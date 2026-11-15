ప్రాణ స్నేహితుడిపై ప్రతీకారం - ఆన్లైన్లో కత్తి ఆర్డర్ చేసి, ఆపై మాటువేసి దారుణ హత్య
murder in hyderabad : హైదరాబాద్లోని బంజారాహిల్స్లో పాత గొడవలతో ఒ యువకుడు తన స్నేహితుడిని కత్తితో దాడిచేసి హతమార్చాడు. వీరిద్దరి మధ్య చిన్న గొడవ కాస్తా ప్రాణాలు తీసుకొనేంతవరకు వెళ్లింది.
Published : November 15, 2026 at 3:08 PM IST
ఒక చిన్న నిప్పురవ్వ పెద్ద అగ్నిప్రమాదానికి కారణమైనట్టు, చిన్న గొడవ ఒక్కోసారి ప్రాణాల మీదకు తెస్తుంది. స్నేహితుల మధ్య అయితే ఇలాంటి చిన్నాచితకా గొడవలు సర్వసాధారణమే. కానీ మద్యం మత్తులో ఇద్దరు స్నేహితుల మధ్య చెలరేగిన చిన్న తగాదా కత్తి దాడి వరకు వెళ్లింది. గాయం నుంచి బయటపడిన వ్యక్తి, తనపై దాడిచేసిన స్నేహితుడిపై పగబట్టాడు. కొన్నాళ్లకు ఆ గొడవ సద్దుమణిగినా అతని ప్రతీకార జ్వాల మాత్రం ఆరలేదు. రెండు నెలలపాటు ప్రతీకారం కోసం ఎదురుచూసి, చివరకు అదును చూసి ప్రాణాలు తీశాడు. ఈ దారుణ ఘటన హైదరాబాద్ బంజారాహిల్స్లో జరిగింది.
స్నేహితుల మధ్య చిచ్చుపెట్టిన చిన్న గొడవ
హైదరాబాద్ బంజారాహిల్స్ రోడ్ నంబర్-2 లోని షౌకత్నగర్కు చెందిన 24 ఏళ్ల ఐమన్ పాషా, 28 ఏళ్ల ఫరూఖ్ ఇద్దరూ ప్రాణ స్నేహితులు. జల్సాలకు అలవాటు పడ్డ వీరు నేరాలు చేయడంలో భాగస్వాములయ్యారు. కలిసి మద్యం తాగడం, జల్సాలు చేయడం వీళ్ల దినచర్య. అయితే ఆ స్నేహమే వాళ్ల పాలిట శాపంగా మారింది. రెండు నెలల క్రితం మద్యం మత్తులో ఇద్దరి మధ్య చిన్న గొడవ జరిగింది. మాటామాట పెరిగి పరస్పరం దాడులు చేసుకున్నారు. ఆ కోపంలో ఐమన్ పాషా వీపుపై పోర్క్తో ఫరూఖ్ దాడి చేసి గాయపరిచాడు. ఈ గొడవకు సంబంధించి ఫరూఖ్ శిక్ష కూడా అనుభవించాడు. ఐమన్ పాషా కోపంతో తగ్గకపోగా, అదికాస్తా ఫరూఖ్పై పగగా మారింది. అతన్ని ఎలా అయినా అంతం చేయాలని నిర్ణయించుకున్నాడు.
ఆన్లైన్లో కత్తిని ఆర్డర్ చేసుకొని
పగతో రగిలిపోతున్న ఐమన్ పాషా ఎవరికీ ఎలాంటి అనుమానం రాకుండా ఆన్లైన్లో ఓ కత్తిని ఆర్డర్ చేశాడు. రోజూ ఫరూఖ్ కదలికలను గమనిస్తూ అనువైన సమయం కోసం ఓపికగా ఎదురుచూశాడు. తాను దాడి చేస్తే ఫరూఖ్కు ఏమాత్రం తప్పించుకునే అవకాశం ఉండకూడదని అనుకున్నాడు. రోజులు గడుస్తున్నాయి, ఫరూఖ్ పాత గొడవను మర్చిపోయి తన పనుల్లో తాను నిమగ్నమయ్యాడు. కానీ ఐమన్ పాషా మాత్రం తన కత్తికి ఎప్పుడు పని చెబుదామా అని రగిలిపోతూనే ఉన్నాడు.
కత్తితో వీపుపై పొడిచి, పోలీసులకు లొంగిపోయి
చివరికి నవంబర్ 8వ తేదీన ఐమన్ పాషాకు ఆ అవకాశం దొరికింది. సాగర్ సొసైటీ చౌరస్తాలోని ఓ టపాసుల దుకాణం దగ్గరకు ఫరూఖ్ వచ్చినట్లు ఐమన్కు తెలిసింది. వెంటనే అక్కడికి చేరుకొని మాటు వేశాడు. ఫరూఖ్ ఏమరుపాటుగా ఉన్న సమయం చూసి ఒక్కసారిగా వెనుక నుంచి వీపుపై బలంగా పొడిచాడు. తీవ్రగాయాలైన ఫరూఖ్ రక్తపు మడుగులో అక్కడికక్కడే ప్రాణాలొదిలాడు. పగ తీర్చుకున్న ఐమన్ పాషా నేరుగా వెళ్లి బంజారాహిల్స్ పోలీసుల ముందు లొంగిపోయాడు. ఐమన్ పాషాపై ఇప్పటికే అల్లాపూర్, బంజారాహిల్స్ పోలీస్ స్టేషన్లలో రెండు మర్డర్ కేసులు, దారి దోపిడీ కేసులు ఉన్నట్లు తేలింది. చనిపోయిన ఫరూఖ్పై కూడా దారిదోపిడీ, హత్యాయత్నం కేసులు ఉన్నట్లు పోలీసులు గుర్తించారు.
నాలుగు నెలల క్రితం మద్యం తాగి, హోటల్లో తినేటపుడు ఐమన్ పాషా వీపుపై పోర్క్తో ఫరూఖ్ దాడి చేశాడు. ఆ ఘటనలో నిందితుడిని అరెస్ట్ చేసి, రిమాండ్కు పంపించాం. ఆ ఘటనపై ప్రతికారం పెంచుకున్న ఐమన్ పాషా ఫరూఖ్పై దాడి చేశాడు. ఈ ఘటనలో ఫరూఖ్ ప్రాణాలు కోల్పోయాడు - శ్రీకాంత్, డీసీపీ
చిన్నపాటి గొడవ చివరకు ఇద్దరు స్నేహితులను విడదీసింది. క్షణికావేశంలో చేసిన దాడి చివరకు ప్రాణాలు తీసే పగగా మారింది. ఫలితంగా ఒకరు ప్రాణాలు కోల్పోగా మరొకరు జైలుపాలయ్యారు.
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