ఎట్టకేలకు చిక్కిన కల్పన : 5 నెలల పాటు మాటువేసి - కుమారుడి ద్వారా ఫోన్ చేయించి
విశ్రాంత ఐపీఎస్ వినయ్ రంజన్ రే భార్య తనూజ హత్య కేసు నిందితులను పోలీసులు అరెస్ట్ చేశారు. కీలక నిందితురాలు కల్పన కుమారుడి ద్వారా మిగితా వారిని అదుపులోకి తీసుకున్నారు.
Published : October 26, 2026 at 7:34 AM IST|
Updated : October 26, 2026 at 8:09 AM IST
Retired IPS Vinay Ranjan Ray Wife Murder Accused Arrest : ఐదు నెలల క్రితం జరిగిన విశ్రాంత ఐపీఎస్ వినయ్ రంజన్ రే భార్య హత్య కేసు నిందితులు ఎట్టకేలకు పోలీసులకు చిక్కారు. ప్రధాన నిందితురాలు కల్పనతో పాటు మరో నలుగురిని పోలీసులు అరెస్ట్ చేశారు. హత్యానంతరం నిందితులు దేశ సరిహద్దులు దాటి నేపాల్ పారిపోవడంతో వారిని పట్టుకోవడం సవాల్గా మారింది. దాదాపు 5 నెలల పాటు మూడు దఫాలుగా నేపాల్కు వెళ్లిన పోలీసులు స్థానికులతో మమేకమై, రహస్య నిఘా కొనసాగించి పట్టుకున్నారు.
కేసును ప్రతిష్ఠాత్మకంగా తీసుకున్న పోలీసులు
హైదరాబాద్ జూబ్లీహిల్స్ ప్రశాసన్నగర్లో 5 నెలల క్రితం జరిగిన విశ్రాంత ఐపీఎస్ అధికారి వినయ్రంజన్రే భార్య తనూజ హత్య కేసులో కీలక పరిణామం చోటుచేసుకుంది. ఈ ఏడాది మే 7న ఇంట్లో పని చేసే నేపాలీ పని మనిషి కల్పన మరో నలుగురితో కలిసి తనూజ రంజన్ను హత్య చేశారు. అనంతరం ఇంట్లో ఉన్న నగలు, బంగారం, డబ్బు దోచుకుని పరారయ్యారు. తనూజ హత్య కేసును తీవ్రంగా పరిగణించిన పోలీసులు, నిందితులను పట్టుకోవడానికి మూడు ప్రత్యేక బృందాలను ఏర్పాటు చేశారు.
ఘాతుకానికి పాల్పడిన నేపాలీ దుండగులు బిహార్ సరిహద్దు మీదుగా నేపాల్ పారిపోయారు. విశ్రాంత ఐపీఎస్ భార్య కావడంతో కేసును ఛేదించడం పోలీసులకు ప్రతిష్ఠాత్మకంగా మారింది. నిందితులను గుర్తించేందుకు అన్ని కోణాల్లో దర్యాప్తు చేపట్టారు. సరిహద్దులు దాటి నేపాల్ పారిపోవడంతో నిందితులను పట్టుకోవడం పోలీసులకు సవాల్గా మారింది.
నిందితురాలి కుమారుడి ద్వారా
నేపాల్ పారిపోయిన నిందితులను పట్టుకునేందుకు పోలీసులు ప్రత్యేక కార్యాచరణకు దిగారు. దాదాపు 5 నెలల పాటు మూడు దఫాలుగా ప్రత్యేక పోలీసు బృందాలను నేపాల్కు పంపించి, అక్కడి పరిస్థితులు, నిందితుల కదలికలపై నిఘా పెట్టారు. స్థానికులకు అనుమానం రాకుండా సాధారణ పౌరుల్లా చలామణి అవుతూ హెయిర్ సెలూన్లు, తినుబండారాల కేంద్రాలు, బంగారు ఆభరణాల దుకాణాల పరిసరాల్లో నిఘా కొనసాగించినట్లు సమాచారం. నేపాల్లో స్థిరపడిన భారత సంతతి పౌరులతో పరిచయాలు పెంచుకుని కీలక సమాచారాన్ని సేకరించినట్లు తెలుస్తోంది.
హైదరాబాద్ సీపీ సజ్జనర్, టాస్క్ఫోర్స్ డీసీపీ వైభవ్ గైక్వాడ్ నేపాల్కు వెళ్లిన బృందాలతో సమన్వయం చేస్తూ ఎప్పటికప్పుడు దిశానిర్దేశం చేశారు. ఈ క్రమంలో ప్రధాన నిందితురాలు కల్పన కుమారుడు ముంబయికి వస్తున్నట్లు సమాచారం అందడంతో పోలీసులు అతడిని అదుపులోకి తీసుకున్నట్లు తెలుస్తోంది. అతని ద్వారా కల్పనను తమ వద్దకు రప్పించుకోగలిగినట్లు సమాచారం. అనంతరం మిగిలిన నిందితులను కూడా వ్యూహాత్మకంగా వలపన్ని పట్టుకున్నారు.
దిల్లీలో మరో దోపిడీకి సహకరించిన నిందితుడు
నేపాల్ చట్టాలు, అంతర్జాతీయ నిబంధనల నేపథ్యంలో నిందితులను అదుపులోకి తీసుకునేందుకు స్థానిక అధికారులతో సంప్రదింపులు జరుపుతూ పోలీసులు ఆచితూచి వ్యవహరించారు. ఈ హత్య కేసు నిందితుల్లో ఒకరు మధ్యలో దిల్లీకి వచ్చి, మరో దోపిడీ కేసులో సహకరించి తిరిగి నేపాల్ వెళ్లినట్లు కూడా పోలీసులు గుర్తించారు. 5 నెలల పాటు సాగిన ఈ ఆపరేషన్లో ప్రధాన నిందితురాలు కల్పనతో పాటు మిగతా నలుగురు నిందితులను కూడా పోలీసులు అరెస్ట్ చేశారు. మరో రెండ్రోజుల్లో నిందితులను మీడియా ముందు ప్రవేశపెట్టే అవకాశం ఉంది.
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