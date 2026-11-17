సమ్మక్క సాగర్ ప్రాజెక్టుకు ఎన్వోసీ కోరిన రేవంత్ రెడ్డి - సానుకూలంగా స్పందించిన ఛత్తీస్గఢ్ సీఎం!
Sammakka Sagar Project : ములుగు జిల్లాలోని సమ్మక్క సాగర్ ప్రాజెక్టు(తుపాకులగూడెం)కు నిరంభ్యంతర పత్రం ఇవ్వాలని ఛత్తీస్గఢ్ ప్రభుత్వాన్ని సీఎం రేవంత్ రెడ్డి కోరారు. ఈ మేరకు ఇరు రాష్ట్రాల సీఎంలు భేటీ అయ్యారు.
Published : November 17, 2026 at 2:39 PM IST
ములుగు జిల్లాలోని సమ్మక్క సాగర్ ప్రాజెక్టు (తుపాకులగూడెం)కు ఎన్వోసీ (నిరంభ్యంతర పత్రం) ఇవ్వాలని ఛత్తీస్గఢ్ ప్రభుత్వాన్ని సీఎం రేవంత్ రెడ్డి కోరారు. ఈ మేరకు ఆ రాష్ట్ర సీఎం విష్ణుదేవ్ సాయ్తో రేవంత్ రెడ్డి భేటీ అయ్యారు. ఎల్నినో వల్ల తెలంగాణలో నీటి అవసరాలు పెరిగే అవకాశం ఉందని సీఎం రేవంత్ రెడ్డి వివరించారు.
సమ్మక్క సాగర్ బ్యారేజీలో నీటిని సంపూర్ణంగా నిల్వ చేసుకునేందుకు అనుమతి ఇవ్వాలని కోరారు. ఈ ప్రాజెక్టుకు సంబంధించిన మిగిలిన అనుమతులకు సహకరించాలని విజ్ఞప్తి చేశారు. సీఎం రేవంత్రెడ్డి విజ్ఞప్తిపై ఛత్తీస్గఢ్ సీఎం సానుకూలంగా స్పందించారు. ఎన్వోసీ ప్రక్రియను త్వరగా పూర్తి చేస్తామని హామీ ఇచ్చినట్లు తెలిసింది.