సమగ్ర భూ పునఃసర్వేపై దృష్టి సారించింది. సుమారు 125 ఏళ్ల తర్వాత రాష్ట్రంలో చేపట్టిన ఈ రీసర్వేను ఏడాదిన్నరలో పూర్తి చేయాలని రెవెన్యూ శాఖ లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది. సర్వేలో వేగం పెంచడంతోపాటు పారదర్శకత, కచ్చితత్వానికి పెద్దపీట వేయాలని మంత్రి పొంగులేటి శ్రీనివాసరెడ్డి అధికారులను ఆదేశించారు. ఇందుకోసం రాష్ట్రాన్ని 7 జోన్లుగా విభజించి, పర్యవేక్షణకు 14 మంది అధికారులను నియమించారు.
తొలి దశలో 2,768 గ్రామాల్లో సర్వే చేపట్టగా ఇప్పటివరకు 245 గ్రామాల్లో పూర్తయినట్లు మంత్రి వెల్లడించారు. నవంబర్ చివరి నాటికి తొలి దశ సర్వే పూర్తి చేయాలని అధికారులకు లక్ష్యంగా నిర్దేశించారు. సర్వే పురోగతిని ఎప్పటికప్పుడు తెలుసుకునేందుకు హైదరాబాద్లో ప్రత్యేక డాష్ బోర్డు ఏర్పాటు చేయాలని నిర్ణయించినట్లు మంత్రి పొంగులేటి వెల్లడించారు. ఎవరైనా అధికారులు రీసర్వే పేరుతో ప్రజల నుంచి డబ్బులు వసూలు చేస్తే కఠిన చర్యలు తప్పవని మంత్రి హెచ్చరించారు.
నవంబర్ నాటికి తొలి దశ పూర్తి చేయాలని లక్ష్యం
భూవివాద రహిత తెలంగాణ నిర్మాణమే లక్ష్యంగా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం సమగ్ర భూ పునఃసర్వేను ప్రతిష్టాత్మకంగా చేపట్టింది. ముఖ్యమంత్రి రేవంత్రెడ్డి ఆలోచనలకు అనుగుణంగా భూ రీసర్వేను వేగంగా, పారదర్శకంగా పూర్తి చేయాలని రెవెన్యూ మంత్రి పొంగులేటి శ్రీనివాసరెడ్డి అధికారులకు దిశానిర్దేశం చేశారు. సచివాలయంలో ఇవాళ సర్వే పర్యవేక్షణకు నియమించిన అధికారులతో మంత్రి ఉన్నత స్థాయి సమీక్ష నిర్వహించారు. ప్రతి దశలోనూ నాణ్యతను నిర్ధారించాలని మంత్రి స్పష్టం చేశారు.
రాష్ట్రవ్యాప్తంగా తొలి దశలో 2,768 గ్రామాల్లో రీసర్వే కొనసాగుతోందని, ఇప్పటివరకు 245 గ్రామాల్లో పూర్తయిందని మంత్రి వెల్లడించారు. నవంబర్ చివరి నాటికి తొలి దశను పూర్తి చేయాలని లక్ష్యంగా పెట్టుకున్నట్లు చెప్పిన మంత్రి మొత్తం సమగ్ర భూ పునఃసర్వేను ఏడాదిన్నరలో ముగించేలా పటిష్ట కార్యాచరణ అమలు చేయాలని అధికారులను ఆదేశించారు.
మండలానికి 2 సర్వే బృందాలు
భూ సర్వే పనులను క్షేత్రస్థాయిలో పర్యవేక్షించేందుకు రాష్ట్రాన్ని 7 జోన్లుగా విభజించి, ఒక్కో జోన్కు రెవెన్యూ, సర్వే విభాగాల నుంచి ఇద్దరు చొప్పున 14 మంది అధికారులను నియమించారు. ప్రతి మండలంలో కనీసం 2 రెవెన్యూ గ్రామాల్లో సర్వే చేపట్టేలా చర్యలు తీసుకున్నారు. ఇందుకోసం ప్రతి మండలానికి 2 సర్వే బృందాలను ఏర్పాటు చేశారు. అదేవిధంగా లైసెన్స్డ్ సర్వేయర్తోపాటు జీపీవో, డిప్యూటీ తహసీల్దార్ లేదా ఆర్ఐ లేదంటే ఇతర సిబ్బంది ఈ బృందాల్లో ఉంటారు.
చిన్న పొరపాటుకు కూడా తావుండకూడదు
సర్వే జరుగుతున్న గ్రామాల్లో తహసీల్దార్లు ప్రతిరోజూ పర్యటించాలని మంత్రి పొంగులేటి ఆదేశించారు. రోజువారీగా ఎన్ని ఎకరాలు, ఎన్ని సర్వే నంబర్లు పూర్తయ్యాయి? ఎన్ని గ్రామాల్లో పనులు కొనసాగుతున్నాయి? ప్రజల నుంచి ఎలాంటి స్పందన వస్తోంది? క్షేత్రస్థాయిలో ఏమైనా సమస్యలు ఎదురవుతున్నాయా? అనే వివరాలను సేకరించాలని సూచించారు. చిన్న పొరపాటుకు కూడా తావులేకుండా సర్వే నిర్వహించాలని, భవిష్యత్తులో మళ్లీ భూ వివాదాలు తలెత్తకుండా రికార్డులను కచ్చితంగా రూపొందించాలని మంత్రి స్పష్టం చేశారు.
డాష్బోర్డును ఏర్పాటు చేయాలి
రీసర్వే పురోగతిని రాష్ట్రస్థాయి నుంచి పర్యవేక్షించేందుకు హైదరాబాద్లో ప్రత్యేక డాష్బోర్డును ఏర్పాటు చేయాలని పొంగులేటి ఆదేశించారు. గ్రామాల వారీగా సర్వే వివరాలు, రోజువారీ పురోగతి, పనిచేస్తున్న బృందాలు, వినియోగిస్తున్న రోవర్లు, వాటి లొకేషన్ వంటి సమాచారాన్ని ఎప్పటికప్పుడు తెలుసుకునేలా సాంకేతికతను ఉపయోగించనున్నట్లు తెలిపారు. సర్వేకు అవసరమైన సిబ్బంది, రోవర్లు, సర్వర్లు, ఇతర సాంకేతిక పరికరాల కొనుగోలుకు నిధుల కొరత ఉండదని మంత్రి స్పష్టం చేశారు. అవసరమైన నిధులను వెంటనే విడుదల చేస్తామని తెలిపారు. అదనపు రోవర్లను కొనుగోలు చేయాలని ఆదేశించారు.
డబ్బులు వసూలు చేస్తే చర్యలు తప్పవు
ప్రతి వారం రాష్ట్రస్థాయిలో సమీక్ష నిర్వహించాలని, ప్రతి 15 రోజులకు తాను స్వయంగా పురోగతిని పరిశీలిస్తానని మంత్రి వెల్లడించారు. ప్రభుత్వ భూముల సర్వే సమయంలో సరిహద్దుల గుర్తింపునకు సంబంధిత శాఖల అధికారులు తప్పనిసరిగా హాజరుకావాలని సూచించారు. రీసర్వే పేరుతో ఎవరైనా ప్రజల నుంచి డబ్బులు వసూలు చేసినా, ప్రజలను ఇబ్బందులకు గురిచేసినా సహించేది లేదని హెచ్చరించారు. అలాంటి వారిపై కఠిన చర్యలు తీసుకోవాలని అధికారులను ఆదేశించారు.
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