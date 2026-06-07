హమ్మయ్య ఫ్లెక్సీ ఏర్పాటు చేశాం - ఇక మన పనైపోయింది
అనకాపల్లి జిల్లాలో ప్రభుత్వ భూముల పరిరక్షణపై రెవెన్యూ సిబ్బంది నిర్లక్ష్యం - సర్కార్ స్థలాలున్నచోట తహసీల్దార్లు, రెవెన్యూ సిబ్బంది తాత్కాలిక ఫ్లెక్సీలు ఏర్పాటు చేస్తున్న వైనం
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : June 7, 2026 at 7:24 PM IST
Govt Lands Encroachment : అనకాపల్లి జిల్లాలో ప్రభుత్వ భూములకు రక్షణ కరవైంది. కోట్ల రూపాయల విలువైన సర్కార్ ఆస్తులను కాపాడాల్సిన రెవెన్యూ అధికారులే నిర్లక్ష్యంగా వ్యవహరిస్తున్నారు. ప్రభుత్వ స్థలాలను పరిరక్షించేందుకు శాశ్వత బోర్డులు ఏర్పాటు చేయాల్సి ఉండగా, కేవలం 'ఫ్లెక్సీ'లను ఏర్పాటు చేసి చేతులు దులుపుకుంటున్నారు. ఇవి చిన్నపాటి గాలివాన వస్తే చాలు చిరిగిపోతున్నాయి. ఆ వెంటనే కబ్జాదారులు రంగంలోకి దిగుతున్నారు. రాత్రికి రాత్రే భూములను ఆక్రమించి, నిర్మాణాలు చేపట్టి, వాటిని అమ్మేసుకుని కోట్లకు పడగలెత్తుతున్నారు.
అనకాపల్లి జిల్లా భట్లపూడిలో గతంలో ప్రభుత్వ స్థలాల్లో ఆక్రమణదారులను హెచ్చరిస్తూ ఫ్లెక్సీ ఏర్పాటు చేశారు. కొద్దికాలంలోనే అది కాస్తా చిరిగి కనుమరుగైంది. దీంతో కబ్జాదారులు దర్జాగా నిర్మాణాలు పూర్తి చేసి అమ్మేసుకున్నారు. జిల్లా కేంద్రం చుట్టుపక్కల ప్రాంతాల్లో భూముల విలువ గణనీయంగా పెరిగింది. దీంతో ఆక్రమణదారుల కన్ను సర్కార్ భూములపై పడింది. నాయకుల అండదండలతో ముందుగా భూములు చదును చేసి కబ్జాలకు పాల్పడున్నారు.
ప్రభుత్వ భూముల పరిరక్షణకు పక్కా చర్యలు తీసుకోవాలని జిల్లా కలెక్టర్ విజయకృష్ణన్ పలు సందర్భాల్లో అధికారులకు స్పష్టమైన ఆదేశాలిచ్చారు. కానీ క్షేత్రస్థాయిలో పరిస్థితి భిన్నంగా ఉంది. సర్కార్ స్థలాలు ఉన్నచోట తహసీల్దార్లు, రెవెన్యూ సిబ్బంది కేవలం తాత్కాలిక ఫ్లెక్సీలు ఏర్పాటు చేస్తున్నారు. ఫ్లెక్సీ కట్టగానే తమ పని పూర్తయిందన్నట్లు వ్యవహరిస్తున్నారు. అవి గాలివానకు చిరిగిపోతే మళ్లీ పట్టించుకునే నాథుడే లేడు. ఆక్రమణదారులు ఫ్లెక్సీలు తొలగించినా, చించేసినా వారిపై కేసులు నమోదు చేసే అధికారం రెవెన్యూ శాఖకు ఉంది. కానీ ఆ దిశగా చర్యలు తీసుకోవడం లేదు.
Land Encroachment in Anakapalle : గతంలో ప్రభుత్వ భూములను రక్షించే విధానం పక్కాగా ఉండేది. సర్కార్ భూముల వద్ద రెవెన్యూ అధికారులు ఇనుముతో కూడిన భారీ హెచ్చరిక బోర్డులను సిమెంట్ దిమ్మెలతో పాతేవారు. ఇవి ఏళ్ల తరబడి చెక్కు చెదరకుండా ఉండేవి. అప్పట్లో ఒక్కో ఇనుప బోర్డు ఏర్పాటుకు కలెక్టర్ కార్యాలయం నుంచి సుమారు రూ.30,000ల వరకు నిధులు మంజూరు చేసేవారు. కానీ ప్రస్తుతం ఇలాంటి బోర్డుల ఏర్పాటుకు ప్రభుత్వపరంగా ప్రత్యేకంగా నిధులు మంజూరు కావడం లేదు. ఒకవేళ బోర్డులు పెట్టాలంటే వీఆర్వోలు తమ సొంత నిధులు ఖర్చు పెట్టాల్సి వస్తోంది. దీంతో జేబులో డబ్బులు ఎందుకు ఖర్చు పెట్టాలనే ఉద్దేశంతో వీఆర్వోలు తక్కువ ఖర్చుతో పనైపోతుందని ఫ్లెక్సీల వైపు మొగ్గు చూపుతున్నారు. ఫలితంగా ప్రభుత్వ భూములు అన్యాక్రాంతమవుతున్నాయి.
ప్రభుత్వ భూముల్లో ఏర్పాటు చేసిన హెచ్చరిక బోర్డులను ఎవరైనా ఉద్దేశపూర్వకంగా తొలగిస్తే వారిపై కఠిన చర్యలు తీసుకుంటామని అనకాపల్లి తహసీల్దార్ ఆనందరావు తెలిపారు. సంబంధిత వ్యక్తులపై కేసులు నమోదు చేస్తామని చెప్పారు. ప్రభుత్వ భూముల పరిరక్షణకు ఎప్పటికప్పుడు ప్రత్యేక నిఘా పెడతామని పేరకొన్నారు. ఫ్లెక్సీ రూపంలో పెట్టిన హెచ్చరిక బోర్డులు చిరిగిపోయిన చోట, పోయిన చోట తక్షణమే కొత్త బోర్డులను ఏర్పాటు చేయిస్తామని ఆనందరావు వెల్లడించారు.
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