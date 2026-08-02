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63 మంది నుంచి అప్పు - రూ.6 కోట్లు చెల్లించకుండా ఉడాయించిన రిటైర్డ్ టీచర్

చీటీ రూపంలో కట్టించుకున్న డబ్బు, తీసుకున్న అప్పు తిరిగి చెల్లించకుండా ఉడాయించిన విశాంత్ర ఉపాధ్యాయుడు - అమెరికాలో పిల్లల చదువుల పేరుతో వసూళ్లు - పులివెందుల డీఎస్పీ కార్యాలయం ముందు బాధితుల ఆందోళన

Retired Teacher Cheating in Pulivendula
Retired Teacher Cheating in Pulivendula (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : August 2, 2026 at 11:56 AM IST

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Retired Teacher Cheating in Pulivendula : పిల్లల ఉన్నత చదువులు, కూతురి పెళ్లిళ్లు, భవిష్యత్తు ప్రణాళికల కోసం మధ్యతరగతి కుటుంబీకులు ఎక్కువగా నమ్మేది చిట్టీలనే. ఈ నమ్మకాన్నే పెట్టుబడిగా మార్చుకున్న ఓ విశ్రాంత ఉపాధ్యాయుడు సుమారు 60 మందికి పైగా బాధితుల నుంచి కోట్ల మేర వసూలు చేసి రాత్రికి రాత్రే ఉడాయించిన ఉదంతం పులివెందులలో వెలుగుచూసింది. పిల్లల ఫీజులంటూ నమ్మించి తీసుకున్న అప్పులు, నెలనెలా కట్టిన చీటీ డబ్బులు తిరిగి ఇవ్వకుండా పరారయ్యాడు.

నమ్మిన వాళ్లనే నట్టేట ముంచాడో విశ్రాంత ఉపాధ్యాయుడు. చీటీల రూపంలో కట్టించుకున్న డబ్బుతో పాటు, పిల్లల ఉన్నత చదువులంటూ నమ్మించి సుమారు 63 మంది నుంచి రూ.6 కోట్ల మేర అప్పుగా వసూలు చేసి రాత్రికి రాత్రే ఉడాయించాడు. ఈ మోసం ఆలస్యంగా వెలుగుచూడటంతో బాధితులు శనివారం పులివెందుల డీఎస్పీ మురళీ నాయక్‌ను ఆయన కార్యాలయంలో కలిసి తమకు న్యాయం చేయాలని వేడుకున్నారు.

బాధితుల కథనం ప్రకారం: పులివెందులకు చెందిన విశ్రాంత ఉపాధ్యాయుడు శివకాశిరెడ్డి స్థానికంగా పలువురితో చీటీలు వేయించాడు. అలాగే తన పిల్లల ఉన్నత చదువులు, కాలేజీ ఫీజులు, ఇతర అత్యవసర అవసరాలు ఉన్నాయంటూ నమ్మించి పలువురి నుంచి పెద్ద మొత్తంలో అప్పులు తీసుకున్నాడు. తీరా డబ్బులు తిరిగి చెల్లించాల్సిన సమయం వచ్చేసరికి చేతులెత్తేసి, బాధితులకు ఐపీ (దివాలా) నోటీసులు జారీ చేసి పరారయ్యాడు. కూడబెట్టుకున్న సొమ్ము పోవడంతో పిల్లల చదువులు, పెళ్లిళ్లకు డబ్బుల్లేక నరకం చూస్తున్నామని బాధితులు డీఎస్పీ వద్ద వాపోయారు.

ఈ విషయమై డీఎస్పీ మురళీ నాయక్ మాట్లాడుతూ శివకాశిరెడ్డి బాధితుల నుంచి వసూలు చేసిన సొమ్మునంతా అమెరికాలో ఉన్న తన పిల్లల చదువులకు, స్థిరాస్తుల కొనుగోళ్లకు మళ్లించి మోసానికి పాల్పడ్డాడన్నారు. ఈ మోసంపై నాలుగు నెలల క్రితమే ఆయనకు చెల్లెలు వరుసయ్యే సరస్వతమ్మ ఇచ్చిన ఫిర్యాదుతో కేసు నమోదు చేశామని వెల్లడించారు. తాజాగా వచ్చిన బాధితుల వివరాలను కూడా ఈ కేసులోనే చేర్చి, నిందితుడిపై కఠిన చర్యలు తీసుకుంటామని, బాధితులకు న్యాయం జరిగేలా చూస్తామని డీఎస్పీ భరోసా ఇచ్చారు.

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