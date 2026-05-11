విశ్రాంత ఐపీఎస్ భార్య హత్య కేసు - నిందితుల కోసం ఆ 3 ప్రాంతాల్లో మాటువేసిన పోలీసులు
హైదరాబాద్, పుణె, నేపాల్ సరిహద్దుల్లో ప్రత్యేక బృందాలతో గాలింపు - పుణెలో కల్పన తల్లిదండ్రుల్ని అదుపులోకి తీసుకున్న పోలీసులు - కల్పన భర్తకు దోపిడీతో సంబంధం ఉందని పోలీసుల అనుమానం
Published : May 11, 2026 at 9:45 AM IST
Retired IPS Officer Wife Murder Case : విశ్రాంత ఐపీఎస్ వినయ్ రంజన్ రే భార్య తనూజ హత్య కేసులో నిందితుల కోసం పోలీసులు ముమ్మరంగా గాలిస్తున్నారు. వారి ఆచూకీ ఇంకా చిక్కలేదు. దేశవ్యాప్తంగా కలకలం రేపిన ఈ కేసులో నిందితులు హైదరాబాద్, పుణె, నేపాల్ సరిహద్దులు ఈ మూడు ప్రాంతాల్లోనే ఉండొచ్చనే పక్కా సమాచారంతో పోలీసులు ప్రత్యేక బృందాలతో గాలిస్తున్నారు. ప్రధాన నిందితురాలు కల్పన గతంలో లఖ్నవూలో పని చేసినట్లు ఆమె సన్నిహితురాలి ద్వారా తెలిసింది. దీంతో ప్రత్యేక బృందం లఖ్నవూలోని వివిధ ప్రాంతాల్లో గాలిస్తున్నారు.
హైదరాబాద్, పుణె, నేపాల్ సరిహద్దుల్లో ప్రత్యేక బృందాలు : సంచలనం రేపిన విశ్రాంత ఐపీఎస్ వినయ్ రంజన్ రే భార్య తనూజ హత్య కేసును పోలీసులు లోతుగా దర్యాప్తు చేస్తున్నారు. ప్రధాన నిందితురాలు పని మనిషి కల్పన ముఠా కోసం హైదరాబాద్, పుణె, నేపాల్ సరిహద్దుల్లో ప్రత్యేక బృందాలు జల్లెడ పడుతున్నాయి. మరోవైపు పుణెలో ఉంటున్న కల్పన తల్లిదండ్రుల్ని పోలీసులు అదుపులోకి తీసుకున్నట్లు సమాచారం. వీరు నిందితులు కాకపోయినా వారి ద్వారా కల్పన ఆచూకీ తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేస్తున్నారు.
కల్పన భర్తకు సంబంధం ఉందనే అనుమానం : బెంగళూరులో ఉన్న కల్పన భర్త తరచూ ఆమెతో ఫోన్లో మాట్లాడుతున్నట్లు పోలీసులు గుర్తించారు. దీన్ని బట్టి అతడికి దోపిడీతో సంబంధముందనే అనుమానంతో పోలీసులు పట్టుకోవడానికి ప్రయత్నిస్తున్నారు. ఇదే సమయంలో దోపిడీకి పాల్పడ్డ నిందితులు తప్పించుకోకుండా ఒక బృందం ఇప్పటికే నేపాల్ సరిహద్దుల్లో గాలిస్తోంది.
సశస్త్ర సీమాబల్ సహకారం : నిందితుల స్వస్థలం నేపాల్ కావడంతో దోపిడీ తర్వాత కల్పన కచ్చితంగా స్వదేశానికి వెళ్తారనే అంచనాతో ఒక బృందం మాటువేసింది. నేపాల్, భారత్ సరిహద్దుల విధుల్లో ఉండే సశస్త్ర సీమాబల్ సహకారం తీసుకుంటున్నారు. అనుమానాస్పద వ్యక్తుల గురించి ఆరా తీస్తున్నారు. ఈ రెండు ప్రాంతాలతో పాటు ఒక బృందం హైదరాబాద్లోని వివిధ ప్రాంతాల్లో గాలిస్తోంది. నిందితురాలు వినయ్ రంజన్ ఇంట్లో చేరకముందు హైదరాబాద్లో కొన్నిచోట్ల పని చేసిందని పోలీసులు దర్యాప్తులో తేలింది. నిందితురాలి ఫోన్ నెంబరు ఆధారంగా అన్ని రకాల వివరాలు సేకరించి పోలీసులు విస్తృతంగా గాలిస్తున్నారు.
సమాచారం సేకరించి, పక్కా ప్లాన్ : ప్రధాన నిందితురాలు కల్పన గతేడాది ఏప్రిల్లో వినయ్ ఇంట్లో పనిలో చేరింది. వినయ్ లేని సమయంలో తనూజ ఒక్కరే నిద్రిస్తారని గుర్తించి దోపిడీకి పథకం వేసినట్లు పోలీసులు ప్రాథమికంగా గుర్తించారు. ఇంట్లో ఎవరెవరు ఉంటారు? ఏ సమయంలో ఏం చేస్తారు? ఎవరెక్కడ నిద్రిస్తారు? బంగారు నగలు, ఆభరణాలు ఎక్కడ భద్రపరుస్తారో అంతా పక్కాగా సమాచారం సేకరించింది. నిందితులు కేవలం రెండు స్క్రూడ్రైవర్లతో దోపిడీ పూర్తి చేయడాన్ని బట్టి పక్కాగా పథకం అమలు చేసినట్టు పోలీసులు భావిస్తున్నారు.
రిటైర్డ్ ఆఫీసర్ ఇల్లు అని తెలిసినా దోపిడీ : తాను పని చేసేది విశ్రాంత ఐపీఎస్ అధికారి ఇల్లు అని తెలిసినా దోపిడీకి తెగబడటం పోలీసులను విస్తుగొలుపుతోంది. వినయ్ కుటుంబానికి కల్పన పేరు మినహా ఇతర వివరాలేవీ తెలియవని పోలీసులు దర్యాప్తులో గుర్తించారు. ఈ కేసును తీవ్రంగా పరిగణించిన పోలీసు అధికారులు అన్ని కోణాల్లో దర్యాప్తు చేస్తున్నారు. నిందితులను త్వరలోనే పట్టుకుంటామని చెబుతున్నారు.
