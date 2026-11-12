'22ఏ దరఖాస్తుల్లో ఒక్కటి కూడా పెండింగ్లో ఉండొద్దు'- కలెక్టర్లకు మంత్రి పొంగులేటి ఆదేశం
Minister Ponguleti On 22A Lands : 22ఏ భూ సమస్యల పరిష్కారం మేరకు మంత్రి పొంగులేటి శ్రీనివాసరెడ్డి కలెక్టర్లకు ఆదేశాలు జారీచేశారు. ఈ భూములకు సంబంధించి ఇప్పటివరకు వచ్చిన దరఖాస్తులను యుద్ధప్రాతిపదికన పరిష్కరించాలన్నారు.
Published : November 12, 2026 at 6:16 PM IST
ఏళ్ల తరబడి అపరిష్కృతంగా ఉన్న 22ఏ భూ సమస్యలకు శాశ్వత పరిష్కారం చూపడమే ప్రభుత్వ లక్ష్యమని రెవెన్యూ మంత్రి పొంగులేటి శ్రీనివాసరెడ్డి వ్యాఖ్యానించారు. ఆ దిశగా సర్కారు తీసుకున్న నిర్ణయాలను వేగవంతంగా, క్షేత్రస్థాయిలో పకడ్బందీగా అమలు చేస్తున్నట్లు తెలిపారు. ఫలితంగా దరఖాస్తుదారులకు ఉపశమనం కల్పిస్తున్నట్లు వివరించారు.
22ఏ సమస్యల పరిష్కారానికి ఇటీవల కాలంలో ప్రభుత్వం తీసుకున్న నిర్ణయాలు క్షేత్రస్థాయిలో అమలు పరిష్కారంలో ఎదురవుతున్న సమస్యలు తదితర అంశాలపై సచివాలయంలో సమీక్ష నిర్వహించారు. హైదరాబాద్, రంగారెడ్డి, సంగారెడ్డి, మేడ్చల్-మల్కాజిగిరి జిల్లాల కలెక్టర్లు, రిజిస్ట్రార్లతో మంత్రి పొంగులేటి చర్చించారు.
22A దరఖాస్తులను యుద్ధ ప్రాతిపదికన పరిష్కరానికి కలెక్టర్లు ప్రత్యేక చొరవ చూపాలి. డా. బి.ఆర్ అంబేద్కర్ రాష్ట్ర సచివాలయంలో ఈరోజు 22-ఎ సమస్యల పరిష్కారానికి ప్రభుత్వం తీసుకున్న నిర్ణయాల అమలు, ఎదురవుతున్న సమస్యలపై హైదరాబాద్, రంగారెడ్డి, సంగారెడ్డి, మేడ్చల్-మల్కాజిగిరి జిల్లాల కలెక్టర్లు, జిల్లా రిజిస్ట్రార్లతో సమీక్షా సమావేశం నిర్వహించడం జరిగింది. ఈ సందర్భంగా ఏళ్ల తరబడి అపరిష్కృతంగా ఉన్న 22A భూ సమస్యలకు శాశ్వత పరిష్కారం చూపడమే లక్ష్యంగా ప్రజాప్రభుత్వ తీసుకున్న నిర్ణయాలను క్షేత్రస్థాయిలో పకడ్బందీగా అమలు చేయాలని ఆయా జిల్లాల కలెక్టర్లను ఆదేశించాను. 22A సమస్యలకు శాశ్వత పరిష్కారం చూపాలన్న సంకల్పంతో గౌరవ ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి గారి హామీలకు అనుగుణంగా జీవో 118, జీవో 76లకు సంబంధించి మెమోలు జారీ చేయడం జరిగింది. ఆదేవిధంగా 22A జాబితాలో ఉన్నప్పటికీ జీహెచ్ఎంసీ, హెచ్ఎండీఏ, డీటీసీపీ, మున్సిపల్ అనుమతులు కలిగిన ఇళ్లు, ప్లాట్లు, ఫ్లాట్ల రిజిస్ట్రేషన్లకు అనుమతులు, యూఎల్సీ దరఖాస్తుల పరిష్కారం, నాలా ప్రక్రియ, జీవో 59 అమలు తదితర అంశాలకు సంబంధించి ప్రభుత్వం స్పష్టమైన ఉత్తర్వులు జారీ చేసింది. ఇప్పటివరకు వచ్చిన దరఖాస్తులన్నింటినీ యుద్ధ ప్రాతిపదికన పరిష్కరించాలి. ఏ ఒక్క దరఖాస్తు కూడా పెండింగ్లో ఉండటానికి వీల్లేదు. ప్రభుత్వం జారీ చేసిన ఉత్తర్వులను పకడ్బందీగా అమలు చేయాల్సిన బాధ్యత కలెక్టర్లదే. ప్రతి వారం జిల్లా స్థాయిలో అధికారులు సమావేశమై 22A సమస్యల పరిష్కారంపై సమీక్షించాలి. జిల్లా స్థాయిలో పరిష్కరించడానికి వీలుకాని వాటిని ఉన్నతస్థాయి కమిటీకి సిఫార్సు చేయాలని సూచించాను. అదేవిధంగా యూఎల్ సికి సంబంధించి వివిధ కోర్టులు వెలువరించిన తుది తీర్పులు, ప్రభుత్వం తరఫున స్పెషల్ లీవ్ పిటిషన్లు (ఎస్ఎల్పీలు) దాఖలు చేసే అంశాలు, ఎస్ఎల్పీలు దాఖలు చేయడానికి అవకాశం లేని ఇతర అంశాలన్నింటిపై వారం రోజుల్లోగా ఉన్నతస్థాయి కమిటీ సమగ్ర నివేదిక అందించాలి. దీనిపై గౌరవ ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డితో చర్చించి రెగ్యులరైజేషన్పై తగిన నిర్ణయం తీసుకుంటాము. ప్రభుత్వం తీసుకున్న నిర్ణయాలను అమలు చేయడంలో అధికారులు బాధ్యతాయుతంగా వ్యవహరించాలి. అర్హులకు న్యాయం చేసే క్రమంలో ఎలాంటి నిర్లక్ష్యానికి తావివ్వకూడదు. #22A #Revenuereforms @TelanganaCMO @revanth_anumula— Ponguleti Srinivasa Reddy (@INC_Ponguleti) November 12, 2026
దరఖాస్తులను యుద్ధప్రాతిపదికన పరిష్కరించాలి
22ఏ సమస్యలకు శాశ్వత పరిష్కారం చూపాలన్న సంకల్పంతో ముఖ్యమంత్రి రేవంత్రెడ్డి రాష్ట్ర శాసనసభలో ఇచ్చిన హామీలకు అనుగుణంగా కీలక చర్యలు తీసుకున్నట్లు మంత్రి వివరించారు. జీవో 118, జీవో 76లకు సంబంధించి మెమోలు జారీచేసినట్లు తెలిపారు. 22ఏ నిషేధిత జాబితాలో ఉన్నప్పటికీ జీహెచ్ఎంసీ, హెచ్ఎండీఏ, డీటీసీపీ, మున్సిపల్ అనుమతులు కలిగిన ఇళ్లు, ప్లాట్లు, ఫ్లాట్ల రిజిస్ట్రేషన్లకు అనుమతులు ఇచ్చినట్లు పేర్కొన్నారు. యూఎల్సీ దరఖాస్తుల పరిష్కారం, నాలా ప్రక్రియ పూర్తికాని పట్టా భూముల సమస్యల పరిష్కారం, జీవో 59 అమలు తదితర అంశాలకు సంబంధించి ప్రభుత్వం స్పష్టమైన ఉత్తర్వులు జారీ చేసిందన్నారు.
ఈ మేరకు ఇప్పటిదాకా వచ్చిన దరఖాస్తులన్నింటినీ యుద్ధ ప్రాతిపదికన పరిష్కరించాలని, ఏ ఒక్క అర్జీ కూడా పెండింగ్లో ఉండటానికి వీల్లేదని అధికారులను మంత్రి ఆదేశించారు. ప్రభుత్వం జారీ చేసిన ఉత్తర్వులను పకడ్బందీగా అమలు చేయాల్సిన బాధ్యత కలెక్టర్లదేనని మంత్రి స్పష్టం చేశారు.
యూఎల్సీ భూములపై నివేదిక అందించాలి
22ఏ భూ సమస్యల పరిష్కారంపై ప్రతివారం జిల్లా స్థాయి అధికారులు సమీక్షించాలని మంత్రి పొంగులేటి సూచించారు. ఒకవేళ జిల్లా స్థాయిలో పరిష్కరించడానికి వీలుకాని దరఖాస్తులను ఉన్నతస్థాయి కమిటీకి సిఫార్సు చేయాలన్నారు. అలాగే అర్బన్ ల్యాండ్ సీలింగ్ (యూఎల్సీ) భూములకు సంబంధించి వివిధ కోర్టుల తుది తీర్పులు, ప్రభుత్వం తరఫున స్పెషల్ లీవ్ పిటిషన్ల దాఖలుతోపాటు ఇతర అంశాలపై వారం రోజుల్లోగా ఉన్నతస్థాయి కమిటీ సమగ్ర నివేదిక సమర్పించాలని ఆదేశించారు. దీనిపై సీఎం రేవంత్రెడ్డితో చర్చించి రెగ్యులరైజేషన్పై తగిన నిర్ణయం తీసుకోనున్నట్లు మంత్రి పొంగులేటి స్పష్టం చేశారు.
నిలిచిన యూఎల్సీ రిజిస్ట్రేషన్లు
యూఎల్సీ, అసైన్డ్ భూములు, వక్ఫ్ ఆస్తులు, భూదాన్, దేవదాయ తదితర భూములుగా ప్రైవేట్ భూములకు సంబంధించిన సమస్యలను పరిష్కరించడానికి, తెలంగాణ ప్రభుత్వం సెప్టెంబర్ 24న ప్రత్యేక మెమోరాండం 47934ను జారీ చేసింది. కానీ కొత్తగా యూఎల్సీ పరిధిలో ఉన్నట్లు గుర్తించిన ఆస్తుల రిజిస్ట్రేషన్లు ప్రస్తుతం ఆగిపోతున్నాయి. వివిధ మార్గాల ద్వారా ప్రభుత్వం నుంచి కొనుగోలు చేసిన ఆస్తులు, వేలం తర్వాత లేఅవుట్లుగా మారినవి, హెచ్ఎండీఏ లేఅవుట్లు చేసి అమ్మిన ప్లాట్లు, పలు ప్రభుత్వ ఉత్తర్వుల ద్వారా క్రమబద్ధీకరణ అయిన స్థలాలు అలాగే ఒకే సర్వే నంబరుతో ప్రభుత్వ, ప్రైవేట్ భూములు రెండూ ఉన్న వాటిని 22ఏ నుంచి తొలగించకపోవడంతో ఆయా భూముల యజమానులు తీవ్ర ఇబ్బందులు పడుతున్నారు.
22ఏ చిక్కులు - యజమానుల తిప్పలు - ULC రిజిస్ట్రేషన్లను తిరస్కరిస్తున్న అధికారులు
22ఏలోని యజమానులకు మరింత రిలీఫ్ - మరిన్ని రకాల ఆస్తుల రిజిస్ట్రేషన్