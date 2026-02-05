ETV Bharat / state

మున్సి'పోల్స్'​లో సత్తాచాటేందుకు కాంగ్రెస్ విస్తృత ప్రచారం - ఇవాళ కరీంనగర్‌ జిల్లాలో పర్యటించనున్న సీఎం రేవంత్ రెడ్డి

మున్సిపల్‌ ఎన్నికలను ప్రతిష్ఠాత్మకంగా తీసుకున్న అధికార కాంగ్రెస్‌ పార్టీ - నోటిఫికేషన్‌ వచ్చినప్పటి నుంచి ప్రతి విషయంలో ప్రణాళికలతో ముందుకు - ఇవాళ కరీంనగర్ జిల్లాలో పర్యటించనున్న సీఎం రేవంత్

Revanth Reddy will Participate in Public Meeting
Revanth Reddy will Participate in Public Meeting (ETV)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : February 5, 2026 at 7:53 AM IST

Revanth Reddy will Participate in Public Meeting : పంచాయతీ ఎన్నికల్లో సత్తాచాటిన అధికార కాంగ్రెస్‌ మున్సిపల్‌ ఎన్నికలను ప్రతిష్ఠాత్మకంగా తీసుకుంది. పురపోరులో సత్తా చాటేందుకు ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి విస్తృతంగా ప్రచారం చేపట్టారు. నిన్న నల్గొండ జిల్లాలో పర్యటించిన సీఎం నేడు కరీంనగర్‌ జిల్లాకు వెళ్లనున్నారు.

ప్రజాపాలన, ప్రగతి బాట కార్యక్రమంలో భాగంగా ఇవాళ సీఎం రేవంత్‌ రెడ్డి కరీంనగర్‌ జిల్లా చొప్పదండిలో పర్యటించనున్నారు. చొప్పదండి మండలం గుమ్లాపూర్‌లో నిర్వహించే బహిరంగ సభలో రేవంత్ రెడ్డి పాల్గొంటారు. ఈ సందర్భంగా బహిరంగ సభ ప్రాంతాన్ని జిల్లా కలెక్టర్ పమేలా సత్పతితో కలిసి పోలీస్ కమిషనర్ గౌస్‌ పరిశీలించారు. సభా ప్రాంగణం, హెలిపాడ్ పార్కింగ్ స్థలాన్ని పరిశీలించారు. సీఎం పర్యటన సందర్భంగా ఎలాంటి అవాంఛనీయ సంఘటనలు జరగకుండా, ప్రజలకు ఇబ్బందులు కలగకుండా పకడ్బందీ చర్యలు తీసుకోవాలని సీపీ అధికారులను ఆదేశించారు. సభా ప్రాంతాన్ని పరిశీలించిన మంత్రి తుమ్మల నాగేశ్వరరావు చొప్పదండికి నీటి వసతులు, కళాశాలను ముఖ్యమంత్రి ప్రారంభించనున్నారని తెలిపారు. అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు కొనసాగించాలంటే కాంగ్రెస్ పార్టీకి పురపాలక ఎన్నికల్లో అండగా ఉండాలని మంత్రి కోరారు.

నేడు కరీంనగర్‌ జిల్లాలో పర్యటించనున్న ముఖ్యమంత్రి - రేపు నిజామాబాద్‌ జిల్లాలో పర్యటన (ETV)

పలు అభివృద్ధి పనులకు శంకుస్థాపన : రేపు నిజామాబాద్‌ జిల్లాలో సీఎం రేవంత్‌ రెడ్డి పర్యటించనున్నారు. ఈ సందర్భంగా సీఎం సభను విజయవంతం చేయాలని నిజామాబాద్‌ గ్రామీణ ఎమ్మెల్యే రేకులపల్లి భూపతిరెడ్డి పిలుపునిచ్చారు. రూ. 700 కోట్లతో పలు అభివృద్ధి పనులకు శంకుస్థాపనలు చేయనున్నారని తెలిపారు. మున్సిపల్‌ ఎన్నికల్లో గెలవడానికి బీజెపి, ఎమ్​ఐఎమ్​ కలసి పనిచేస్తున్నాయని ఎమ్మెల్యే విమర్శించారు. బీఆర్​ఎస్​ 10 ఏళ్లలో నిజామాబాద్ పట్టణ అభివృద్ధికి చేసింది శూన్యమని కార్పొరేషన్ అభివృద్ధికి కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం కట్టుబడి ఉందిని ఎమ్మెల్యే తెలిపారు.

''రాష్ట్ర ప్రజలందరూ గమనించాలి. ఇటువంటి అభివృద్ధి మున్సిపల్​ ఎన్నికల్లో మనం సాధించుకోవాలంటే ప్రభుత్వానికి, పార్టీకీ అండగా ఉండటువంటే అభ్యర్థులను గెలిపించుకోవాలి. తద్వారా మీ కార్పొరేషన్లు గానీ, మీ మున్సిపాలిటీస్​ గానీ అభివృద్ధి చేసుకునే అవకాశం తీసుకోవాలి. దాని ద్వారా ఈ ప్రభుత్వం చేసేటువంటి ప్రతి కార్యక్రమం నిరుపేద దారుడి కావచ్చు, వ్యవసాయ దారుడికి కావచ్చు, కార్మికుడికి కావచ్చు, అదే విధంగా విద్యావైద్య రంగాల్లో పెద్ద ఎత్తున కొనసాగుతున్నవంటి అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు కొనసాగాలంటే రేవంత్​రెడ్డి గారి ప్రభుత్వాన్ని మనం స్వాగతించాలి. ఆశీర్వాదించాలి. దాని కోసమే చొప్పదండి శాసనసభ్యుడు కోరిక మేరకు విచ్చేస్తున్నవంటి ముఖ్యమంత్రి కార్యక్రమాన్ని విజయవంతం చేయమని చెప్పి జిల్లా ప్రజలకు విజ్ఞప్తి.'' - తుమ్మల నాగేశ్వరరావు, వ్యవసాయశాఖ మంత్రి

నిన్న బహిరంగ సభలో ప్రసంగించిన రేవంత్​రెడ్డి : కాంగ్రెస్​ అధికారంలోకి వచ్చాకే రాష్ట్రంలోని 3.15 కోట్ల మందికి ఉచితంగా ఆరు కిలోల చొప్పున సన్నబియ్యం అందిస్తుంది. ప్రజా సంక్షేమమే ధ్యేయంగా ముందుకు వెళుతున్నాం. ప్రభుత్వం ఇచ్చిన సన్నబియ్యం తింటున్న వారందరూ తప్పకుండా కాంగ్రెస్‌కు ఓటేయాలి. నాటి సీఎం కేసీఆర్‌ వరి సాగుచేసిన రైతుల వల్ల రూ.7 వేల కోట్ల నష్టం వచ్చిందని ‘వరి వేసుకుంటే ఉరి’ అని చెప్పి ఆయకట్టు రైతులను అకారణంగా అప్పులపాలు చేశారు. ఈ ప్రభుత్వం రైతులను ప్రోత్సహించేందుకు క్వింటా ధాన్యానికి రూ.500 బోనస్‌ అందిస్తోంది.

రాష్ట్రవ్యాప్తంగా 85.31 లక్షల మంది రైతులకు రుణమాఫీ చేసింది. మొన్నటి సీజన్‌లో కేవలం 9 రోజుల్లోనే రూ.9 వేల కోట్లు రైతు భరోసా కింద వారి ఖాతాల్లో జమ చేసింది. మున్సిపల్‌ ఎన్నికలు ముగిసిన వెంటనే మరో రూ.9 వేల కోట్లు కేటాయిస్తామని తెలిపారు. దేశంలో రూ.1.10 లక్షల కోట్ల మేర కేవలం రైతుల సంక్షేమం కోసం ఖర్చు చేస్తున్న రాష్ట్రం తెలంగాణ మాత్రమే. మిర్యాలగూడ ‘రైస్‌ బౌల్‌ ఆఫ్‌ తెలంగాణ’గా పేరొందింది. మిర్యాలగూడలో రూ.294 కోట్లను మౌలిక వసతులకు కేటాయించింది. ఆర్టీసీలో ఉచిత బస్సు ప్రయాణం చేసిన మహిళలు అందరూ ఓటేస్తే భారత రాష్ట్ర సమితి, భాజపా అభ్యర్థులకు డిపాజిట్లు కూడా రావని నిన్న బహిరంగ సభలో సీఎం రేవంత్​రెడి మాట్లాడారు.

