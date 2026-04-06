నేడు ఉమ్మడి ఆదిలాబాద్​ జిల్లాలో సీఎం పర్యటన - బాసరలో రూ.225 కోట్ల అభివృద్ధి పనులకు శంకుస్థాపన

బాసర జ్ఞాన సరస్వతి క్షేత్రాభివృద్ధికి ఇవాళ సీఎం శ్రీకారం - రూ.225 కోట్ల అభివృద్ధి పనులకు నేడు రేవంత్‌ రెడ్డి భూమి పూజ - ఆదిలాబాద్ జిల్లా పిప్రి బహిరంగ సభలో పాల్గొననున్న సీఎం

Published : April 6, 2026 at 7:35 AM IST

Revanth Reddy Inauguration Basara Temple Works : బాసర జ్ఞాన సరస్వతి క్షేత్రం అభివృద్ధి పనులకు సీఎం రేవంత్‌ రెడ్డి ఇవాళ భూమి పూజ చేయనున్నారు. ఇందుకోసం రాష్ట్ర ప్రభుత్వం రూ.225 కోట్లు కేటాయించింది. బాసరలో అభివృద్ధి పనులకు శ్రీకారం చుట్టిన తర్వాత ఆదిలాబాద్ జిల్లా పిప్రి బహిరంగ సభలో సీఎం పాల్గొననున్నారు. డిప్యూటీ సీఎం భట్టి విక్రమార్క పీపుల్స్‌ మార్చ్‌కు మూడేళ్లు పూర్తైన సందర్భంగా ఈ సభ నిర్వహిస్తున్నారు.

బాసర పుణ్యక్షేత్రానికి రూ.225 కోట్లు కేటాయింపు : ఉమ్మడి ఆదిలాబాద్ జిల్లాలో ముఖ్యమంత్రి రేవంత్‌ రెడ్డి ఇవాళ పర్యటించనున్నారు. తొలుత నిర్మల్ జిల్లా బాసరలోని శ్రీ జ్ఞాన సరస్వతీ దేవి అమ్మవారిని సీఎం దర్శించుకుంటారు. అనంతరం బాసర ఆలయ విస్తరణ అభివృద్ధి పనులకు భూమి పూజ చేయనున్నారు. బాసర పుణ్యక్షేత్రాన్ని రూ.225 కోట్లతో పునర్ నిర్మించాలని ప్రభుత్వం నిర్ణయించింది. ఆ పనులకు సీఎం శ్రీకారం చుడతారు. జ్ఞాన సరస్వతి కొలువైన బాసర క్షేత్రంలో పెద్ద ఎత్తున అక్షరాభ్యాసాలు జరుగుతుంటాయి. వ‌సంత పంచ‌మి, ఇత‌ర ప‌ర్వదినాల్లో ఆలయం కిటకిటలాడుతుంది. ప్రాచీన ఆల‌యం కావ‌డం, ఏటేటా పెరుగుతున్న భ‌క్తుల సంఖ్యకు త‌గిన‌ట్లు సౌకర్యాలు లేకపోవడంతో భ‌క్తులు తీవ్ర ఇబ్బందుల‌కు గుర‌వుతున్నారు. ఈ నేప‌థ్యంలో బాస‌ర ఆల‌య అభివృద్ధి చేప‌ట్టాల‌ని ప్రభుత్వం నిర్ణయించింది.

అభివృద్ధి పనులకు మాస్టర్​ ప్లాన్ రూపకల్పన : సీఎం రేవంత్‌ రెడ్డి ఆదేశాలతో సంప్రదాయాలు, ఆచారాల‌కు అనుగుణంగా ఆల‌య అభివృద్ధి ప‌నులు చేప‌ట్టేందుకు అధికారులు మాస్టర్‌ ప్లాన్ రూపొందించారు. ఇందుకోసం శృంగేరి పీఠాన్ని సంప్రదించారు. గ‌ర్భాల‌యం, అర్ధ మండ‌పం, రాజ గోపురం, ఇత‌ర గోపురాలు, మాడ వీధులు, కోనేరు, ఉత్తర ద్వారాల నిర్మాణాల‌కు సంబంధించి అనుమ‌తులు తీసుకున్నారు. వారి సూచ‌న‌ల‌కు అనుగుణంగా మాస్టర్‌ ప్లాన్‌ను రూపొందించారు. ప్రస్తుతం 2 వేల చ‌ద‌ర‌పు అడుగుల్లో ఉన్న గ‌ర్భాల‌యం, అర్ధ మండ‌పాన్ని 5 వేల చ‌ద‌ర‌పు అడుగుల‌కు పెంచుతున్నారు. ఉత్తరం వైపు 9 అంత‌స్తుల రాజ‌గోపురం, మిగిలిన మూడు దిక్కుల్లో 7 అతంస్తుల గోపురాలు, 33 అడుగుల వెడ‌ల్పుతో నాలుగు దిక్కుల మాడ వీధులు, ఉత్తర ద్వారం నిర్మించ‌నున్నారు.

ధ్యానం చేసుకునేలా ధ్యాన మందిరం : ఆల‌య విస్తీర్ణాన్ని 20 వేల చ‌ద‌ర‌పు అడుగుల నుంచి 62 వేల చ‌ద‌ర‌పు అడుగుల‌కు పెంచుతున్నారు. ఆల‌యంలో ప్రతి నిర్మాణంలో శిల‌ల‌ను ఉపయోగించనున్నారు. 6 వేల మంది భ‌క్తులకు ఫీడింగ్ రూమ్‌, ఫుడ్ స్టాల్స్‌, టాయిలెట్స్ తదితర వసతులతో 70 వేల చ‌ద‌ర‌పు అడుగుల‌తో క్యూ కాంప్లెక్స్‌లు నిర్మించనున్నారు. 200 మంది ఏక‌కాలంలో కూర్చొని ధ్యానం చేసుకునేలా ధ్యాన మందిరం, 20 వేల చ‌ద‌ర‌పు అడుగుల వైశాల్యంతో వంటశాల‌, భోజ‌న శాల‌లు, ప్రసాద పంపిణీ కేంద్రం సహా ఈశాన్య దిక్కున కోనేరు, తూర్పు దిక్కున ఆధ్యాత్మిక‌త ప‌రిఢ‌విల్లేలా తోర‌ణాలు, స‌మాచార కేంద్రం, దేవాల‌యానికి ఉత్తర, తూర్పు దిక్కుల్లో రోడ్లు అభివృద్ధి చేయనున్నారు.

మాస్టర్​ ప్లాన్​లో అన్ని వసతులు : దేవాల‌యం నుంచి అవ‌త‌లి వైపు వెళ్లేందుకు అండ‌ర్ పాస్‌, సోలార్ రూప్‌టాప్‌తో వాహ‌నాల పార్కింగ్‌, దేవాల‌య ప్రాంగణంలో ఆహ్లాద‌క‌ర‌మైన మొక్కలతో పుష్పవనం ప‌నులు చేపట్టనున్నారు. ఆల‌య ప్రాంగ‌ణం బయట హెల్త్ సెంట‌ర్ ఏర్పాటు చేయ‌నున్నారు. భ‌విష్యత్తులో ఆల‌యం వెనుక భాగంలో భారీ వృక్షాల‌తో మొక్కలు నాటేందుకు ప్రణాళికలు రచించారు. గోదావ‌రి పుష్కరాలు వచ్చే ఏడాది జూన్‌లో ప్రారంభం కానున్నాయి. పుష్కరాల స‌మ‌యంలో ల‌క్షలాది మంది భ‌క్తులు పుణ్య స్నానాల‌కు బాస‌ర గోదావ‌రి తీరానికి చేర‌ుకుంటారు. వారికి అవ‌స‌ర‌మైన అన్ని వ‌స‌తులు ప్రస్తుత మాస్టర్‌ ప్లాన్‌లో భాగంగా చేప‌ట్టనున్నారు.

పిప్పిరిలో బహిరంగ సభ : బాసరలో పర్యటన తర్వాత ముఖ్యమంత్రి రేవంత్‌రెడ్డి ఆదిలాబాద్ జిల్లా పిప్రి చేరుకోనున్నారు. భట్టి విక్రమార్క పీపుల్స్ మార్చ్ పాదయాత్రకు మూడేళ్లు పూర్తయిన సందర్భంగా పిప్రిలో పలు కార్యక్రమాలు నిర్వహించనున్నారు. పిప్పిరిలో బహిరంగ సభను ఏర్పాటు చేశారు. ఉమ్మడి ఆదిలాబాద్ జిల్లాలో ఇందిరమ్మ ఇళ్లు, ఇందిరా సౌరగిరి జల వికాసం వంటి పథకాల లబ్ధిదారులకు ముఖ్యమంత్రి రేవంత్‌రెడ్డి పత్రాలు పంపిణీ చేయనున్నారు.

