మన్మోహన్ ప్రధానిగా మీకు సహకరించారు కదా, అలాగే మాకు చేయండి : రేవంత్​రెడ్డి

తెలంగాణ రైజింగ్‌ సదస్సుకు మోదీని ఆహ్వానించిన రేవంత్‌రెడ్డి - దిల్లీలో రాహుల్, ప్రియాంకను కలిసిన సీఎం రేవంత్‌ - సీఎం వెంట ఉపముఖ్యమంత్రి భట్టి విక్రమార్క, రాష్ట్ర కాంగ్రెస్‌ ఎంపీలు

By ETV Bharat Telangana Team

Published : December 3, 2025 at 12:58 PM IST

CM Revanth Reddy Invites PM Modi For Global Summit in Telangana : దిల్లీ పర్యటనలో తెలంగాణ సీఎం రేవంత్‌ రెడ్డి, ఉప ముఖ్యమంత్రి భట్టి విక్రమార్క బుధవారం ప్రధాని నరేంద్ర మోదీతో భేటీ అయ్యారు. భారత్‌ ఫ్యూచర్‌ సిటీలో ఈ నెల 8, 9 తేదీల్లో నిర్వహించే తెలంగాణ రైజింగ్‌-2047 గ్లోబల్‌ సమిట్‌కు ప్రధాని మోదీని ఆహ్వానించారు. అంతకు ముందు కేంద్ర ఐటీ, రైల్వేశాఖ మంత్రి అశ్వినీ వైష్ణవ్‌తో సీఎం, డిప్యూటీ సీఎం భేటీ అయ్యారు.

కేంద్రమంత్రి మనోహర్‌లాల్‌ ఖట్టర్‌ను కూడా ముఖ్యమంత్రి ఆహ్వానించారు. పలువురు కేంద్ర మంత్రులతో పాటు లోక్‌సభలో ప్రతిపక్ష నేత రాహుల్‌ గాంధీ, ప్రియాంక గాంధీని కూడా సీఎం ఆహ్వానించారు. కాగా, మంగళవారం రాత్రి ఏఐసీసీ అధ్యక్షుడు ఖర్గేను సీఎం రేవంత్‌రెడ్డి కలిసి గ్లోబల్‌ సమిట్‌కు రావాలని అందజేసిన సంగతి తెలిసిందే.

ఆయనలా మీరూ మాకు సహకరించండి : మన్మోహన్ సింగ్ ప్రధానిగా ఉన్నప్పుడు గుజరాత్‌కు మద్దతిచ్చారని సీఎం రేవంత్​ రెడ్డి మోదీకి గుర్తుచేశారు. మన్మోహన్‌ మద్దతుతో గుజరాత్ మోడల్ రూపొందించారని మోదీతో రేవంత్ చెప్పారు. మోదీ దీనికి బదులిస్తూ మన్మోహన్ ప్రధానిగా ఉన్నప్పుడు గుజరాత్​ అభివృద్ధికి సహకరించారని అన్నారు. మన్మోహన్ గుజరాత్ మోడల్‌కు సహకరించినట్లు తెలంగాణకు మీరూ సహకరించాలని రేవంత్ మోదీని కోరారు. కేంద్రం సహకారంతో తెలంగాణ మోడల్ సృష్టిస్తామని ప్రధానితో రేవంత్‌ చెప్పారు. తెలంగాణకు తప్పనిసరిగా అవసరమైన సహకారాన్ని అందిస్తామని మోదీ హామీ ఇచ్చారు.

అభివృద్ధికి నిధులు కేటాయించండి : సీఎం రేవంత్‌రెడ్డి పలు అంశాలపై ప్రధాని మోదీకి విజ్ఞప్తి చేశారు. హైదరాబాద్-బెంగళూరు-చెన్నైలను కలుపుతూ బుల్లెట్ రైలు ప్రాజెక్టు ఇవ్వాలని కోరారు. హైదరాబాద్ మెట్రో రైలు రెండోదశ విస్తరణ, రీజినల్ రింగ్‌ రోడ్డు దక్షిణ ప్రాజెక్టుకు అనుమతులు, నిధులు ఇవ్వాలని విజ్ఞప్తి చేశారు. ఓఆర్‌ఆర్‌ను ఆర్‌ఆర్‌ఆర్‌కు అనుసంధానించే రేడియల్ రోడ్లు అభివృద్ధి చేసేందుకు నిధులు కావాలని అడిగారు.

