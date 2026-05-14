మిద్దెను చిట్టడివిలా మార్చేసిన విశ్రాంత ఉద్యోగి - 300 రకాలకు పైగా మొక్కల పెంపకం
మిద్దెను చిట్టడివిలా మార్చేసిన ఆఫీసర్ - కల్తీ ఆహారోత్పత్తులకు అరికట్టే దిశగా సాగు - వైద్య మొక్కలు కూడా అందుబాటులో - సేంద్రియ వ్యవసాయం ద్వారానే ఆరోగ్యమైన జీవితం అంటున్న ఉద్యోగి
Published : May 14, 2026 at 3:36 PM IST
Retired Officer Terrace Gardening At Nizamabad : ఎన్నడూ లేనివిధంగా మిద్దెసాగుపై ప్రజల్లో మక్కువ పెరుగుతోంది. పైకప్పునే వ్యవసాయ క్షేత్రంగా మార్చి పండ్లు, పూలు సాగు చేస్తున్నారు. రసాయన ఎరువుల జోలికి వెళ్లకుండా పూర్తిగా సేంద్రీయ విధానంలోనే ఇంటికి కావాల్సిన కూరగాయలు, ఆకుకూరలు పండించుకుంటున్నారు. అదే కోవలో పదేళ్లుగా మిద్దెసాగులో రాణిస్తూ ఆరోగ్యంగా జీవిస్తున్నారు నిజామాబాద్కు చెందిన విశ్రాంత ఉద్యోగి ప్రమోద్ చంద్ర.
చిట్టడివిలా మారిన పైకప్పు : నిజామాబాద్కు చెందిన విశ్రాంత ఉద్యోగి ప్రమోద్చంద్ర తన మేడపై ఉన్న ఖాళీ స్థలాన్ని కూరగాయల తోటగా మార్చేశారు. ఇందుకు తన 330 గజాల ఇంటిపై కప్పును వేదికగా మార్చుకున్నారు. గత పదేళ్లుగా మిద్దెసాగులో రాణిస్తూ మూడో అంతస్తును ఓ చిట్టడివిగా మార్చేశారు. కూరగాయలు, పండ్ల మొక్కల పెంపకంతో చాలా డబ్బులు ఆదా అవుతుండడంతో ఈ తోట ఎదుగుదలపైనే పూర్తిగా దృష్టిసారిస్తున్నారు.
రకరకాల కూరగాయలు, పండ్ల సాగు : ఇంటిపైన చిన్నచిన్న కుండీలు, కాంక్రీట్తో ఏర్పాటుచేసిన ప్రత్యేక మడుల్లో వీటిని సాగుచేస్తున్నారు. పలు రకాల పూలమొక్కలతో సహా కూరగాయలు, ఆకుకూరలు ఔషధ మొక్కలను పెంచుతున్నారు. ఔషధ మొక్కల్లో ప్రత్యేకమైన లక్ష్మణ ఫలం, రామఫలం, ఇన్సులిన్ చెనంగి చెట్టుతోపాటు దాల్చిని చెక్క, బగార ఆకు, బండపువ్వు, అలోవేరా, ద్రాక్ష, చెర్రీ, మునగ, దానిమ్మ, జామ, నాలుగు రకాల నిమ్మ, సీతాఫలం, అరటి, మేడి, డ్రాగన్ ఫ్రూట్ లాంటి 300 రకాలను మిద్దెపై సాగుచేస్తున్నారు. ఇలా పదేళ్లుగా సేంద్రియ పద్ధతిలోనే వీటిన్నంటినీ పెంచుతున్నారు. అప్పటినుంచి బయట కూరగాయలు కొనడం మానేయడం సహా తన బంధువులకు సైతం తాజా కూరగాయలు అందజేస్తున్నారు. కల్తీకి అనర్హం అనే విధంగా ఆహారోత్పత్తులు తయారవ్వడం వల్లనే మిద్దెసాగు చేపట్టానని విశ్రాంత ఉద్యోగి ప్రమోద్చంద్ర చెబుతున్నారు.
"ప్రస్తుతం నా వయసు 73 సంవత్సరాలు. నేను దాదాపు 10 సంవత్సరాల నుంచి మిద్దె తోటను సాగు చేస్తున్నాను. కోవిడ్ టైంలో నాకు కోవిడ్ వచ్చింది. ఆ సమయంలో నేను పెంట్ హౌస్లో ఉండి తోటను చూసుకున్నాను. నేను వ్యవసాయ కుటుంబం నుంచే వచ్చాను. నాకు వ్యవసాయం చిన్నప్పటి నుంచే ఇష్టం. ఇది నాకు అలవాటు ఉన్న వృత్తి కాబట్టి మనమే తోటను ఎందుకు పెట్టొద్దనే ఉద్దేశంతో మొదలు పెట్టాను. ఆ విధంగా ప్రస్తుతం రకరకాల మొక్కల్ని పెంచుతున్నాను. దాదాపు 300 రకాల మొక్కలు ఉన్నాయి. వైద్యానికి సంబంధించిన మొక్కలు కూడా పెంచుతున్నాను. మేము పండించే కూరగాయలనే తింటాం" - ప్రమోద్చంద్ర , విశ్రాంత ఉద్యోగి
సేంద్రియ పద్ధతిలో మొక్కల పెంపకం : ఎలాంటి రసాయనాలు వాడకుండా పూర్తిగా సేంద్రియ విధానంలో మొక్కలను సంరక్షిస్తున్నారు. మొక్కల మొదళ్లలో ఎండుటాకులు, గుడ్డుపొట్టు, పేడ, గోమూత్రం, వంట గదిలోని వ్యర్ధాలు వేసి పెంచుతున్నారు. రోజు ఉదయం నుంచి సాయంత్రం వరకు ఈ తోటలోనే గడుపుతూ చీడపీడలు దరిచేరకుండా చూస్తున్నారు. మిద్దెతోటలోని కూరగాయలు తినడం వల్ల తన కుటుంబసభ్యులందరూ ఎలాంటి రోగాలు లేకుండా ఆరోగ్యంగా జీవిస్తున్నారని విశ్రాంత ఉద్యోగి ప్రమోద్చంద్ర చెబుతున్నారు. ఇక్కడ కాలంతో సంబంధం లేకుండా ఎప్పుడూ చల్లదనమే ఉంటుందంటున్నారు. మొక్కలు పెంచడానికి అవకాశం ఉన్నవారు మిద్దెతోట వైపు దృష్టిసారించాలని సూచిస్తున్నారు.
"మనం మట్టిలో కూరగాయలు పెంచుకోవాలి అనుకుంటే దాంట్లో 40 శాతం పేడ ఉండాలి. కూరగాయల మొక్కల్ని కూడా మనుషుల్లాగా భావించి వాటికి తగిన పోషకాలు అందించాలి. అప్పుడే మనకు అవి ప్రతిఫలాన్నిస్తాయి. మొక్కలు పెంచాలనే ఆసక్తి ఉంటే మొదట చిన్న చిన్న కుండీలో పెట్టి పెంచుకోవచ్చు" - ప్రమోద్చంద్ర , విశ్రాంత ఉద్యోగి