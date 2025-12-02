ETV Bharat / state

ఏపీకి తగ్గిన జీఎస్టీ రాబడి - తగ్గడానికి ప్రధాన కారణాలేంటంటే?

గత ఏడాది నవంబర్​తో పోల్చితే రూ. 131 కోట్లు తక్కువ - పన్ను ధరల తగ్గింపే ప్రధాన కారణం!

GST Revenue Falls in AP
GST Revenue Falls in AP (Eenadu)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : December 2, 2025 at 9:01 AM IST

GST Revenue Falls in AP: వస్తు, సేవల పన్ను (జీఎస్టీ) 2.0 ప్రభావం రాష్ట్ర రాబడిపై పడింది. జీఎస్టీ సంస్కరణల పేరుతో కేంద్రం పన్నులు తగ్గించడంతో ఆ మేరకు జీఎస్టీలో రాష్ట్రానికి వచ్చే ఆదాయమూ తగ్గింది. కొత్త జీఎస్టీ అమల్లోకి వచ్చిన తర్వాత తొలి లెక్కలు సోమవారం వెలువడ్డాయి. కిందటి ఏడాది నవంబరు నెలలో వచ్చిన రాబడితో పోలిస్తే ఈ నవంబరులో రూ.131 కోట్ల (4.61%) మేర తగ్గుదల నమోదయింది.

నవంబరు వరకూ పెరిగి, ఆ తర్వాత తగ్గి: కేంద్ర ప్రభుత్వం సవరించిన జీఎస్టీ 2.0 ఈ ఏడాది సెప్టెంబరు 22 నుంచి అమల్లోకి వచ్చింది. అక్టోబరు నెల ఆర్థిక కార్యకలాపాలు, కొనుగోళ్లు, అమ్మకాలు అన్నీ తాజా జీఎస్టీ ధరల ఆధారంగానే జరిగాయి. ఆ నెలలో వచ్చినటువంటి జీఎస్టీ రాబడి ఎంతనేది నవంబరులో ప్రతిఫలిస్తుంది.

ఏపీలో అక్టోబరు నెలాఖరు వరకు జీఎస్టీ రాబడిలో మంచి ఫలితాలు కనిపించాయి. కానీ గత ఏడాదితో పోలిస్తే రాబడి దాదాపు 5.80% పెరిగింది. జీఎస్టీ 2.0తో నవంబరులో ఆదాయం తగ్గిపోయింది. ఆంధ్రప్రదేశ్‌ రాబడిపై జీఎస్టీ ధరల తగ్గుదల ప్రభావం పడుతుందని రాష్ట్ర ఆర్థిక శాఖాధికారులు ముందే చెప్పారు. ఒకవైపు వస్తువుల విక్రయాల సంఖ్య పరంగా పెరిగినా జీఎస్టీ ధరల తగ్గింపు వల్ల మొత్తం ఆదాయంపై ప్రతికూల ప్రభావం పడిందని అధికారులు విశ్లేషిస్తున్నారు.

ప్రధాన కారణాలు: ఎస్‌జీఎస్టీ తగ్గిపోవడానికి ప్రధానంగా ఆటోమొబైల్, సిమెంట్, ఎలక్ట్రానిక్‌ వస్తువులు, పాల ఉత్పత్తుల జీఎస్టీ ధరలు తగ్గడమే కారణంగా విశ్లేషిస్తున్నారు. క్రయవిక్రయాల పరిమాణం పెరిగినా ధరలు తగ్గడంతో రాబడీ మందగించింది. అంతేకాకుండా పెట్రోలియం ఉత్పత్తుల నుంచీ ఆదాయం తగ్గింది.

కిందటి ఏడాది నవంబరుతో పోలిస్తే ఈసారి 1.06% మేర తగ్గుదల ఉంది. మధ్య ఆంధ్ర, కోస్తా ప్రాంతం మొత్తం అక్టోబరు నెలలో మొంథా తుపాను ప్రభావంతో వాహనాల రాకపోకలు తగ్గాయి. ఇది వ్యాపారాలను ఇబ్బంది పెట్టింది. ఆ ప్రభావం జీఎస్టీ రాబడిపైనా పడిందని మరో విశ్లేషణ.

జీఎస్టీ 2.0 ప్రభావం: జీఎస్టీ రేట్ల తగ్గింపుపై ప్రజల నుంచే కాకుండా పరిశ్రమ వర్గాల నుంచి హర్షం వ్యక్తమవుతోంది. ఈ ప్రగతిశీలమైన సంస్కరణల మూలంగా గణనీయమైన మార్పులను చూడబోతున్నామని, ఆర్థిక సంవత్సరం ఊహించిన దానికన్నా మెరుగ్గా ఉంటుందని చెబుతున్నాయి. దాంతో జీఎస్టీ తగ్గింపు వల్ల చేకూరే ప్రయోజనాలన్నిటినీ వినియోగదారులకే అందేలా చూస్తామని హామీ ఇస్తున్నాయి. దీని ప్రకారం తమ ఉత్పత్తులపై ధరలు తగ్గిస్తున్నట్లు పలు సంస్థలు ఇప్పటికే ప్రకటించాయి.

నిత్యవసర ధరల సంగతి: కొత్త ఎంఆర్​పీ ధరలు కలిగిన నిత్యావసరాలు మార్కెట్‌లోకి వచ్చేందుకు కొంత సమయం పడుతుందని గోద్రెజ్‌ సంస్థ అంచనా వేసింది. జీఎస్టీ ధరల తగ్గుదల అక్టోబర్‌ మధ్య కాలంలోనే కస్టమర్లకు అందుబాటులోకి వస్తుందని తెలిపింది. పాత ఎంఆర్​పీలపైనే విక్రయాలు సాగిస్తే దాని ప్రయోజనాలు నేరుగా కస్టమర్లకు చేరకపోవచ్చని ఈ సందర్భంగా తెలిపింది.

ముఖ్యంగా జీఎస్టీ రేట్లు తగ్గించిన వస్తువులనే కాక యథాతథంగా ఉన్న జీఎస్టీ ఉన్న ఉత్పత్తిదారులకు సైతం లాభం చేకూరుతుందని గోద్రెజ్‌ సీఈవో సుధీర్‌ సీతాపతి వివరించారు. ప్రజల వినియోగం, ఖర్చులు పెరగడమే అందుకు ప్రధాన కారణమని వివరించారు. త్వరలో గణనీయమైన సానుకూల ప్రభావాలను చూడబోతున్నామన్న ఆయన, ఆర్థిక సంవత్సరం అంచనాల కంటే మరింత మెరుగ్గా ఉంటుందని అంచనా వేశారు.

