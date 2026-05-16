ETV Bharat / state

పెట్రోల్, డీజిల్ రేట్లను పెంచడం సామాన్యుల నడ్డి విరచడమే : సీఎం రేవంత్‌ రెడ్డి

పెట్రోల్, డీజిల్ ధరల పెంపు సమర్థనీయం కాదన్న రేవంత్‌రెడ్డి - ఇంధన ధరల పెంపు వల్ల అనేక రంగాలపై వ్యతిరేక ప్రభావమని వ్యాఖ్య - మోదీ ప్రభుత్వ నిర్ణయం వల్ల నిత్యావసరాల ధరలకు రెక్కలు

Revanth Reddy Demands Reduce Fuel Prices
Revanth Reddy Demands Reduce Fuel Prices (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : May 16, 2026 at 11:37 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Revanth Reddy Demands Reduce Fuel Prices : పెట్రోల్‌, డీజిల్‌ ధరల పెంపు సామాన్యుల పాలిట పిడుగుపాటులా మారిందని ముఖ్యమంత్రి రేవంత్‌ రెడ్డి ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు. నిత్యావసర ధరలు పెరుగుతాయని, అనేక రంగాలపై వ్యతిరేక ప్రభావం పడుతుందన్నారు. ఈ మేరకు సామాజిక మాధ్యమం ఎక్స్‌లో పోస్ట్‌ చేశారు. మోదీ సర్కార్‌ అసమర్థ పాలన, అనాలోచిత విధానాలతో దేశ ఆర్ధిక వ్యవస్థ కుదేలైందని రేవంత్‌రెడ్డి విమర్శించారు. చిన్న, మధ్య తరహా పరిశ్రమలు దెబ్బతిన్నాయని, యువత ఉపాధికి గ్యారెంటీ లేని పరిస్థితి దాపురించిందని మండిపడ్డారు. రైతుల ఆదాయాలు రెట్టింపు చేస్తామన్న హామీ ఒట్టి మాటగా మిగిలిందని దుయ్యబట్టారు. పదేళ్లుగా రూపాయి విలువ పతనమవుతూ వస్తోందన్నారు.

తక్షణమే ఇంధన ధరలు తగ్గించాలని డిమాండ్​ : ఇరాన్-ఇజ్రాయిల్ యుద్ధాన్ని సాకుగా చూపి పెట్రోల్, డీజిల్ రేట్లను పెంచడం సామాన్యుల నడ్డి విరచడమేనని రేవంత్‌రెడ్డి మండిపడ్డారు. ప్రపంచంలో భారత్‌ను మూడో అతిపెద్ద ఆర్థిక వ్యవస్థగా నిలిపామని చెప్పుకుంటున్న మోదీ ప్రభుత్వం, ధరల పెంపును ఎలా సమర్థించుకుంటుందని ప్రశ్నించారు. ఇటీవల జరిగిన నాలుగు రాష్ట్రాల ఎన్నికల ముందు ధరలు పెంచమని పదే పదే చెప్పి, ఫలితాలు వచ్చి పది రోజులు కూడా గడవక ముందే బాదుడు మొదలు పెట్టారని ధ్వజమెత్తారు. పెంచిన పెట్రోలు, డీజిల్ ధరలను తక్షణం ఉపసంహరించుకోవాలని రేవంత్‌రెడ్డి డిమాండ్ చేశారు.

''నరేంద్ర మోదీ సారథ్యంలోని కేంద్ర ప్రభుత్వం తాజాగా తీసుకున్న పెట్రోల్, డీజిల్ ధరల పెంపు నిర్ణయం ఏ మాత్రం సమర్థనీయం కాదని ఈ నిర్ణయం అనేక రంగాల పై వ్యతిరేక ప్రభావం చూపుతుందని'' సీఎం రేవంత్​రెడ్డి అన్నారు. నిత్యావసరాల ధరలు పెరిగి సామాన్యుల పాలిట పిడుగుపాటు అవుతుంది. మోదీ ప్రభుత్వ అసమర్థ పాలన, అనాలోచిత విధానాల కారణంగా దేశ ఆర్ధిక వ్యవస్థ కుదేలైంది. ఆత్మ నిర్భర్ కేవలం ఓట్లు రాల్చే నినాదమే తప్ప ఫలితాలు తెచ్చిన పాలసీ కాదు అన్నది తేలిపోయింది. చిన్న, మధ్య తరహా పరిశ్రమలు దెబ్బతిన్నాయి. యువత ఉపాధికి గ్యారెంటీ లేని పరిస్థితి దాపురించింది. రైతుల ఆదాయాలు రెట్టింపు చేస్తామన్న హామీ ఒట్టి మాటగా మిగిలింది. గత పదేళ్లుగా రూపాయి విలువ పతనమవుతూ వస్తోంది. ఇప్పుడు ఆ పతనం పరాకాష్ఠకు చేరింది.

ఈ పరిస్థితుల్లో ఇరాన్ - ఇజ్రాయిల్ యుద్ధాన్ని సాకుగా చూపి పెట్రోల్, డీజిల్ రేట్లను పెంచడం సామాన్యుల నడ్డి విరచడమే. ప్రపంచంలో భారత్​ను మూడో అతిపెద్ద ఆర్థిక వ్యవస్థగా నిలిపామని ఘనంగా ప్రకటించుకుంటున్న మోదీ ప్రభుత్వం ఈ నిర్ణయాన్ని ఎలా సమర్థించుకుంటుంది!? అని రేవంత్ ప్రశ్నించారు. ఇటీవల జరిగిన నాలుగు రాష్ట్రాలు, ఒక కేంద్ర పాలిత ప్రాంత ఎన్నికలకు ముందు మోదీ ప్రభుత్వం “పెట్రోలియం ఉత్పత్తుల ధరలు పెంచం” అని పదే పదే ప్రకటించింది. ఫలితాలు వచ్చి పది రోజులు కూడా గడవకముందే రూ.3 కు పైగా ధరలు పెంచడం ప్రజల నమ్మకాన్ని వంచించడమే. కేవలం ఓట్ల కోసం, ఎన్నికల్లో విజయం కోసం మోదీ అబద్ధాలు చెబుతారని ప్రజలు భావిస్తున్నారు. ఇది విశ్వాస ఘాతుకం అవుతుంది. కేంద్ర ప్రభుత్వం పెంచిన పెట్రోలు, డీజిల్ ధరలను తక్షణం ఉపసంహరించుకోవాలని డిమాండ్ చేస్తున్నాను'' అంటూ సీఎం రేవంత్​రెడ్డి ఎక్స్​ వేదికగా రాసుకొచ్చారు.

తన కాన్వాయ్​ని తగ్గించుకున్న సీఎం రేవంత్ ​రెడ్డి - ఇకపై 4 వాహనాలతోనే

నీట్‌ పరీక్ష రద్దు మోదీ ప్రభుత్వ వైఫల్యానికి నిదర్శనం : సీఎం రేవంత్ రెడ్డి

TAGGED:

REVANTH DEMANDS HIKE PETROL PRICES
REVANTHREDDY DEMANDS FUEL PRICES
REVANTHREDDY SLAMS ON MODI
CM DEMAND TO REDUCE FUEL PRICES
REVANTH DEMANDS HIKE FUEL PRICES

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.