'ప్రభుత్వం పథకం బాగుంది - కానీ ఇతర జిల్లాల నుంచి వచ్చే ఆటోలను కూడా కంట్రోల్ చేయాలి!'
తెలంగాణ ఆటో రిక్షా ఎలక్ట్రిక్ మార్పిడి పథకం-2026 ప్రారంభించిన ప్రభుత్వం - కిట్, ఇన్స్టాలేషన్, ప్రామాణిక ఫిట్మెంట్ ఉపకరణాలకు రూ.1.50 లక్షలు - కొత్త ఈవీ ఆటో కొనుగోలు చేస్తే రూ.1.50 లక్షల సబ్సిడీ
Published : August 17, 2026 at 6:41 PM IST
Auto Retro Fitment Hyderabad : స్వచ్చ హైదరాబాద్ దిశగా అడుగులు వేస్తున్న రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఆటోలతో వచ్చే కాలుష్యాన్ని తగ్గించేందుకు రవాణాశాఖకు కీలక ఆదేశాలు జారీచేసింది. ఓఆర్ఆర్ లోపల తిరిగే ఆటోల నుంచి ఎలాంటి కాలుష్యం వెలువడకుండా చర్యలు తీసుకోవాలని ప్రభుత్వం స్పష్టం చేసింది. తెలంగాణ ఆటో రిక్షా ఎలక్ట్రిక్ మార్పిడి పథకం–2026తో కాలుష్యరహిత నగరంగా హైదరాబాద్ను నిలపాలనే లక్ష్యంతో రవాణాశాఖ ముందుకెళ్తుంది. ఈ పథకంపై ఆటోవాలాలు ఏమంటున్నారు ?, వారి సమస్యలు, తదితర అంశాలపై తెలంగాణ ఆటో డ్రైవర్ల అసోసియేషన్ జేఏసీ కన్వీనర్ వెంకటేశంతో ప్రతినిధి శ్రీపతి శ్రీనివాస్ ముఖాముఖి.
ప్రశ్న : ఓఆర్ఆర్ పరిధిలోని ఆటోలను ఎలక్ట్రిక్గా మార్చడాన్ని మీరెలా చూస్తారు?
తెలంగాణ ప్రభుత్వం హైదరాబాద్లో రెట్రో ఫిట్మెంట్ కింద 18,766 ఆటోలు ఉన్నట్లు పేర్కొంది. రెట్రో ఫిట్మెంట్ లేకుంటే కొత్త ఈవీ వాహనాలు తీసుకోవడానికి సబ్సిడీ ఇస్తామని ప్రభుత్వం చెబుతోంది. హైదరాబాద్లో 1.20 లక్షల ఆటోలు ఎల్పీజీ, సీఎన్జీ, ఈవీతో నడుస్తున్నాయి. అయితే గత 24 సంవత్సరాలుగా పెట్రోల్, డీజిల్ వాహనాలకు హైదరాబాద్లో రిజిస్ట్రేషన్ లేదు. ఈవీ ఆటోల ప్రమోషన్లో భాగంగా కేంద్ర ప్రభుత్వం సబ్సిడీ ఇస్తామని ప్రకటించింది. ఓ ఆరు నెలల వరకే రూ. 70 వేల వరకు సబ్సిడీ ఇచ్చింది. ప్రస్తుతం ఇవ్వడం లేదు. అయితే ఇకపై ఎవరు తీసుకున్నా కేంద్ర, రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు రూ. 1.50 లక్షలు ఇవ్వాలనేది మా డిమాండ్.
ప్రశ్న : రెట్రో ఫిట్మెంట్తో పాటు ఇంకేం డిమాండ్ చేస్తున్నారు?
ఇప్పటికీ 12 వేల మంది ఈవీ ఆటోలు తీసుకున్నారు. కేంద్ర, రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు రెండూ సబ్సిడీ ఇవ్వాలి. కొత్తగా ఈవీ ఆటోలు తీసుకున్న ప్రతి ఒక్కరికీ రూ.1.50 లక్షలు ఇస్తే మంచిది. పెట్రోల్, డీజిల్ వాహనాలను నిషేధించడంలో మేము పూర్తి సహకారం అందిస్తాం.
ప్రశ్న : ఓఆర్ఆర్ పరిధిలో ఎన్ని పెట్రోల్, డీజిల్ ఆటోలు ఉన్నాయి?
ప్రభుత్వ అందించిన సమాచారం ప్రకారం 18 వేలకు పైగా ఆటోలు ఉన్నాయి. అయితే ఇవన్నీ ఇతర జిల్లాలకు సంబంధించిన ఆటోలు. ఇవి హైదరాబాద్ లెక్కలోకి రావు. ఇలా ఇతర జిల్లాల నుంచి వచ్చే ఆటోలను ఎలా కంట్రోల్ చేయాలి అనే విషయం ప్రభుత్వమే చూసుకోవాలి. నగరంలో వాస్తవంగా పెట్రోల్, డీజిల్తో నడిచే ఆటోలు సమారుగా 40 వేలకు పైగా ఉన్నాయి. వీరికి కూడా డీజిల్ ఆటో నిషేధించి ఈవీ ఆటోలు తీసుకునేందుకు అవకాశం ఇవ్వాలి.
ప్రశ్న : పర్యావరణహిత నగరంగా హైదరాబాద్ను తీర్చిదిద్దే క్రమంలో ఆటో యూనియన్ తరఫున మీరిచ్చే సందేశం ఏంటి?
హైదరాబాద్లో కొన్ని లక్షల ఆటోలు తిరుగుతున్నాయి. హైదరాబాద్లో నడిచే లక్షా 20 వేల ఆటోలన్నీ నాన్ పొల్యూషన్ వాహనాలే. ఇవన్నీ ఎల్పీజీ, సీఎన్జీ, ఈవీతో నడుస్తున్నాయి. ఈ రోజుల్లో పెట్రోల్, డీజిల్కు అనుమతి లేదు. మాపైనే కాకుండా ఇతర ట్రాన్స్పోర్టు వాహనాలు, కార్లు, టూవీర్ల పైనా ప్రభుత్వం దృష్టిసారించాలి.
తెలంగాణలో ఈవీ ఆటో పథకం - రూ.200 కోట్లు కేటాయిస్తున్న ప్రభుత్వం - లబ్ధిదారులకు రూ.1.50 లక్షల సబ్సిడీ