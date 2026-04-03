గ్రూప్​-1పై దాఖలైన పిటిషన్లు కొట్టివేసిన సుప్రీంకోర్టు - తీర్పును స్వాగతిస్తున్నామన్న సీఎం రేవంత్ ​రెడ్డి

గ్రూప్-1 ఉద్యోగ నియామకాలపై దాఖలైన పిటిషన్​ కొట్టివేసిన సుప్రీంకోర్టు - హైకోర్టు తీర్పులో జోక్యం చేసుకునేందుకు నిరాకరించిన జస్టిస్​ విక్రమ్​నాథ్​ నేతృత్వంలోని ధర్మాసనం - భారత అత్యున్నత న్యాయస్థానం ఇచ్చిన తీర్పును స్వాగతిస్తున్నామన్న సీఎం

By ETV Bharat Telangana Team

Published : April 3, 2026 at 3:00 PM IST

Updated : April 3, 2026 at 3:49 PM IST

Revanth Reddy on Supreme Court verdict Group-1 Job : గ్రూప్-1 ఉద్యోగ నియామకాలపై సుప్రీంకోర్టు ఇచ్చిన తీర్పును ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి స్వాగతించారు. ఇది ఉద్యోగ నియామకాల పట్ల రాష్ట్ర ప్రభుత్వ పారదర్శకతకు, చిత్తశుద్ధికి గుర్తింపుగా భావిస్తున్నట్టు సీఎం ఎక్స్​లో పోస్ట్ చేశారు. కొలువుల కోసం ఏళ్ల తరబడి ఎదురు చూసి, కన్నవారి కష్టంపై ఆధారపడలేక, కొలువు వస్తుందో రాదో అన్న దిగులుతో పదేళ్లు కాలం వెళ్లదీసిన గ్రూప్ -1 ఆశావహులకు ఇది పెద్ద ఊరట కలిగించిందని ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి అన్నారు.

గ్రూప్​-1 అధికారులుగా యువత భాగస్వామ్యం : ప్రజా ప్రభుత్వం వచ్చిన వెంటనే నోటిఫికేషన్ ఇచ్చి, పరీక్షలు నిర్వహించి నెలల వ్యవధిలో నియామక పత్రాలు అందజేసినట్లు పేర్కొన్నారు. ఈ నియామకాలను అడ్డుకోవాలనుకున్న దుష్టశక్తుల కుట్రలను, కుతంత్రాలను ఛేదించి, రాష్ట్ర పునర్నిర్మాణంలో తొలి గ్రూప్-1 అధికారులుగా యువతను భాగస్వాములను చేశామన్నారు. గ్రూప్-1 ఉద్యోగాలు పొందిన వారికి ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి మరోసారి అభినందనలు తెలిపారు. ప్రభుత్వ ఆలోచనలు, సంకల్పానికి అనుగుణంగా టీజీపీఎస్సీ వ్యవస్థను ప్రక్షాళన చేసినట్టు సీఎం ప్రస్తావించారు. నిరుద్యోగ యువతకు వ్యవస్థ పట్ల విశ్వాసాన్ని పునరుద్ధరించి, అత్యంత పారదర్శకంగా ఈ నియామకాలను పూర్తి చేసిన టీజీపీఎస్సీ ఛైర్మన్, ఉద్యోగులు, సిబ్బందికి ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి అభినందనలు తెలిపారు.

'తెలంగాణ గ్రూప్-1 ఉద్యోగ నియామకాల విషయంలో భారత అత్యున్నత న్యాయస్థానం ఇచ్చిన తీర్పును స్వాగతిస్తున్నాను. ఇది ఉద్యోగ నియామకాల పట్ల మా ప్రభుత్వ పారదర్శకతకు, చిత్తశుద్ధికి గుర్తింపుగా భావిస్తున్నాను. కొలువుల కోసం ఏళ్లకు ఏళ్లు కళ్లు కాయలు కాచేలా ఎదురు చూసి, కన్నవారి కష్టంపై ఆధారపడలేక, కొలువు వస్తుందో రాదో అన్న దిగులుతో పదేళ్లు కాలం వెళ్లదీసిన గ్రూప్-1 ఆశావహులకు ఇది పెద్ద ఊరట. ప్రజా ప్రభుత్వం వచ్చి రావడంతోనే నోటిఫికేషన్ ఇచ్చి, పరీక్షలు నిర్వహించి నెలల వ్యవధిలో నియామక పత్రాలు అందజేసి, ఈ నియామకాలను అడ్డుకోవాలనుకున్న దుష్ట శక్తుల కుట్రలను కుతంత్రాలను ఛేదించి, రాష్ట్ర పునర్నిర్మాణంలో తొలి గ్రూప్-1 అధికారులుగా యువతను భాగస్వాములను చేశాం. వారికి మరోసారి నా అభినందనలు. - సీఎం రేవంత్​ రెడ్డి ట్వీట్

'గ్రూప్​-1' పిటిషన్లు కొట్టివేసిన సుప్రీంకోర్టు : తెలంగాణ గ్రూప్​-1 నియామకాలపై జోక్యం చేసుకునేందుకు సుప్రీంకోర్టు నిరాకరించింది. ఉద్యోగాల నియామకాల ప్రక్రియలో అవకతవకలు జరిగాయని కొందరు సుప్రీంకోర్టును ఆశ్రయించారు. ఎంపిక ప్రక్రియ, మూల్యాంకనంలో తప్పులున్నాయని, ఈ నోటిఫికేషన్​ రద్దు చేసి తిరిగి పరీక్షలు నిర్వహించాలని సుప్రీంకోర్టును కోరారు. నియామకాలు కొనసాగించవచ్చని హైకోర్టు తీర్పునిచ్చిందని, అభ్యర్థుల వాదనలు పరిగణనలోకి తీసుకోకుండా హైకోర్టు తీర్పు వెల్లడించిందని పిటిషన్​లో అభ్యర్థులు పేర్కొన్నారు. వీరి వాదోపవాదనలు విన్న జస్టిస్​ విక్రమ్​నాథ్​ నేతృత్వంలోని ధర్మాసనం విచారణ చేసింది. హైకోర్టు తీర్పులో జోక్యం చేసుకునేందుకు నిరాకరించింది. దీంతో పిటిషన్​ను డిస్మిస్​ చేసింది.

హైకోర్టు తీర్పును స్వాగతించిన సీఎం : గతంలో గ్రూప్​-1 నియామకాలపై హైకోర్టు వెలువరించిన తీర్పును సైతం సీఎం రేవంత్ రెడ్డి స్వాగతించారు. ఆ మేరకు ఆయన సోషల్​ మీడియా ఎక్స్​ వేదికగా స్పందించారు. ఎన్ని కుట్రలు పన్నినా న్యాయ పోరాటంలో విజయం సాధించామని పేర్కొన్నారు. ఈ సందర్భంగా ఉద్యోగాలకు ఎంపికైన 563 మంది గ్రూప్​-1 అభ్యర్థులకు అభినందనలు తెలియజేశారు.

