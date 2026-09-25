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వెటరన్‌ ప్రపంచ అథ్లెట్‌ పోటీల్లో 450 పతకాలు - యువతకు ఆదర్శం ఏనుగుల కోటేశ్వరమ్మ

విశ్రాంత వ్యాయామ ఉపాధ్యాయురాలు ఏనుగుల కోటేశ్వరమ్మ వెటరన్‌ క్రీడాకారిణిగా ప్రత్యేక గుర్తింపు పొందుతున్నారు. 2014 నుంచి 2018 వరకు వరుసగా పతకాలను గెలుచుకున్నారు. ప్రస్తుతం వివిధ కారణాలతో పోటీలకు వెళ్లలేకపోతున్నారు.

Veteran Sportswoman Enugula Koteswaramma
పతకాల 'కోట' క్రీడా స్ఫూర్తికి నిలువెత్తు రూపం ఏనుగుల కోటేశ్వరమ్మ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : September 25, 2026 at 2:43 PM IST

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Veteran Sportswoman Enugula Koteswaramma : ఏజ్​ ఈజ్​ జస్ట్​ ఏ నంబర్​ అని నిరూపిస్తూ, అంతర్జాతీయ క్రీడల్లో భారత త్రివర్ణ పతాకాన్ని సగర్వంగా ఎగురవేస్తున్నారు విశ్రాంత వ్యాయామ ఉపాధ్యాయురాలు, సీనియర్ వెటరన్ అథ్లెట్ ఏనుగుల కోటేశ్వరమ్మ. మూడు దశాబ్దాలకు పైగా వ్యాయామ ఉపాధ్యాయురాలిగా వందలాది మంది క్రీడాకారులను తీర్చిదిద్దిన ఆమె, తానే స్వయంగా ఒక అజేయ క్రీడాకారిణిగా మారి ఇప్పటివరకు అంతర్జాతీయ, జాతీయ స్థాయిల్లో సుమారు 450 పతకాలను కైవసం చేసుకున్నారు. ఇటీవల స్వీడన్‌లో జరిగిన వెటరన్‌ ప్రపంచ అథ్లెట్‌ పోటీల్లో సైతం కాంస్య పతకంతో మెరిసి, యువ అథ్లెట్లకు సైతం ఆదర్శంగా నిలుస్తున్నారు.

వ్యాయామ ఉపాధ్యాయురాలిగా అద్భుత ప్రస్థానం: పట్టణంలోని ప్రముఖ విద్యాసంస్థ అయిన జవహర్‌భారతి కళాశాలలో ఏనుగుల కోటేశ్వరమ్మ 1975 నుంచి 2006 వరకు సుదీర్ఘ కాలం పాటు వ్యాయామ ఉపాధ్యాయురాలిగా సేవలు అందించారు. క్రీడలంటే ఎంతో ఇష్టం ఉన్న ఆమె, క్రమశిక్షణతో కూడిన శిక్షణను అందిస్తూ ఎంతోమంది విద్యార్థులను క్రీడాకారులుగా తీర్చిదిద్దారు. కేవలం మైదానంలో కోచ్‌గా విద్యార్థులను ప్రోత్సహించడమే కాకుండా, స్వయంగా తానే బరిలోకి దిగాలని నిశ్చయించుకున్నారు. ఈ క్రమంలోనే 1989 నుంచి వెటరన్ క్రీడాకారిణిగా ట్రాక్ అండ్ ఫీల్డ్ పోటీల్లో తన సరికొత్త ప్రస్థానాన్ని ప్రారంభించారు.

అంతర్జాతీయ వేదికలపై పతకాల వేట: అప్పటినుంచి ఇప్పటివరకు జిల్లా, రాష్ట్ర, జాతీయ, ఆసియా, ప్రపంచ స్థాయి వెటరన్ పోటీల్లో పాల్గొంటూ అప్రతిహతంగా దూసుకుపోతున్నారు. ఇప్పటివరకు ఆమె సాధించిన మొత్తం పతకాల సంఖ్య 450కి చేరడం విశేషం. ప్రపంచ దేశాల అథ్లెట్లు పాల్గొనే ప్రతిష్టాత్మక ప్రపంచ వెటరన్ అథ్లెటిక్స్ పోటీల్లో ఆమె అద్భుత ప్రతిభ కనబరిచారు. గతంలో అమెరికాలో జరిగిన ప్రపంచ పోటీల్లో స్వర్ణ పతకాన్నిగెలుచుకున్న కోటేశ్వరమ్మ, జర్మనీలో జరిగిన పోటీలతో పాటు స్వదేశంలో జరిగిన వివిధ అంతర్జాతీయ ఈవెంట్లలో రజిత పతకాలను గెలుచుకున్నారు. రెండేళ్ల క్రితం స్వీడన్ వేదికగా జరిగిన ప్రపంచ వెటరన్ అథ్లెట్ పోటీల్లోనూ కాంస్య పతకం సాధించి తన సత్తా చాటారు.

అరుదైన ప్రతిభ – పతకాల పట్టిక: ఏటా ఆసియా, ప్రపంచ స్థాయి పోటీల్లో క్రమం తప్పకుండా పాల్గొంటున్న కోటేశ్వరమ్మ విదేశీ గడ్డపై సాధించిన కొన్ని అరుదైన విజయాలు

  • 2014 (జపాన్): రెండు కాంస్య పతకాలు
  • 2015 (శ్రీలంక): రెండు స్వర్ణ పతకాలు, రెండు రజిత పతకాలు
  • 2016 (మలేషియా): రెండు స్వర్ణ పతకాలు, ఒక రజిత పతకం
  • 2017 (సింగపూర్): నాలుగు బంగారు (స్వర్ణ) పతకాలతో క్లీన్ స్వీప్
  • 2018 (ఫ్రాన్స్): రెండు స్వర్ణ పతకాలు, ఒక కాంస్య పతకం

దేశ ఖ్యాతిని మరింత ఇనుమడింపజేస్తా: గతంలో కొన్ని అనివార్య కారణాలు, ఆర్థిక, వ్యక్తిగత ఇబ్బందుల వల్ల విదేశాల్లో జరిగిన మరికొన్ని ముఖ్యమైన పోటీలకు హాజరుకాలేకపోయానని కోటేశ్వరమ్మ ఈ సందర్భంగా గుర్తు చేసుకున్నారు. అయినప్పటికీ వెనకడుగు వేయకుండా, మున్ముందు విదేశాల్లో జరగబోయే అన్ని వెటరన్ క్రీడల్లోనూ తప్పక భాగస్వామ్యం పంచుకుంటానని ధీమా వ్యక్తం చేశారు. రాబోయే రోజుల్లో మరిన్ని పతకాలు సాధించి, అంతర్జాతీయ వేదికలపై భారతదేశ కీర్తి ప్రతిష్టలను మరింత ఇనుమడింపజేయడమే తన లక్ష్యమని ఆమె స్పష్టం చేశారు. పట్టుదల, నిరంతర సాధన ఉంటే వయసుతో నిమిత్తం లేకుండా అనుకున్న లక్ష్యాలను సాధించవచ్చని కోటేశ్వరమ్మ నిరూపిస్తున్నారు.

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ఏనుగుల కోటేశ్వరమ్మ క్రీడాకారిణి
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VETERAN SPORTSWOMAN
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ENUGULA KOTESWARAMMA

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