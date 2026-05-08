జూబ్లీహిల్స్‌లో విశ్రాంత ఐపీఎస్ భార్య దారుణ హత్య - డబ్బు కోసం పని మనిషి ఘాతుకం!

ప్రశాసన్‌నగర్‌లో విశ్రాంత ఐపీఎస్ భార్య దారుణ హత్య - ఐపీఎస్ వినయ్ రంజన్‌రే భార్య తనూజాను గొంతునులిమి హత్య చేసినట్లు గుర్తింపు - కల్పన అనే పనిమనిషి డబ్బు కోసం ఘాతుకానికి పాల్పడినట్లు అనుమానం

IPS officer Vinay Ranjan Ray wife Sunanda Death
By ETV Bharat Telangana Team

Published : May 8, 2026 at 1:19 PM IST

Updated : May 8, 2026 at 1:59 PM IST

IPS officer Vinay Ranjan Ray wife Sunanda Death : హైదరాబాద్‌లోని జూబ్లీహిల్స్‌ ప్రశాసన్‌నగర్‌లో మహిళ దారుణ హత్య గురయ్యారు. హత్యకు గురైన మహిళ విశ్రాంత ఐపీఎస్‌ వినయ్‌ రంజన్‌రే భార్యగా అధికారులు వెల్లడించారు. వినయ్ రంజన్‌రే భార్య తనూజాను గొంతు నులిమి హత్య చేసినట్లు గుర్తించిన పోలీసులు, నేపాల్​కు చెందిన కల్పన అనే పని మనిషి డబ్బు కోసం ఈ ఘాతుకానికి పాల్పడినట్లు అనుమానిస్తున్నారు.

పోలీసులు వివరాల ప్రకారం : వినయ్​ రంజన్​రే నివాసంలో పనిచేస్తున్న నేపాల్​కి చెందిన పనిమనిషి కల్పన ఈ హత్యలో కీలక పాత్ర పోషించినట్లు ప్రాథమికంగా గుర్తించారు. హత్యకు ముందు ఇద్దరు వ్యక్తులు ఇంటికి వచ్చినట్లు కల్పన పోలీసులకు చెప్పినట్లు సమాచారం. తనూజాను హత్య చేసేందుకు కల్పన మరో ఇద్దరితో కలిసి ముందస్తు ప్రణాళికలు వేసి ఈ ఘాతుకానికి పాల్పడినట్లు తెలుస్తోంది. వినయ్‌ రంజన్‌రే భార్యను హత్య చేసిన అనంతరం ఇంట్లోని బంగారం, నగదును బ్యాగుల్లో తీసుకుని ముగ్గురు పరారైనట్లు పోలీసులు భావిస్తున్నారు. ఈ మేరకు ఘటనా స్థలానికి డీజీపీ సీవీ ఆనంద్, కమిషనర్ సజ్జనార్ సహా ఇతర ఉన్నతాధికారులు చేరుకుని పరిశీలించారు. కేసును అత్యంత ప్రాధాన్యంగా తీసుకున్న పోలీసులు నిందితుల కోసం ప్రత్యేక బృందాలతో గాలింపు చేపట్టారు. ఈ ఘటనపై మరిన్ని వివరాలు వెలుగులోకి రావాల్సి ఉంది.

తెల్లవారిజామున మాజీ ఐపీఎస్​ అధికారి భార్య తనూజాను హత్య చేశారు. ఆమె నోట్లో గుడ్డలు కుక్కి ఊపిరాడకుండా చేసి హత్య చేశారు. నేపాలీ పనిమనిషులతో అప్రమత్తంగా ఉండాలి. వారిపై పక్కా నిఘా ఉంచాలి. ఇంట్లో పని మనుషులు అవకాశం కోసం ఎదురు చూస్తుంటారు. బెంగళూరు, ముంబయి, పుణెలో ఈ నేపాలీ ముఠా నేరాలకు పాల్పడుతున్నారు''- సీపీ సజ్జనార్‌

