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రాష్ట్రంలో 1.25 లక్షల మందికి కొత్తగా ఇళ్ల స్థలాలు - కూటమి ప్రభుత్వం కీలక నిర్ణయం

ఇప్పటివరకు 4,59,051 దరఖాస్తులు అందాయి. వీటిలో 1,43,496 మంది దరఖాస్తుదారులు అర్హులు, 1,88,861 మంది అనర్హులుగా తేలారు. దరఖాస్తుల తిరస్కరణ రేటు 41 శాతంగా ఉంది. కొన్ని జిల్లాల్లో 50 శాతానికి పైగా నమోదైంది.

Revenue Department Action Plan To Issue Title Deeds
ఇప్పటివరకు 4,59,051 దరఖాస్తులు అందాయి (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : September 14, 2026 at 9:42 AM IST

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Revenue Department Action Plan To Issue Title Deeds : రాష్ట్రంలో ఇంటి స్థలాలు లేని పేదలకు యాజమాన్య హక్కు పత్రాలను (టైటిల్ డీడ్స్) జారీ చేసేందుకు రెవెన్యూ శాఖ ఒక కార్యాచరణ ప్రణాళికను సిద్ధం చేసింది. కొత్త స్థలాలను కేటాయించేందుకు గాను 3,034 గ్రామాల్లో 1,24,873 మందిని గుర్తించింది. గ్రామాల్లో ఒక్కొక్కరికి 3 సెంట్లు, పట్టణాల్లో 2 సెంట్ల చొప్పున స్థలం కేటాయించడానికి 4,800 ఎకరాల భూమిని సేకరించాలని నిర్ణయించింది. భూసేకరణకు అంచనా వ్యయం రూ. 1,800 కోట్లుగా ఉంది. నవంబర్ నెలలో భూసేకరణ ప్రక్రియను ప్రారంభించాలని నిర్ణయం తీసుకున్నారు. అర్హులైన లబ్ధిదారుల జాబితాను రూపొందించేందుకు రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ఇంటి స్థలాలు లేని పేదల వివరాలను కూడా సేకరించనున్నారు.

1.25 లక్షల మందికి ఇళ్ల పట్టాలు (ETV Bharat)

ఆన్​లైన్​లో దరఖాస్తులు తీసుకుంటున్నరెవెన్యూశాఖ : ఎన్నికల హామీల్లో కీలకమైన పేదలకు ఇంటిస్థలాలు ఇచ్చేందుకు కూటమి ప్రభుత్వం సిద్ధమైంది. ఇప్పటికే లబ్ధిదారుల గుర్తింపు, దరఖాస్తుల స్వీకరణ చేపట్టిన ప్రభుత్వం ఆ మేరకు భూసేకరణకు ఓ అంచనాకు వచ్చింది. ఇళ్ల స్థలాల దరఖాస్తుల్ని రెవెన్యూశాఖ ఆన్‌లైన్‌ ద్వారా తీసుకుంటోంది. ఇప్పటి వరకు 4,59,051 మంది దరఖాస్తు చేయగా వీరిలో 1,43,496 మందిని అర్హులుగా గుర్తించారు. 1,88,861 మందిని అనర్హులుగా తేల్చారు. 41 శాతం దరఖాస్తుల్ని తిరస్కరించారు. కొన్ని జిల్లాల్లో 50 శాతానికిపైగా దరఖాస్తులు తిరస్కరణకు గురయ్యాయి. రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ఇంకా 1,26,694 దరఖాస్తులపై విచారణ చేయాల్సి ఉందని అధికారులు ప్రభుత్వానికి నివేదించారు.

అక్టోబరు నాటికి రూపొందిచనున్న అర్హుల జాబితా : రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ఇళ్లు లేని పేదలు రెండున్నర లక్షల మంది ఉంటారని అంచనా. ఇప్పటివరకు అందిన దరఖాస్తుల్ని విచారించాక తొలి విడతలో 1,43,000 మందిని అర్హులుగా గుర్తించారు. వివిధ ప్రాంతాల్లో 2,56,000 ప్లాట్లు ఖాళీగా ఉన్నాయి. వీరిలో 18,623 మంది 1,692 గ్రామాల్లో గృహ స్థలాలను స్వీకరించడానికి అంగీకరించారు. మిగిలిన 1,24,873 మందికి గృహ స్థలాలు కల్పించేందుకు 3,034 గ్రామాల్లో భూమిని సేకరించాల్సి ఉంది. ఎకరాకు సగటున రూ.37,50,000 చొప్పున పరిహారం చెల్లించాల్సి ఉంటుంది. అర్హులైన లబ్ధిదారుల జాబితా అక్టోబర్ నాటికి ఖరారు కానుంది. నవంబర్‌లో భూసేకరణ ప్రక్రియ ప్రారంభం కానుంది.

అనర్హులకు ఇళ్ల పట్టాలు కల్పించిన గత ప్రభుత్వం : వైఎస్సార్సీపీ హయాంలో సెంటు చొప్పున ఇళ్ల స్థలాల పంపిణీకి భూములు సేకరించినా అందులో చాలా చోట్ల లోతట్టు ప్రాంతాలు కావడంతో మెరక తోలేందుకు పెద్ద మొత్తంలో ఖర్చవుతోంది. దాని కంటే కొత్తగా భూసేకరణ చేయడమే మేలని ప్రభుత్వం భావిస్తోంది. ఇంటి స్థలాల పట్టాలు పొందిన వారిలో చాలామంది, తమకు కేటాయించిన స్థలంలో ఇళ్లను నిర్మించుకోవడానికి సిద్ధంగా లేరు. వారు గనుక ఆసక్తి చూపకపోతే ఆ పట్టాలను రద్దు చేసి ఆ స్థలాలను తిరిగి కేటాయిస్తారు.

మరికొన్ని సందర్భాల్లో సేకరించిన భూమికి సంబంధించి పరిహారం ఇంకా చెల్లించాల్సి ఉంది. జిల్లా కలెక్టర్ల సమావేశంలో ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు అధికారులకు కీలక ఆదేశాలు జారీ చేశారు. ఈ భూముల్లో తగిన స్థలాలను గుర్తించి అవసరమైన పరిహారాన్ని చెల్లించి ఇళ్ల నిర్మాణానికి అర్హులైన లబ్ధిదారులకు ఆ స్థలాలను కేటాయించాలని ఆయన సూచించారు. అలాగే వైఎస్సార్సీపీ హయాంలో అనర్హులకు జారీ చేసినట్లు గుర్తించి రద్దు చేసిన 43,498 ఇంటి స్థలాల పట్టాలకు సంబంధించిన స్థలాలను ఇప్పుడు ఇతరులకు కేటాయించనున్నారు.

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