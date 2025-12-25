పరిష్కారంపై రెవెన్యూ శాఖ ప్రత్యేక దృష్టి- రీసర్వే సమస్యలపై సాకులు కుదరవిక!
పొలం కొలతల్లో తేడాలు చక్కదిద్దాల్సిందే, జాయింట్ ఎల్పీఎం సమస్యలూ పరిష్కరించాలి - చిన్న మార్పు చేయాలన్నా నోటీసు తప్పనిసరి - సమస్యలు, పరిష్కారాలపై తాజాగా మార్గదర్శకాలు- గ్రామ, మండల సర్వేయర్, తహసీల్దార్లకు శిక్షణ
Revenue Department Special Focus on Resurvey Issues : రీసర్వేలో మీ భూమి కొలత తగ్గిందా, జాయింట్ ఎల్పీఎం (ల్యాండ్ పార్సిల్ మ్యాప్) సమస్య ఉందా? తహసీల్దారు, రెవెన్యూ కార్యాలయాల చుట్టూ తిరుగుతున్నా ఇప్పటి వరకు చక్కదిద్దలేదా? అయితే వెళ్లి అధికారుల్ని అడగండి, మూడు, నాలుగేళ్లుగా వెంటాడుతున్న సమస్యల్ని పరిష్కరించుకోండి. దీనికి సంబంధించి ప్రభుత్వం నిర్దిష్ట మార్గదర్శకాలు జారీ చేసింది. వాటి పరిష్కారంలో మండల, గ్రామ స్థాయి రెవెన్యూ అధికారులు, సిబ్బంది ఉద్దేశపూర్వక జాప్యం చేసినా, కావాలని అర్జీలు తిరస్కరించినా తీవ్రంగా పరిగణిస్తామని రెవెన్యూశాఖ ప్రత్యేక ప్రధాన కార్యదర్శి సాయిప్రసాద్ ఆదేశాలిచ్చారు.
సంబంధిత అధికారుల వివరణ కోరడంతోపాటు విధి నిర్వహణలో నిర్లక్ష్యంగా పరిగణించి చర్యలు తీసుకోవాల్సిన బాధ్యత కలెక్టర్లదేనని స్పష్టం చేశారు. రెవెన్యూలో అన్ని దస్త్రాలూ తప్పనిసరిగా ఈ-ఆఫీస్ ద్వారానే ప్రాసెస్ చేయాలని పేర్కొన్నారు. వైఎస్సార్సీపీ హయాంలో రీసర్వే సందర్భంగా తలెత్తిన సమస్యలు ఇప్పటికీ లక్షల్లో ఉన్నాయి. కూటమి ప్రభుత్వం గ్రామ సభలు నిర్వహిస్తే భూమి కొలతల్లో తేడాలకు సంబంధించినవే లక్షకుపైగా అర్జీలు వచ్చాయి. అందులో 85% పరిష్కరించామని అధికారులు చెబుతున్నా అధిక శాతం సమస్యలు అలాగే కొనసాగుతున్నాయి. అర్జీల్ని కిందిస్థాయి అధికారులకు పంపి పరిష్కరించామని ముగించేస్తున్నారు. ఇప్పుడు వీటి పరిష్కారం దిశగా ప్రభుత్వం చర్యలు చేపట్టింది.
పాత కొలతల పరిమితుల్లో విస్తీర్ణంలో 5% తేడా : దశాబ్దాల కిందట చైన్, మాన్యువల్ విధానంలో కొలతలు నిర్వహించారు. ఆధునిక డిజిటల్ సర్వేలతో పోలిస్తే వాటి కచ్చితత్వం తక్కువే. అందువల్ల పాత కొలతల పరిమితుల్లో విస్తీర్ణంలో 5% తేడా అనుమతించారు. రిజిస్ట్రేషన్ పత్రాల ద్వారా ఆర్ఓఆర్ (1బి)లో పేర్కొన్న విస్తీర్ణంతో పోలిస్తే వాస్తవ విస్తీర్ణం సరిపోలడం లేదు. ఆర్ఓఆర్లో నమోదైన విస్తీర్ణం కొత్తగా చేపట్టే కొలతలకు సంబంధించిన సవరణకు లోబడి ఉంటుందని ఆర్ఓఆర్ చట్టం చెబుతోంది. విస్తీర్ణం కంటే సరిహద్దులకే ప్రాధాన్యమని సుప్రీంకోర్టు గతంలో తీర్పిచ్చింది. వాటన్నింటినీ పరిగణనలోకి తీసుకుంటూ ప్రభుత్వం సమస్యల పరిష్కారానికి నిర్దిష్ట ఆదేశాలిచ్చింది.
విస్తీర్ణ వ్యత్యాసంపై గత ఆదేశాల రద్దు : రీసర్వే ధ్రువీకరణ, క్షేత్రస్థాయి వాస్తవికత, అప్పీల్ దశల్లో ఈ సూచనలన్నీ కచ్చితంగా పాటించాలి. అవసరమైన చోట తహసీల్దార్లు ఆర్ఓఆర్ చట్టం కింద అన్ని సంయుక్త ల్యాండ్ పార్సిల్స్, ల్యాండ్ పార్సిల్ మ్యాప్ కేసుల్ని పరిష్కరించాలి. విస్తీర్ణాలకు సంబంధించిన వ్యత్యాసంపై గతంలో ఇచ్చిన ఆదేశాలన్నీ రద్దయ్యాయి. ఎల్పీఎం ఏరియా కరెక్షన్ అనే ప్రత్యేక పౌరసేవ పరిచయం చేస్తున్నాం. నోటీసులు తప్పనిసరి పక్కింటి వారి సంతకం తీసుకోవాలి : ప్రభావితులందరికీ నోటీసు ఇవ్వకుండా రెవెన్యూ రికార్డుల్లో మార్పు చేయకూడదు. అది ఎంత చిన్నదైనా నోటీసు తప్పనిసరి. సంబంధిత పత్రాల్ని ఆన్లైన్ యాప్లో అప్లోడ్ చేయాలి. గ్రామ సర్వేయర్ ద్వారా జరిగే మార్పులకు నోటీసులు ఇవ్వకుండా చేస్తే ఆయనే బాధ్యుడవుతారు. గ్రామ సచివాలయంలో నోటీసు పెడితే సరిపోదు. ఇంటి వద్ద అతికిస్తే సాక్ష్యంగా పక్కింటి వారితో సంతకం తీసుకోవాలి. సంబంధిత అధికారి ఆర్డర్ కాపీల్ని అర్జీదారుకు అందించి, అందులోని అంశాల్ని వారికి వివరించాలి.
శిక్షణ ఇవ్వాలి ప్రతి పేరా చదువుతూ సంతకం చేయాలి : పై ఆదేశాలకు సంబంధించి ప్రతి మండలంలో గ్రామ, మండల సర్వేయర్లకు శిక్షణ నిర్వహించాలి. ట్రైనర్లకు శిక్షణను కలెక్టర్ స్వయంగా నిర్వహించాలి. ప్రతి పేరా వారికి వివరించి గ్రామ, మండల సర్వేయర్లు, తహసీల్దార్ల నుంచి సంతకాలు తీసుకోవాలి. కలెక్టర్లు వాటన్నింటినీ పీడీఎఫ్గా చేసి ఈ-ఆఫీస్లో అప్లోడ్ చేయాలి.
ప్రధాన సమస్యలు, పరిష్కారాలు
సమస్య 1: భూమి కొలత తగ్గినప్పుడు సరిచేసేందుకు పట్టాదారు, సరిహద్దు భూయజమానులకు ఎలాంటి అభ్యంతరం లేని కేసుల్లో
పరిష్కారం: రీసర్వేలో వచ్చిన విస్తీర్ణాన్ని వెబ్ల్యాండ్ 2.0లో నమోదు చేయాలి.
సమస్య 2ఎ: పట్టాదారు భూమి విస్తీర్ణం తగ్గడం, అది 5% కంటే ఎక్కువ ఉండటం దాన్ని పక్క భూమి యజమాని తనకున్న హక్కుపత్రాల్లోని విస్తీర్ణం కంటే ఎక్కువగా ఆక్రమించడం
పరిష్కారం: పక్క భూమి యజమాని అధీనంలోని అధిక విస్తీర్ణాన్ని పట్టాదారుకు చేర్చాలి. అదే విస్తీర్ణాన్ని పక్క భూమి యజమాని నుంచి తొలగించాలి.
సమస్య 2బి: తేడా విస్తీర్ణం 5% కంటే తక్కువ ఉంటే
పరిష్కారం: వాస్తవంగా వినియోగంలో ఉన్న భూమినే నమోదు చేయాలి.
సమస్య 3: ఆర్ఎస్ఆర్/వెబ్ల్యాండ్ 1.0 కంటే వాస్తవ భూమి విస్తీర్ణం ఎక్కువ ఉంటే
పరిష్కారం: ఆ అధిక విస్తీర్ణం ప్రభుత్వానికి కాకుండా ప్రస్తుతం ఆక్రమణలో ఉన్నవారికే చెందుతుంది. ఇప్పటికే ప్రత్యేక ఎల్పీఎం సృష్టించి ఉంటే తహసీల్దార్ ఆర్ఓఆర్ విచారణ చేసి, ఆ భూమిని అనుభవదారుకు అప్పగించాలి.
సమస్య 4: ఆర్ఎస్ఆర్/వెబ్ల్యాండ్ 1.0 లేదా రిజిస్ట్రేషన్ పత్రాల్లో నమోదైన దాని కంటే వాస్తవ భూమి విస్తీర్ణం తక్కువగా ఉంటే
పరిష్కారం: వాస్తవంగా ఉన్న భూమి విస్తీర్ణాన్నే నమోదు చేయాలి. పొరుగువారు ఆక్రమించి ఉంటే దాన్ని తిరిగి పట్టాదారుకు (సమస్య 2ఎలో చెప్పిన విధంగా) అప్పగించాలి.
సమస్య 5: పాత సర్వే రికార్డుల్లో తప్పులు ఉంటే (ఎఫ్ఎంబీ- ఫీల్డ్ మెజర్మెంట్ బుక్, సబ్ డివిజన్లతో పోలిస్తే ఆర్ఎస్ఆర్- రీసర్వే రిజిస్టర్, ఎస్ఎఫ్ఏ-సెటిల్మెంట్ ఫెయిర్ అడంగల్, రెవెన్యూ రికార్డుల్లోని వివరాలు సరిపోలకపోతే)
పరిష్కారం: రీసర్వేలో నమోదైన వాస్తవ విస్తీర్ణాన్నే నమోదు చేయాలి.
సమస్య 6: వెబ్ల్యాండ్ 1.0తో పోలిస్తే ఆర్ఎస్ఆర్, ఎస్ఎఫ్ఏ విస్తీర్ణంలో తేడా ఉంటే
పరిష్కారం: లోటు భర్తీ సాధ్యం కాదు. అనుభవంలో ఉన్న వాస్తవ విస్తీర్ణాన్నే నమోదు చేయాలి.
సంయుక్త ఎల్పీఎంల విషయంలో తీసుకోవాల్సిన చర్యలివే
సమస్య 1: వెబ్ల్యాండ్ 2.0లోని సంయుక్త ఎల్పీఎం నంబర్ల సవరణలు
పరిష్కారం: ఎ. భూమి పట్టాదారు అనుభవంలో లేకుంటే సంబంధిత పట్టాదారుల పేర్లు తొలగించాలి.
బి. వారసత్వ కేసుల్లో చనిపోయిన పట్టాదారు, ఆయన చట్టబద్ధ వారసుణ్ని పట్టాదారులుగా చూపిస్తున్నారు. చనిపోయిన పట్టాదారు పేరు తొలగించాలి.
సి. అమ్మకం/ బహుమతి తదితర లావాదేవీల్లో విక్రేత, కొనుగోలుదారు పేర్లు ఉంటున్నాయి. విక్రేత పేరు తొలగించాలి.
సమస్య 2: వెబ్ల్యాండ్ 2.0లో సంయుక్త ఎల్పీఎంలు సబ్డివిజన్ చేయడం
పరిష్కారం: సంయుక్త ఎల్పీఎంల సబ్డివిజన్కు పట్టాదారులు అంగీకరించకపోతే అక్కడి తహసీల్దారు తనంతట తానుగా డబ్ల్యు.ఆర్.టి. వెబ్ల్యాండ్ 1.0 ప్రకారం అనుభవ విస్తీర్ణం విభాగంలో నమోదు చేయాలి.
సమస్య 3: బావులు, కాలిబాటలు, రహదారులు తదితర ఉమ్మడి ఆస్తులు, ఉమ్మడి అనుభవంలో ఉన్న వాటి విషయంలో
పరిష్కారం: ఎలాంటి పరిష్కారం అవసరం లేదు.
సమస్య 4: విస్తృత గ్రామ కంఠాలు, అనుమతి కలిగిన/ లేని లేఔట్లు, కోర్టు ఆదేశాలకు సంబంధించిన కేసులు, సంబంధిత వ్యక్తులు/సంస్థల ఆమోదంతో ఏర్పడిన జాయింట్ ఎల్పీఎంలు
పరిష్కారం: గ్రామకంఠాలు, అనుమతి కలిగిన, అనుమతి లేని లేఔట్లను స్వామిత్వ/నక్షపై తుది నిర్ణయం వచ్చే వరకు వ్యవసాయేతర విభాగంలో కొనసాగించాలి.
సమస్య 5: భూమిపై అడ్డంకులు ఏమీ లేని సందర్భంలో భూయజమానులు వ్యక్తిగత ఎల్పీఎం కోరుతుంటే
పరిష్కారం: సంబంధిత సర్వేయర్ పక్క భూమి యజమానుల అంగీకారంతో వేర్వేరు ఎల్పీఎంలు తయారు చేయాలి. వారి అంగీకారం లేకపోతే తహసీల్దారు తనంతట తానుగా వెబ్ల్యాండ్ 1.0 దామాషా ప్రకారం అనుభవ విభాగంలో నమోదు చేయాలి.
సంతకాలుంటేనే అర్జీ తీసుకుంటామంటే కుదరదు : రెవెన్యూ సమస్యలపై అర్జీలు ఇవ్వాలంటే సంబంధిత దరఖాస్తులపై వీఆర్వో, గ్రామ సర్వేయర్లతో సంతకాలు చేయించుకుని తీసుకురావాలని గ్రామ/వార్డు సచివాలయాల్లోని డిజిటల్ అసిస్టెంట్లు చెబుతున్నారు. దీన్ని ప్రభుత్వం తీవ్రంగా పరిగణిస్తోంది. అలా చేసే వారిపై కఠినచర్యలు తీసుకుంటామని ఉత్తర్వులు జారీ చేసింది.
