మ్యూటేషనుకు రూ.50 వేలు లంచం - ఏసీబీకి పట్టుబడిన ఆర్ఐ
Revenue Inspector Caught by ACB: ఓ వృద్ధుడు మ్యుటేషన్ కోసం అధికారులను సంప్రదించాడు. కానీ వాళ్లు లంచం ఇస్తేనే పని అవుతుందన్నారు. దీంతో అతను ఏసీబీ అధికారులకు సమాచారమివ్వడంతో వాళ్లు రెడ్హ్యాండెడ్గా పట్టుకున్నారు.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 18, 2026 at 3:11 PM IST
భూమి మ్యూటేషన్ (మార్పిడి) కోసం ఓ వృద్ధ రైతును లంచం అడిగిన రెవెన్యూ ఇన్స్పెక్టర్ (ఆర్ఐ) అవినీతి నిరోధక శాఖ (ఏసీబీ) అధికారులకు రెడ్ హ్యాండెడ్గా పట్టుబడ్డారు. అనకాపల్లి జిల్లా కె.కోటపాడు తహసీల్దార్ కార్యాలయంలో జరిగిన ఈ ఘటన స్థానికంగా కలకలం రేపింది.
వృద్ధ రైతుకు బంధువుల సాయం: అనకాపల్లి జిల్లా కె.కోటపాడు తహసీల్దార్ కార్యాలయంలో రెవెన్యూ ఇన్స్పెక్టర్గా నాగేశ్వరరావు విధులు నిర్వహిస్తున్నారు. వారాడ గ్రామానికి చెందిన ఓ వృద్ధ రైతు తన 1.33 ఎకరాల భూమి మ్యూటేషన్ కోసం రెవెన్యూ అధికారులకు దరఖాస్తు చేసుకున్నారు. అయితే ఆ పని చేయడానికి ఆర్ఐ రూ. 50 వేలు లంచం డిమాండ్ చేశారు. అంత పెద్ద మొత్తంలో లంచం ఇచ్చుకోలేక అవినీతికి తలవంచటం ఇష్టపడని ఆ వృద్ధ రైతు తన బంధువుల సాయంతో విశాఖపట్నంలోని ఏసీబీ అధికారులను ఆశ్రయించి ఫిర్యాదు చేశారు.
రెడ్ హ్యాండెడ్గా పట్టుబడ్డ ఆర్ఐ: రైతు ఇచ్చిన ఫిర్యాదు మేరకు ఏసీబీ అధికారులు పక్కా వ్యూహం రచించారు. సదరు రైతు బంధువులు ఆర్ఐ నాగేశ్వరరావుకు రూ. 50 వేలు లంచం ఇస్తుండగా ఏసీబీ ఏఎస్పీ హర్షిత ఆధ్వర్యంలో డీఎస్పీలు రమణమూర్తి, పృథ్వితేజ్, సిబ్బంది మెరుపు దాడి చేశారు. ఈ దాడిలో భాగంగా ఆర్ఐ లంచం తీసుకుంటూ ఏసీబీ అధికారులకు రెడ్ హ్యాండెడ్గా చిక్కారు.
వరుస ఘటనలు: ఈ సందర్భంగా ఏసీబీ డీఎస్పీ రమణమూర్తి మీడియాతో మాట్లాడారు. పట్టుబడిన ఆర్ఐపై కేసు నమోదు చేసి తదుపరి విచారణ నిమిత్తం ఏసీబీ కోర్టులో హాజరుపరచనున్నట్లు వెల్లడించారు. కేవలం మూడు నెలల క్రితం ఇదే తహసీల్దార్ కార్యాలయానికి చెందిన ఓ వీఆర్వో కూడా లంచం తీసుకుంటూ ఏసీబీకి చిక్కడం గమనార్హం. ఇలాంటి వరుస ఘటనలతో కె.కోటపాడు రెవెన్యూ కార్యాలయంలో అవినీతి బాగోతాలు ఒక్కొక్కటిగా బయటపడుతున్నాయి.
"పట్టుబడిన ఆర్ఐపై కేసు నమోదు చేశాం. తదుపరి విచారణ నిమిత్తం ఏసీబీ కోర్టులో హాజరుపరుస్తాం. ప్రభుత్వ కార్యాలయాల్లో ఏ ఉద్యోగైనా సరే లంచం డిమాండ్ చేస్తే ప్రజలు భయపడకుండా నేరుగా అవినీతి నిరోధక శాఖ టోల్ ఫ్రీ నంబర్ 1064ను సంప్రదించండి. అవినీతిపరులపై కఠిన చర్యలు తీసుకుంటాం." - రమణమూర్తి, ఏసీబీ డీఎస్పీ
ప్రభుత్వ కార్యాలయాల్లో ఏ ఉద్యోగైనా సరే లంచం డిమాండ్ చేస్తే ప్రజలు భయపడకుండా నేరుగా అవినీతి నిరోధక శాఖను సంప్రదించాలని, అవినీతిపరులపై కఠిన చర్యలు తీసుకుంటామని డీఎస్పీ రమణమూర్తి ఈ సందర్భంగా హెచ్చరించారు.
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