తెలంగాణలో భూముల రీసర్వేపై మార్గదర్శకాలు జారీ - ఇక ఆరు దశల విధానం
Land Resurvey in Telangana : గ్రామాల వారీగా భూ రీసర్వే నిర్వహణ, భూముల కొలతలు, రికార్డులు సరిచూడటం, అభ్యంతరాల పరిష్కారం, తుది రికార్డుల ఖరారు కోసం ఆరుదశల విధానాన్ని రాష్ట్ర ప్రభుత్వం నిర్దేశించింది.
Published : November 20, 2026 at 10:00 PM IST
తెలంగాణలో భూముల రీ సర్వేపై రాష్ట్ర ప్రభుత్వం మార్గదర్శకాలను జారీ చేసింది. క్షేత్ర స్థాయిలో సర్వే సిబ్బంది పాటించాల్సిన మార్గదర్శకాలతో కూడిన ఉత్తర్వులను సీసీఎల్ఎ(చీఫ్ కమిషనర్ ఆఫ్ ల్యాండ్ అడ్మినిస్ట్రేషన్) లోకేశ్ కుమార్ జారీ చేశారు. అన్నీ గ్రామాల వారీగా భూ రీసర్వే నిర్వహణ, రికార్డులు సరిచూడటం, భూముల కొలతలు, తుది రికార్డుల ఖరారు, అభ్యంతరాల పరిష్కారం కోసం ఆరు దశల విధానాన్ని నిర్దేశించారు. ప్రధానంగా సర్వేకు ముందస్తు ఏర్పాట్లు చేసుకోవడం, సర్వే చేసిన విస్తీర్ణాన్ని వెంటనే రైతులకు తెలియజేయడం, తహసీల్దార్ స్థాయిలో పరిశీలన, వెరిఫికేషన్, గ్రామస్థాయి క్యాంపులు, వివాదాల పరిష్కారానికి ప్రయత్నం చేయడం లాంటివి అధికారులు తప్పకుండా పాటించాలని ఉత్తర్వుల్లో పేర్కొన్నారు.
నాలుగు రోజుల ముందే నోటీసులు
భూమిని సర్వే చేయడానికి నాలుగు రోజుల ముందే రైతులకు నోటీసులు ఇవ్వాలని, సర్వేకు రెండు రోజుల ముందే పట్టాదారులకు సర్వేకు సంబంధించిన ఫ్లాగ్స్ అందించాలని, సర్వే పూర్తయిన వెంటనే కొలిచిన విస్తీర్ణాన్ని రైతులకు చెప్పాలని సూచించారు. పహాణీ విస్తీర్ణానికి, వాస్తవ కొలతలకు తేడాలుంటే వెంటనే పట్టాదారులకు సమాచారం ఇవ్వాలని రెవెన్యూ శాఖ తెలిపింది.
నాలుగు రోజుల్లో కేసులను పరిష్కరించాలి
సర్వేకు రికార్డుల్లో ఉన్న తేడాలకు కారణాలను ఫీల్డ్ రిజిస్టర్లో స్పష్టంగా నమోదు చేయాలని అధికారులకు సూచించారు. తహసీల్దార్ గ్రామస్థాయి క్యాంపుల తర్వాత మూడు, నాలుగు రోజుల్లో కేసులను వేగంగా పరిష్కరించాలన్నారు. గ్రామ పెద్దలు, బాధిత రైతులు, పక్క భూముల పట్టాదారులతో చర్చించి వివాదాల పరిష్కారానికి ప్రయత్నించే విధంగా చేయాలని అన్నారు.
ఆర్డీవో క్షేత్రస్థాయి తనిఖీలు
ఉమ్మడి భూముల విభజనకు పరస్పర అంగీకారం, చట్టబద్ధత ఉంటేనే ప్రోత్సహించాలని అధికారులకు స్పష్టం చేసిన రాష్ట్ర ప్రభుత్వం సెక్షన్ 9(2) నోటీసుల తర్వాత అప్పీల్ సమయంలో అడిషనల్ కలెక్టర్, ఆర్డీవో క్షేత్రస్థాయి తనిఖీలు చేపట్టాలని సూచించారు. అప్పీళ్లు, అభ్యంతరాలు పరిష్కరించిన తర్వాతే సెక్షన్ 13 కింద తుది గెజిట్ నోటిఫికేషన్ జారీ చేయాలని సీసీఎల్ఏ ఆదేశించారు. గెజిట్ తర్వాతే భూ భారతి ఆర్వోఆర్(రికార్డ్స్ ఆఫ్ రైట్స్) రికార్డుల సవరణ చేపట్టాలన్న లోకేశ్ కుమార్ హైదరాబాద్ జిల్లా మినహా మిగిలిన అన్ని జిల్లాల కలెక్టర్లు, అదనపు కలెక్టర్లు, ఆర్డీవోలు, తహసీల్దార్లు ఈ మార్గదర్శకాలను కచ్చితంగా అమలు చేయాలన్నారు.
భూ రీ సర్వే : 416 గ్రామాల్లో పూర్తి - 1000 గ్రామాల్లో కీలక మైలురాయిని దాటిన ప్రక్రియ
భూములు ఎన్ని రకాలు? - అందులో మీది దేని కిందకు వస్తుందో తెలుసా?