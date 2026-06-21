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ఈ పెద్దాయన చాలా గ్రేట్ - 67 ఏళ్ల వయసులోనూ బైక్​రైడింగ్, మారథాన్, సైక్లింగ్​లో రికార్డులు

ఆరు పదుల వయసులోనూ నవ యువకుడిలా బైక్‌ రైడింగ్, సైక్లింగ్, మారథాన్‌లతో రికార్డులు - ఆదర్శంగా నిలుస్తున్న విశ్రాంత మేజర్‌ జనరల్ - తన రైడ్​ల ప్రస్థానం, ఆరోగ్య రహస్యాలు ఆయన మాటాల్లోనే

Krishnamohan's Inspiring Life Story
Krishnamohan's Inspiring Life Story (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : June 21, 2026 at 10:23 PM IST

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Updated : June 21, 2026 at 10:34 PM IST

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Krishnamohan Inspiring Life Story : ఓ ఐదు నిమిషాలు అలా ఆగకుండా పరుగెడితే ప్రయాసపడతారు. ఓ కిలోమీటర్​ నడవాలంటే అమ్మో అంటారు నేటి తరం యువతలో అధికశాతం మంది. అలాంటి వారంతా హైదరాబాద్​ నగరానికి చెందిన విశ్రాంత మేజర్ జనరల్ ఆలపాటి వెంకట కృష్ణమోహన్ పరగుల స్టోరీ విన్నారంటే వావ్​ అనక మానరు. ఆయన 67 ఏళ్ల వయసులోనూ పరుగుల్లో చిరుతలా, బైక్​ ఎక్కారంటే ఫీనిక్స్ పక్షిలా ఉత్సాహంగా దూసుకుపోతున్నారు. ఇప్పటివరకూ సుమారు 50 వేల కిలోమీటర్ల దూరం బైక్‌ రైడ్‌లు, 30 వేల కిలోమీటర్ల వరకు సైక్లింగ్, వెయ్యి కి.మీ. వరకూ మారథాన్‌లను పూర్తిచేశారు. ఆయనకు ఇప్పటి వరకు వచ్చిన పతకాలు, షీల్డులకు లెక్కేలేదు. తన రైడ్‌ల ప్రస్థానం ఆరోగ్యం రహస్యాలు ఆయన మాటల్లోనే తెలుసుకుందాం.

హైస్కూల్​ రోజుల నుంచే : మాది మచిలీపట్నం ప్రాంతం. చదువంతా కాకినాడలోనే సాగింది. హైస్కూల్‌ రోజుల నుంచే సైకిల్‌ తొక్కడంపై అభిరుచిని పెంచుకున్నా. కాకినాడ రంగరాయ మెడికల్‌ కళాశాలలో ఎంబీబీఎస్​ పూర్తయ్యాక సికింద్రాబాద్‌ మెడికల్‌ ఆసుపత్రిలోని ఆర్మీ మెడికల్‌ కోర్‌లో చేరా. అప్పట్నుంచి రన్నింగ్‌ ప్రారంభించాను. 1996లో ఆర్మీ మెడికల్‌ కోర్‌ తరఫున పాల్గొని లఖ్‌నవూ నుంచి 4 జిప్సీలలో దేశంలోని ఆర్మీ మెడికల్‌ ప్రదేశాలన్నింటినీ సందర్శించేలా మొదటి ‘హెరిటేజ్‌ కార్‌ రన్‌ కార్యక్రమాన్ని’ నిర్వహించాం. అందుకుగాను లిమ్కా బుక్‌ ఆఫ్‌ రికార్డ్స్​లో చోటు దక్కింది. అప్పట్నుంచి నా పరుగు మరింత వేగం పుంజుకుందని చెప్పవచ్చు. ఇప్పటికీ ఆగనంటోంది’ అని చెబుతున్నారాయన. ప్రస్తుతం ఆయన ఉత్తరాఖండ్‌లో సుమారు 6 వేల మీటర్ల ఎత్తున్నటువంటి ఆది కైలాశ్‌ శిఖరం ఎక్కేందుకు సిద్ధమై అక్కడికి వెళ్లారు.

సైకిల్‌పై సాహసాలు :

  • 2015 నుంచి ఫ్రాన్స్​కు చెందినటువంటి ‘ఆడాక్స్‌ క్లబ్‌ ఇంటర్నేషనల్‌’ వారు నిర్వహించే 200, 300, 400, 600 కిలోమీటర్ల సైక్లింగ్‌ను 4 సార్లు పూర్తి చేసి ‘టెట్రా సూపర్‌ రాండనీర్‌’గా నిలిచారు.
  • 2016లో స్వచ్ఛభారత్‌ అభియాన్(ఎస్​బీఎం), రోటరీ ఫౌండేషన్‌ శతాబ్దిఉత్సవాల నేపథ్యంలో కశ్మీర్‌- కన్యాకుమారి వరకు 4,500 కిలోమీటర్ల సైకిల్‌యాత్ర.
  • 2019లో జల్‌శక్తి మిషన్‌ కింద గుజరాత్‌ నుంచి అసోంలోని గువాహటి వరకు 3,200 కిలోమీటర్ల సైకిల్‌ యాత్ర.
  • 2022 నవంబరు నెలలో 30రోజుల్లో దేశంలోని గోల్డెన్‌ క్వాడ్రిలేటరల్‌ హైవే సైక్లింగ్‌(స్వర్ణ చతుర్భుజి) అయిన దిల్లీ, కోల్‌కతా, చెన్నై, ముంబయిని కలిపే 6,083 కిలోమీటర్ల దూరాన్ని సైకిల్‌పై పూర్తిచేశారు. 63 ఏళ్ల వయసులో ఆ రికార్డును సాధించిన మొదటివ్యక్తిగా నిలిచారు.
  • మారథాన్‌లోనూ అడుగు : 2008లో ముంబయిలో టాటా మారథాన్, లఖ్‌నవూ, దిల్లీలో హాఫ్‌ మారథాన్‌ విజయవంతంగా పూర్తిచేశారు. అనంతరం గుర్‌గావ్, కత్‌గోదామ్, తేజ్‌పుర్, అసోం మారథాన్లు, 2020లో మేఘాలయలోని షిల్లాంగ్‌ నుంచి చిరపుంజి వరకు 50 కిలోమీటర్ల వాకథాన్​ను పూర్తిచేశారు.

ఆయన రైడ్‌లలో కొన్ని ముఖ్య ఘట్టాలివే : 2019 సంవత్సరంలో చెన్నై వెస్ట్‌ కోస్ట్‌ నుంచి కన్యాకుమారి మీదుగా ఈస్ట్‌ కోస్ట్‌ వరకు 3 కి.మీ వరకు బైక్‌ రైడ్‌. అదే ఏడాది దేశానికి 3 చివరి సరిహద్దులైనటువంటి అరుణాచల్‌ ప్రదేశ్‌లోని గుజరాత్‌లోని కోటేశ్వర్, కిబితు, తమిళనాడులోని కన్యాకుమారిని కలుపుతూ 11,500 కిలోమీటర్ల బైక్‌ రైడ్‌.

2024 సంవత్సరంలో టూర్‌ ఆఫ్‌ నీలగిరీస్‌ 15వ ఎడిషన్‌ కోసం కేరళ, కర్ణాటక, తమిళనాడు కొండల్లోంచి 2,300 కిలోమీటర్ల బైక్‌ రైడ్‌.

"ఉదయం బ్లాక్‌ కాఫీ, కప్పు శనగలు తీసుకుంటా. మధ్యాహ్నం కప్పు ఓట్స్‌తోపాటు పాలు, సాయంత్రం ఒక కప్పు వైట్​ రైస్​ లేదా రెండు చపాతీలు (ఎక్కువ కూరతో) తింటాను. ఎగ్​ అదనం. నాన్‌వెజ్, కాఫీ, స్వీట్లు తినను. 30 ఏళ్ల నుంచి ఇప్పటి వరకు మాత్రల జోలికి పోలేదు. ఇప్పటివరకు వేల మందిని సైక్లింగ్, రన్నింగ్‌ దిశగా మళ్లించా"-

Last Updated : June 21, 2026 at 10:34 PM IST

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