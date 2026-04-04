'అమ్మ తొలిదైవం' - 16ఏళ్లుగా సమాజ శ్రేయస్సు కోసం చిన్నారులను తీర్చిదిద్దుతున్న ఎస్సై

సమాజ శ్రేయస్సుకు జీవితాన్ని అంకితం చేసిన రిటైర్డ్ ఎస్సై పాటిల్ రాజశేఖర్‌ - అమ్మే తొలి దైవమని ఈ తరానికి తెలియచెప్పడమే లక్ష్యం- తల్లిదండ్రులు దైవ సమానులంటూ 'అమ్మ తొలిదైవం' పేరిట సంస్థ ఏర్పాటు

Published : April 4, 2026 at 10:56 AM IST

Retired SI Patil Rajasekhar Service To Society : అమ్మే తొలి దైవం. ఇది ఈ తరానికి తెలియచెప్పడమే ఆయన లక్ష్యం. వివాహం చేసుకోకుండా తల్లికి చివరిదాకా సపర్యలు చేశారు. తల్లిదండ్రులు దైవ సమానులంటూ 'అమ్మ తొలిదైవం' పేరిట సంస్థను ఏర్పాటు చేశారు. ఏకలవ్యుడి తరహాలో భారతీయ కళలను నిస్వార్థంగా పిల్లలకు నేర్పించడానికి ఆయన జీవితాన్ని అంకితం చేశారు. 16 ఏళ్లుగా చిన్నారులకు సంప్రదాయ కళలపై శిక్షణ ఇస్తూ ఉన్నతంగా తీర్చిదిద్దారు. అసలు ఈయన ఎవరు? సంస్థ స్థాపించడానికి గల కారణాలేమిటో ఈ కథనంలో చూద్దాం.

ఇంట్లో తల్లిదండ్రులకే ఆశ్చర్యం : అనంతపురం జిల్లా కేంద్రంలో కమ్యూనికేషన్ విభాగంలో ఎస్సైగా పనిచేసి ఈ ఏడాది ఫిబ్రవరిలో పదవీవిరమణ పొందారు పాటిల్ రాజశేఖర్. చిన్నతనంలోనే ఏ గురువు లేకుండా సంప్రదాయ కళలు నేర్చుకున్నారు. ఉన్నత విద్య చదివించి, సమాజంలో గౌరవాన్ని ఇచ్చిన తల్లిదండ్రుల పట్ల కొద్దిమంది మాత్రమే అనురాగ, ఆప్యాయతలు చూపుతున్నారని గ్రహించారు.

నైతిక విలువలు, సంప్రదాయాలు తెలియచెప్పే వ్యవస్థ లేకపోవడం వల్లే చిన్నారుల్లో అవి కొరవడుతున్నాయని భావించారు. 2010లో ఉరవకొండలో 'అమ్మ తొలి దైవం' సంస్థను స్థాపించారు. ఆ సంస్థ ద్వారా పిల్లలకు సంప్రదాయ కళలపై శిక్షణ ఇప్పించారు. పోలీసు అధికారిగా తన వేతనాన్ని అంతా సంస్థ కోసం, సంప్రదాయ కళల శిక్షణ కోసం వెచ్చించారు. రాజశేఖర్ వద్ద శిక్షణ తీసుకుంటున్న చిన్నారులు మానవత, నైతిక విలువలు నేర్చుకొని ఇంట్లో తల్లిదండ్రులకే ఆశ్చర్యాన్ని కలిగిస్తున్నారు.

ఎస్పీ బాలసుబ్రహ్మణ్యంతో ప్రశంసలు : రాజశేఖర్‌ ఓవైపు పోలీసు శాఖలో కీలకమైన బాధ్యతలు నిర్వహిస్తూనే గాయకుడిగా అనేక భక్తిగీతాల ఆల్బమ్స్ చేశారు. రాజశేఖర్, ఎస్పీ బాలసుబ్రహ్మణ్యంతో పలుమార్లు ప్రశంసలు అందుకున్నారు. పదవీవిరమణ పొందిన తరువాత పూర్తిస్థాయిలో సంస్థకే తన సేవలను కేటాయించారు. ఇప్పటివరకు 40 లక్షల రూపాయల వరకు వెచ్చించారు. తన సంస్థ ద్వారా వెయ్యి మందికి పైగా విద్యార్థులను సంప్రదాయ కళల్లో తీర్చిదిద్దారు.

వీరిలో కొందరు తిరుపతిలోని టీటీడీ సంగీత కళాశాలలో ఉన్నత విద్య అభ్యసిస్తున్నారు. ఆయన రచించిన దేశభక్తి, ప్రేమ, భక్తి, జానపద గేయాలకు రాష్ట్రవ్యాప్తంగా గుర్తింపు వచ్చింది. పోలీసు శాఖలో రాష్ట్రస్థాయిలో ఏ కార్యక్రమం నిర్వహించినా, తన శిష్య బృందంతో ప్రదర్శనలు ఇస్తున్నారు. తమ పిల్లలు ఇంట్లో అల్లరి చేస్తూ, చదువుపై ధ్యాస పెట్టేవారు కాదని అమ్మ తొలిదైవం సంస్థ శిక్షణతో చదువులో మేటిగా నిలవడమే కాకుండా పెద్దల పట్ల గౌరవభావంతో మెలుగుతున్నట్లు చిన్నారుల తల్లిదండ్రులు చెబుతున్నారు.

లాభాపేక్ష లేకుండా తన వేతనాన్ని, జీవితాన్ని వెచ్చించి సమాజ శ్రేయస్సు కోసం చిన్నారులను తీర్చిదిద్దుతున్న పాటిల్ రాజశేఖర్ నేటి తరానికి ఆదర్శంగా నిలుస్తున్నారు. తల్లిదండ్రుల సహకారంతోనే చిన్నారులను క్రమశిక్షణ కలిగిన పౌరులుగా తీర్చిదిద్దుతున్నట్లు పాటిల్ రాజశేఖర్ చెబుతున్నారు.

