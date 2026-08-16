నేడు ఉమ్మడి వరంగల్ జిల్లాలో సీఎం రేవంత్రెడ్డి పర్యటన - కొత్త పింఛన్ల పంపిణీకి ముఖ్యమంత్రి శ్రీకారం
ఉమ్మడి వరంగల్ జిల్లాలో పర్యటించనున్న రేవంత్రెడ్డి - ములుగు, హనుమకొండ జిల్లా అభివృద్ధి పనులకు శ్రీకారం - మేడారం నుంచి కొత్త పింఛన్ల పంపిణీ ప్రారంభించనున్న సీఎం
Published : August 16, 2026 at 7:17 AM IST
Revanth Reddy to Tour in Warangal District : రాష్ట్రాన్ని అభివృద్ధి పథంలో ముందుకు నడిపిస్తున్న ప్రభుత్వం మరో అడుగు ముందుకేయబోతోంది. గ్రామాలు, మండలాలు, జిల్లా కేంద్రాలకు అనుసంధాన వ్యవస్థను ఏర్పాటు చేయాలని నిర్ణయించింది. ఈ మేరకు ఉమ్మడి వరంగల్ జిల్లాలో పర్యటించనున్న ముఖ్యమంత్రి రేవంత్రెడ్డి నేడు పలు అభివృద్ధి పనులకు శంకుస్థాపన చేయనున్నారు. ప్రతిష్టాత్మకంగా చేపట్టనున్న ఈ కార్యక్రమాలకు ములుగు జిల్లా వేదిక కానుంది. సీఎం పర్యటన విజయవంతం చేసేందుకు అధికార యంత్రాంగం విస్తృత ఏర్పాట్లు పూర్తి చేశారు.
ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి నేడు మూడు జిల్లాల్లో పర్యటించనన్నారు. కామారెడ్డిలో ఓ కార్యక్రమానికి హాజరైన తర్వాత ములుగు, హన్మకొండ జిల్లాల్లో పర్యటించనున్నారు. కామారెడ్డి జిల్లా జుక్కల్ నుంచి ప్రత్యేక హెలికాప్టర్లో మేడారం చేరుకొని వనదేవతలని దర్శించుకోనున్నారు. ఆలయ గద్దెల పునర్నిర్మాణ పనులను పర్యవేక్షించనున్నారు. రూ.151 కోట్లతో చేపట్టిన పనుల పురోగతిపై ఆరాతీయనున్నారు. అనంతరం ములుగు జిల్లా కేంద్రానికి చేరుకుని వేల కోట్ల అభివృద్ధి పనులకు శ్రీకారం చుట్టనున్నారు.
తొలిదశలో 3.036 గ్రామాల్లో రహదారుల నిర్మాణం : దేశాభివృద్ధికి గ్రామాలే పట్టుకొమ్మలు అనే మాటను నిజం చేయబోతోంది ప్రభుత్వం. దశాబ్దాల కాలం నుంచి అభివృద్ధికి నోచుకోని తండాలు, గూడేలు, గ్రామాల్లో రహదారుల అనుసంధానం చేసేందుకు హ్యామ్ విధానంలో రోడ్లు వేయనున్నారు. తొలి దశలో 3 వేల 36 గ్రామాల్లో రూ.16వేల కోట్లతో హ్యామ్రోడ్లు నిర్మించనున్నారు. తొలి దశలో 7వేల 448 కిలోమీటర్ల మేర తారురోడ్ల నిర్మాణానికి అడుగులు పడనున్నాయి. ఈ మేరకు పైలాన్ను సీఎం రేవంత్రెడ్డి ఆవిష్కరించనున్నారు. ములుగు జిల్లాను అభివృద్ధి పథంలో నడిపేందుకు కృషి చేసి అగ్రస్థానంలో నిలబెడతామని మంత్రి సీతక్క అన్నారు.
ఇప్పటివరకు రూ.4 కోట్ల వరకు ఆయా జిల్లాల్లో అభివృద్ధి పనులు నడుస్తున్నాయి. పంచాయతీరాజ్ శాఖ నుంచి హ్యామ్ విధానం ద్వారా రూ.16 వేల కోట్లతో నిర్మిస్తున్నారు. తొలి విడతలో రూ.6 వేల కోట్లు, 7 వేల కిమీలతో మొదలవుతుంది. ఇది 15 సంవత్సరాల వరకు మెయింటెనెన్స్ ఉండేలా రూ.16వేల కోట్లను కేటాయించి రోడ్లు నిర్మాణం చేపట్టడం జరుగుతుంది. అందుకే ఈ ప్రాంత బిడ్డగా, పంచాయతీశాఖకు మంత్రిగా ఉండటంతో నా ప్రాంతంలో పైలాన్ ప్రారంభించబోతున్నాను. ఇక్కడే రూ.16 వేల కోట్ల పనులు జరగబోతున్న సందర్భంగా పైలాన్ ఇక్కడ ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. రెండో విడత కూడా ఉంది. ప్రతి నియోజకవర్గానికి ఈ హ్యామ్ రోడ్లను ఇవ్వడం జరిగింది. ఎక్కడైనా మిస్ అవుతే రెండో విడతలో మళ్లీ ప్రపొజల్స్ తీసుకొస్తాం'' - సీతక్క, పంచాయతీరాజ్శాఖ మంత్రి
రూ.400 కోట్ల అభివృద్ధి పనులకు శంకుస్థాపన : అనంతరం హనుమకొండ జిల్లా పరకాలకి రేవంత్రెడ్డి చేరుకోనున్నారు. సుమారు రూ.400 కోట్లతో చేపట్టిన అభివృద్ధి కార్యక్రమాలతో పాటు నూతనంగా నిర్మించిన 100 పడకల ఆస్పత్రిని ప్రారంభించనున్నారు. యంగ్ ఇండియా ఇంటిగ్రేటెడ్ రెసిడెన్షియల్ స్కూల్, అడ్వాన్స్డ్ ట్రైనింగ్ సెంటర్ ఇందిరా మహిళా డైరీకి శంకుస్థాపన చేస్తారు. ఆ తర్వాత బహిరంగ సభలో సీఎం పాల్గొంటారని.. జిల్లా ఇన్ఛార్జి మంత్రి పొంగులేటి శ్రీనివాస్ రెడ్డి తెలిపారు. ప్రభుత్వం ప్రతిష్టాత్మకంగా చేపట్టనున్న హ్యామ్రోడ్ల విధానం విజయవంతమైతే రహదారుల కోసం ఏళ్లుగా ఎదురు గ్రామీణ ప్రాంత ప్రజల కల సాకారం కానుంది.
ఆగస్టు 16వ తేదీన మధ్యాహ్నం 4 గంటలకు సీఎం రేవంత్రెడ్డి వరంగల్ జిల్లా పరకాల నియోజకవర్గానికి రావడం జరుగుతుంది. ఈ నియోజకవర్గంలో అనేక అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు, ప్రారంభోత్సవాలు, శంకుస్థాపనలు సీఎం రేవంత్రెడ్డి చేతుల మీదుగా చేసుకోవడం జరుగుతుంది. ప్రజలకు మంచి జరిగే కార్యక్రమాలన్నీ ముందుకు తీసుకుపోయే భాగంలో 100 పడకల ఆసుపత్రి కూడా పలువురి సహకారంతో దీన్ని నిర్మాణం పూర్తి చేశాం'' - పొంగులేటి శ్రీనివాస్ రెడ్డి, రెవెన్యూ శాఖ మంత్రి
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